Lidl vende (a más del 50%) esta tele Philips QLED de 55 pulgadas con Dolby Atmos y HDR10+

Lidl ya no es solo un supermercado en el que comprar comida y bebida y, ahora, en su tienda online, puedes encontrar incluso televisores como este modelo Philips 55PQS7801/12 con un descuento de más del 50%. Su PVP recomendado es de 799 euros, pero ahora lo puedes comprar por 377,99 euros.

El principal inconveniente que muchos pueden ver en esta tele es que no tiene tecnología Ambilight. Si es tu caso y estás buscando una tele de la marca que sí la tenga, en Amazon tienes ahora esta Philips Ambilight The One 55PUS9010 con un 40% de descuento y puedes comprarla por 579 euros.

Calidad de imagen Quantum Dot y sonido inmersivo para el salón

Este televisor de Philips monta un panel QLED de 55 pulgadas con resolución 4K. Al incorporar la capa de nanocristales Quantum Dot, la pantalla ofrece un volumen de color muy superior al de los paneles LED convencionales, logrando tonos más vivos, puros y realistas.

Además, destaca por su amplio soporte de alto rango dinámico, ya que es compatible tanto con HDR10+ como con Dolby Vision. Esto garantiza que las películas y series de las principales plataformas de streaming se reproduzcan con el brillo, nivel de detalle y contraste optimizados fotograma a fotograma.

En el apartado sonoro, esta Philips 55PQS7081/12 no se queda atrás e incluye decodificación Dolby Atmos. Esta tecnología permite procesar audio inmersivo en alta fidelidad para ofrecer un espacio sonoro más envolvente y espacial. Por último, se puede destacar que funciona bajo el sistema operativo Titan OS (propio de Philips).

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Philips 55PQS7801/12 hoy ✅ LO MEJOR Descuento superior al 50%: una relación calidad-precio imbatible dentro de la gama media con tecnología Quantum Dot.

una relación calidad-precio imbatible dentro de la gama media con tecnología Quantum Dot. Compatibilidad completa HDR (Dolby Vision y HDR10+): garantiza la máxima fidelidad de imagen en plataformas bajo demanda. ❌ LO PEOR Sin tecnología Ambilight... A diferencia de otras gamas de la marca, este modelo prescinde del sistema de luces traseras proyectadas en la pared.

A diferencia de otras gamas de la marca, este modelo prescinde del sistema de luces traseras proyectadas en la pared. Tasa de refresco de 60 Hz... No incluye panel nativo de 120 Hz, por lo que no saca todo el partido técnico a consolas de nueva generación como PS5 o Xbox Series X. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas la máxima calidad de color y soporte Dolby Vision/HDR10+ sin realizar una gran inversión. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres jugar en 4K a 120 fps con funciones HDMI 2.1 avanzadas, deberías comprar un panel con 120 Hz nativos.

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Imágenes | Webedia y Philips

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