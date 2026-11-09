Iniciar una herramienta con el correo electrónico es lo habitual, ya que, como ocurre en el caso de Claude Code, este lo necesita para identificar la cuenta. Lo esperable es que dicho correo se utilice solo como identificación, el problema llega cuando se descubre que la IA lo comparte con algunas páginas web. Así dejaron constancia en el repositorio de Claude Code.

El problema. Cada vez que un navegador llama a la puerta de una página web, se identifica mediante una cadena de texto que se denomina "user agent". Ahí dice quién es, su versión, la máquina donde está instalado... y otros datos que ayudan a la web a ponerle cara al navegador, no a la persona. También los agentes de IA como Claude Code usan ese "user agent".

Según reportaron en Hacker News, Claude Code se identificaba con el correo del usuario en algunas de las webs que se lo pedían (incluso sin pedirlo). Por defecto, la herramienta de código no inserta dicho mail. El problema llega cuando las peticiones solicitan el correo. Claude puede obedecer y, motu proprio, colar el del usuario.

El modelo decidió. Si la web requiere una acción concreta para acceder, Claude Code necesita el acceso y tiene a mano lo que le piden, los astros se alinean. Es lo que pasó con EDGAR, la base de datos de la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos): varios usuarios pillaron a Claude Code enviando su correo.

El modelo decidió por su cuenta facilitar el paso y no preguntarle al usuario si quería o no compartir su correo (o elegir otro mail). Este modo proactivo acelera la ejecución, a costa de una pérdida de privacidad que podría derivar en un problema más grave. El fallo lleva discutiéndose, al menos, desde julio.

No es una inyección de prompts, pero se le parece. El "prompt injection" supone un riesgo de seguridad para los agentes de IA, ya que pueden compartir información si al leer un formulario este se lo pide. Es lo que hacen páginas como la SEC o Wikimedia, aunque no tengan intenciones de inyectar prompts: la web pedía un dato privado, Claude Code lo tenía a mano y lo entregaba sin confirmarlo con el usuario. Y sin decírselo.

Anthropic ha pedido perdón. Lydia Hallie, del equipo de Claude Code, comentó en Hacker News explicando por qué el modelo veía el correo electrónico: fue una solución ante una invención del modelo de la que se quejaban los usuarios. Anthropic no anticipó que Claude terminaría usándolo como tarjeta de visita. Lydia Hallie, en nombre de Anthropic, se ha disculpado por ello.

Desde la versión 2.1.317, Claude Code pregunta antes de enviar el email del usuario. Viene activado por defecto, aunque no garantiza la privacidad completa: los scripts que Claude escribe y ejecuta por su cuenta podrían seguir utilizando el correo. La siguiente versión de Claude Code, según Hallie, retirará ese dato del contexto del modelo.

En Xataka | Parecía la dirección de correo más inútil de Internet. Hasta que alguien compró “noreply.net” y empezó a recibir secretos