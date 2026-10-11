La nostalgia está haciendo que los influencers conviertan en moda de lujo algo que creíamos olvidado: los auriculares con cable

Todos tenemos un cajón en casa en el que se van amontonando aquellos dispositivos que, poco a poco, caen bajo el inexorable peso de la obsolescencia programada. Viejos móviles de Nokia, alguna que otra cinta de casete, reproductore MP3 e incluso unos auriculares con cable formando un ovillo imposible de desenmarañar, pero que te resistes a tirar porque, tal vez, algún día lo necesito.

Pues ese día ha llegado. Esa maraña de cables que ya no podías usar para escuchar música con tu móvil, ahora cuelga de las orejas de cantantes, actrices, deportistas e influencers varios y los presentan como lo más en cuanto a tendencias de moda… y las tiendas ya lo han notado. Por lo visto, los auriculares bluetooth ya no son cool.

El diseño los desterró, la moda los ha recuperado. En 2016, Apple fue la primera marca que se atrevió a eliminar el minijack de 3,5mm de su iPhone 7. Phil Schiller, director de marketing de Apple, defendió el cambio: "Tenemos una visión de cómo debería funcionar el audio en los dispositivos móviles: de forma inalámbrica. Nadie se ha atrevido a hacerlo tan fácil". El resto del sector siguió los pasos de Apple y el 61,6 % de los móviles presentados hasta septiembre de 2025 ya no traía jack de audio.

Aun así, Apple nunca retiró del todo los cables. Sus EarPods USB-C rondan hoy los 20 euros y se conectan igual a un móvil, a una tableta o a un portátil. Esa salida de emergencia explica que el cable siguiera a mano cuando la moda lo reclamó.

Oportunidades de negocio tras una foto de Instagram. En los años sucesivos a la retirada del minijack de auriculares en los iPhone y en la mayoría de principales marcas de telefonía, las ventas de auriculares con cable no dejaron de caer, al tiempo que los auriculares Bluetooth cogían el relevo. Sin embargo, según datos registrados por el servicio de seguimiento de ventas minoristas de la plataforma Circana, las ventas de los auriculares con cable repuntaron un 3 % en 2025, y en las seis primeras semanas de 2026 sus ingresos crecieron un 20%.

El precio de los auriculares con cable es uno de los factores que les han devuelto al mercado ya que, unos auriculares con cable tenían un coste medio de 13 dólares en 2025, frente a los 99 dólares de unos bluetooth equivalentes. Las marcas han sabido leer esta nueva tendencia y se han apresurado a poner modelos con cable en el mercado para satisfacer esta necesidad. Bose ha anunciado el lanzamiento de unos in-ear con cable, su primer modelo de este tipo en once años. Su directivo Raza Haider habla de "un renacimiento cultural".

Las marcas tecnológicas más apegadas a la moda también se han apuntado a la tendencia. Nothing, ha incluido la opción de conectar sus nuevos Nothing Headphone (1) Pro indistintamente por bluetooth o por cable.

Un Birkin de Hermés lleno de cables. La constatación más clara de que los auriculares con cable se han vuelto una tendencia de moda la encontramos en la serie de vídeos 'In the Bag' del canal de Vogue en YouTube. Dos de las mayores estrellas del pop vaciaron su bolso ante la cámara de la revista de moda más prestigiosa del mundo. De ambos bolsos salió una maraña de cables que sus propietarias aseguraban adorar. Ariana Grande señaló que: "No soy una persona de AirPods inalámbricos. Me gusta mucho el cable".

Dua Lipa, por su parte, sacó de su Birkin de Hermès varios pares por si uno se enreda, aunque reconoció que al final se enredan todos. "Me gustan los auriculares con cable porque no tengo que cargarlos. Es una cosa menos que carga". Parece que la preferencia por los auriculares con cable no se limita al ámbito de las cantantes. La revista New York Magazine dedicó varias portadas a distintos artistas del mundo del deporte, el cine y el arte compartiendo unos auriculares con cable en el metro.

El lujo pasa de lo inalámbrico. Emma Watson lleva tiempo defendiendo los auriculares con cable y contó a Vogue en 2023: "No puedo con los AirPods. Es muy doloroso porque nunca encuentras el otro AirPod. Me gustan mucho los auriculares con cable de la vieja escuela".

Shelby Hull abrió en 2021 la cuenta en Instagram Wired It Girls para seguir el fenómeno y cree que el cable transmite una indiferencia que no se compra con dinero. Su ejemplo favorito es Bella Hadid. Hull cuenta a CNN que Hadid "es obviamente rica, puede permitirse AirPods, pero siempre se quedó con el cable". Para ella, ese desinterés por el último cacharro separa a la chica del cable de la It girl de siempre. De hecho, tanto se está uniendo el concepto de moda y auriculares con cable, que incluso Chanel ha diseñado su Premiere Sound, un collar que integra un reloj analógico y unos auriculares con cable por el módico precio de 14.800 euros.

Chanel Premiere Sound, un collar con reloj analógico y auriculares con cable integrados

Ganas de tocar algo. En opinión de Hull, detrás de este revival de los auriculares con cable ve un cansancio digital. "La gente quiere algo que pueda tocar, algo que pueda sentir". Ella misma colecciona auriculares viejos y ha vuelto a ver películas en DVD.

Esa búsqueda de la reconexión con lo físico encaja con la vuelta a la vida analógica, un movimiento de millennials y Gen Z. Va del punto a los móviles básicos, las cámaras instantáneas y el gusto por el placer reposado de tomar una foto con una cámara de carrete.

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Imagen | Pexels (George Milton), Chanel