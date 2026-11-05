Sony revive los auriculares del Walkman de 1979 con los nuevos MDR-3R y se suma al regreso del audio con cable

Hay algo curioso en el momento tecnológico que vivimos. Tenemos teléfonos capaces de hacer fotografías excelentes y, aun así, las cámaras digitales compactas vuelven a despertar interés; llevamos años escuchando música por Bluetooth, pero los auriculares con cable también están recuperando atractivo. No son necesariamente pasos atrás. A veces buscamos una estética concreta, otras veces preferimos objetos sencillos o queremos prescindir de una batería más. En medio de tantas novedades, algunas ideas del pasado están encontrando una segunda vida, y el audio portátil es un buen ejemplo.

Sony sabe muy bien lo que significa llevar la música a todas partes. En 1979 lanzó el Walkman TPS-L2, aquel reproductor de casetes portátil que ayudó a transformar nuestros hábitos de escucha y que llegó acompañado de unos auriculares especialmente ligeros, los MDR-3L2. No eran un accesorio cualquiera, sino una parte esencial de una propuesta que permitía disfrutar de la música mientras caminábamos por la calle. Ahora, casi medio siglo después, la firma japonesa ha vuelto a mirar hacia sus orígenes para presentar los MDR-3R, unos nuevos auriculares inspirados en aquella primera generación.

La recuperación no se limita al nombre. Basta con observar los MDR-3R para reconocer varios elementos de los auriculares originales: una diadema fina, la forma curvada de su estructura, las perforaciones laterales y hasta el logotipo. El fabricante mantiene una construcción abierta y ligera, con un peso de solo 38 gramos y una diadema ajustable. Hay también un detalle especialmente reconocible: las almohadillas intercambiables en azul y naranja, ambos juegos incluidos en la caja, que permiten cambiar su apariencia. El homenaje continúa en el embalaje y el manual de instrucciones, que también recuperan referencias visuales del modelo histórico.

Del diseño clásico al USB-C: así son los nuevos MDR-3R

La apariencia mira al pasado, pero la forma de conectarlos responde a los dispositivos actuales. Los MDR-3R utilizan USB-C y prescinden del tradicional minijack de 3,5 milímetros, por lo que no pueden enchufarse directamente a una salida de audio analógica. El cable mide 1,2 metros e incorpora un micrófono y un mando para controlar la reproducción y gestionar las llamadas, sin baterías que recargar ni dispositivos que emparejar. Eso sí, necesitan un equipo compatible con USB Audio Class 1.0, y Sony advierte de que algunas funciones pueden variar según el dispositivo, el sistema operativo o la aplicación. Curiosamente, tampoco recomienda utilizarlos con sus reproductores Walkman.

En el apartado sonoro, los MDR-3R incorporan transductores de 23 milímetros, el mismo diámetro que los utilizados en los auriculares originales, y una configuración que, según el fabricante, busca recuperar su carácter acústico. La firma japonesa promete un sonido natural y equilibrado, especialmente en las voces, aunque reconoce haber introducido pequeños ajustes para adaptarlo a las preferencias actuales. Su construcción abierta, por otra parte, implica un aislamiento limitado frente al ruido exterior y permite que parte del sonido escape hacia fuera. Tampoco cuentan con cancelación activa de ruido, algo que conviene tener presente si pensamos utilizarlos en entornos concurridos.

La mirada a los años ochenta también se extiende a una colaboración con Netflix. Sony ha anunciado una edición limitada de los MDR-3R inspirada en 'Stranger Things', una serie cuya estética está estrechamente vinculada a aquella década. Esta versión tiene una diadema negra, incluye almohadillas intercambiables rojas y negras que recuerdan a los auriculares de Max y añade el logotipo de la producción grabado, además de un embalaje exclusivo inspirado en el Upside Down. En España, la versión convencional tiene un precio recomendado de 60 euros, frente a los 70 euros de esta edición especial. Sony sitúa la disponibilidad de ambos modelos en noviembre de 2026, sin concretar el día de lanzamiento en nuestro país.

Las cifras ayudan a entender por qué el cable vuelve a encontrar su espacio. Según Circana, los ingresos por ventas de auriculares con cable aumentaron un 3% en Estados Unidos durante 2025, después de cinco años de descensos, y un 20% en las primeras seis semanas de 2026. Eso no significa que los modelos inalámbricos hayan perdido su posición dominante ni que sepamos cuánto pesará la nostalgia en las decisiones de compra. Lo interesante de la propuesta de Sony es que recupera un producto asociado a sus orígenes para ofrecerlo a consumidores que viven en un mundo tecnológico muy diferente al de 1979.

Auriculares Sony MDR-3R | Diseño retro inspirado en el Walkman original | USB-C | Transductores de 23 mm | 38 gramos PVP en Sony — 60,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Imágenes | Sony

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