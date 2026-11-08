Hoy en Ikea (por 24,99 euros) la solución 5 en 1 para tener enchufes en las esquinas de las paredes y los rincones desaprovechados de casa

Con la cantidad de dispositivos electrónicos que usamos en nuestro día a día, tanto los que van conectados siempre a la corriente eléctrica como los que hay que recargar constantemente, lo ideal es contar con cuantos más enchufes de pared, mejor. Pero no siempre tenemos la mejor distribución de tomas posible, sobre todo en casas y pisos pequeños. E incluso a veces, muchas de ellas quedan bloqueadas por el mobiliario. De modo que hay que recurrir a soluciones con las que multiplicarlas.

En este sentido, y aunque en el mercado existen opciones de todo tipo, Ikea tiene una solución muy práctica por su diseño, al permitir sacar provecho a todo tipo de esquinas y rincones en casa: esta regleta 5 en 1, disponible por 24,99 euros.

Con tres enchufes más dos USB tipo C de 45 W

Hablamos de la SKOTAT. Una regleta en color verde, con un diseño triangular y un cable de casi 2 metros de longitud. La cual, por dicho diseño, encaja de maravilla en cualquier ángulo recto que tengamos por casa. Ya sea en la esquina entre dos paredes, el hueco entre el suelo y el zócalo, el que hay entre la mesa y la pared o en cualquier estantería o mueble. Permitiendo su uso tanto en horizontal como en vertical, lo que dispara sus posibilidades.

Además, se puede colgar (por ejemplo, bajo el tablero de la mesa) y fijar a multitud de superficies. Aunque también permite colocarla en cualquier esquina tal cual viene, sin fijar, simplemente apoyándola contra el rincón.

En cuanto a conectividad, viene con tres tomas de enchufe y dos USB tipo C, con una capacidad máxima de 3.680 W que no debemos superar en ningún caso para evitar peligrosas sobrecargas. Dichos puertos USB cuentan con tecnología PD de 45 W (si usamos solo uno), bajando a 22 W si cargamos dos dispositivos al mismo tiempo. Todo ello, con protección frente a las mencionadas sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamientos.

⚡ EN RESUMEN: SKOTAT ikea ✅ LO MEJOR Perfecta para aprovechar zonas de casa que quedan vacías, como son los rincones y las esquinas

de casa que quedan vacías, como son los rincones y las esquinas Soluciona la falta de enchufes de la distribución de muchos hogares ❌ LO PEOR Sin funciones inteligentes que puedas controlar desde el teléfono

que puedas controlar desde el teléfono Sin interruptor de encendido y apagado 💡 CÓMPRALA SI... echas en falta más tomas de enchufes en casa ⛔ NO LA COMPRES SI... ya cuentas con una buena distribución de tomas

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Imágenes | Compradicción, Ikea

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