El Samsung Galaxy S26 Ultra cae de precio antes del Black Friday: así es la oferta con triple descuento que tiene la tienda oficial

Desde la Samsung Week hace ya unas cuantas semanas, no hemos parado de encontrar el Samsung Galaxy S26 Ultra de oferta. El gama alta de la marca ha bajado varias veces de precio, y ahora lo ha vuelto a hacer: en la tienda oficial lo podemos comprar por un precio de 1.025,05 euros aprovechando varios descuentos.

Triple descuento y con funda y cargador de regalo

El Samsung Galaxy S26 Ultra ahora mismo se encuentra con un triple descuento que lo deja por este precio. Para ello, además del descuento directo que ofrece la tienda, podemos aprovechar:

100 euros de descuento utilizando el código RENUEVABLACK .

. 70 euros de descuento pagando por Bizum.

5% de descuento utilizando el cupón APP5 .

. Samsung ofrece una funda y un cargador de regalo utilizando el cupón REGALOFUNDA.

Además, la marca ofrece un reembolso de hasta 691 euros con el programa de Entrega y Estrena, pero no lo hemos tenido en cuenta para el precio final que hemos comentado anteriormente.

Este móvil de Samsung es el más puntero de la gama Galaxy S, y también de los más grandes al incorporar una pantalla de 6,9 pulgadas. Cuenta con una pantalla antirreflejos con función de privacidad, algo especialmente interesante teniendo en cuenta que es una característica muy práctica que no la vemos en otros móviles.

También incluye un buen procesador como lo es el Snapdragon 8 Elite Gen 5 junto con una configuración de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Además, cuenta con un excelente software y con una buena batería que, por fin, en esta generación soporta carga rápida de 60W.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung Galaxy S26 Ultra hoy ✅ LO MEJOR Su precio : es de los mejores que hemos visto hasta el momento.

: es de los mejores que hemos visto hasta el momento. Su pantalla antirreflejos con función de privacidad. ❌ LO PEOR Las cámaras no evolucionan demasiado con respecto a la generación anterior.

no evolucionan demasiado con respecto a la generación anterior. La capa antirreflejos no está tan bien conseguida como en el Galaxy S25 Ultra. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil potente de Samsung que tenga buen software, buenas cámaras y una pantalla excelente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres móviles más pequeños o con baterías de mayor capacidad.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Samsung

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