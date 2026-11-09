50 personas que vivieron una experiencia cercana a la muerte han dibujado sus recuerdos: 108 escenas siguen cuatro grandes formas geométricas

Túneles oscuros, horizontes curvados, espacios de colores y esferas luminosas. Durante décadas, quienes han vivido experiencias cercanas a la muerte han intentado explicar con palabras lo que recuerdan. Un equipo de investigadores decidió probar algo diferente: pedirles que lo dibujaran. El resultado se acaba de publicar y es una colección de escenas con coincidencias sorprendentes.

50 personas y 112 escenas de un lugar difícil de describir. Un equipo de la Universidad de Haifa, en Israel, dirigido por la investigadora France Lerner, reunió a 50 personas que afirmaban haber vivido experiencias cercanas a la muerte. En lugar de limitarse a cuestionarios y testimonios verbales, los científicos les pidieron que reconstruyeran visualmente sus recuerdos, dividiendo cada experiencia en episodios.

Obtuvieron 112 representaciones espaciales, de las cuales 108 pudieron clasificarse en cuatro grandes categorías geométricas. El trabajo, publicado en octubre de 2026 en Frontiers in Psychology, buscaba averiguar si experiencias aparentemente únicas compartían una organización visual reconocible.

Cuatro formas geométricas que se repetían una y otra vez. La primera categoría correspondía a espacios cónicos, entre ellos los conocidos túneles que parecen estrecharse o conducir hacia un punto lejano. La segunda agrupaba espacios abiertos con grandes curvaturas, semejantes a arcos o bóvedas. La tercera incluía horizontes más planos, con curvas suaves, mientras que la cuarta reunía espacios envolventes, comparables al interior de una esfera o un óvalo, donde el observador parecía encontrarse rodeado por completo.

Para reconstruirlos, los participantes utilizaron pictogramas geométricos que podían adaptar, además de símbolos para indicar dónde se encontraban, cómo se desplazaban y dónde percibían a otras personas. Lo llamativo no era que todos vieran lo mismo, sino que recuerdos muy distintos pudieran organizarse en apenas cuatro familias espaciales.

Reconstrucción, por parte de un participante, de un espacio similar a un túnel experimentado durante una experiencia cercana a la muerte

Los túneles eran oscuros y los espacios abiertos tenían colores. La sorpresa más interesante apareció cuando los investigadores compararon las formas con los colores recordados. De los 28 espacios cónicos, 22 fueron descritos sin colores definidos, aproximadamente el 79%, predominando el negro, el blanco y los grises. En cambio, 27 de los 31 espacios amplios y curvados, alrededor del 87%, fueron representados en color, con tonalidades que incluían rosas y violetas.

Las geometrías de horizontes más planos mostraron resultados intermedios, mientras que algunos espacios envolventes aparecían asociados a una luminosidad blanca o dorada. La investigación identificó así una relación entre la estructura del espacio percibido y sus características cromáticas, algo que los relatos tradicionales apenas habían permitido estudiar.

La reconstrucción de un participante de una experiencia cercana a la muerte, que muestra un inmenso espacio dividido en regiones de oscuridad y luz, con su posición percibida marcada por una cruz

Una experiencia con principio, desarrollo y regreso. Los investigadores no se limitaron a estudiar imágenes aisladas. También pidieron a los participantes que ordenaran cronológicamente sus recuerdos para reconstruir cómo habían vivido cada episodio. El protocolo distinguía tres fases: una posible experiencia extracorporal inicial, en la que la persona sentía estar separada de su cuerpo; un núcleo central, donde aparecían los espacios y escenas analizados, y una fase final asociada al regreso a la percepción corporal habitual.

Esta división permitió estudiar la posición del observador y sus movimientos dentro de cada espacio, aunque no significa que todas las personas atravesaran necesariamente las tres etapas ni que existiera una secuencia universal.

Mapa de una experiencia cercana a la muerte elaborado por un participante, que señala encuentros con familiares, una revisión de la propia vida y visiones de vidas pasadas y futuras, junto con la posición y el desplazamiento que la persona percibió tener a través del espacio

La ciencia tiene algunas pistas. Porque las geometrías descritas presentan semejanzas con fenómenos visuales conocidos. La visión en túnel puede aparecer durante desmayos o alteraciones del suministro de oxígeno al sistema visual, mientras que la pérdida de sensibilidad a los colores en condiciones de poca luz ofrece un posible paralelo con los espacios oscuros.

Por su parte, los entornos envolventes y luminosos recuerdan al efecto Ganzfeld, que puede producir experiencias perceptivas inusuales cuando el campo visual recibe una estimulación uniforme. Dicho esto, son comparaciones sugerentes, pero los investigadores no demostraron que estos mecanismos provocaran las experiencias estudiadas ni que las diferencias cromáticas tuvieran una única explicación neurológica.

El gran interrogante está en cómo recordamos lo que vivimos. El estudio tiene limitaciones importantes, por supuesto. Los 50 participantes se ofrecieron voluntariamente y algunos reconstruyeron experiencias ocurridas 15 años antes o incluso más, por lo que sus recuerdos pudieron cambiar con el tiempo. Además, el catálogo de figuras geométricas utilizado para facilitar los dibujos pudo influir en las respuestas, las sesiones no fueron grabadas y no existía un grupo de control con personas que hubieran vivido otros estados alterados de conciencia.

Por tanto, no sabemos si estas cuatro categorías son exclusivas de las experiencias cercanas a la muerte. Lo que sí aporta la investigación es una nueva manera de estudiar un fenómeno tan difícil de expresar: convertir recuerdos subjetivos en representaciones espaciales comparables, sin pretender demostrar qué sucede después de morir.

Imagen | Martin Fisch, Lerner et al., Frontiers in Psychology, 2026

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