Apple nos tenía acostumbrados a que entrar en el universo Mac con un portátil nuevo implicaba hacer un desembolso considerable. El MacBook Neo cambió esa situación en marzo y lo hizo de una manera bastante interesante: conservando buena parte de la identidad de los ordenadores de la compañía. Teníamos un equipo con carcasa de aluminio, macOS y unas prestaciones que, pese a las limitaciones propias de su segmento, recibieron una valoración favorable en análisis especializados. Ya no necesitábamos asumir el coste de un MacBook Air para estrenar un portátil con el sistema operativo de Apple.

Desde entonces, el panorama ha cambiado para quienes buscan un ordenador con Windows en este segmento de precios. Una buena muestra de ello la tuvimos en la última edición de IFA, donde vimos cómo varios fabricantes habían puesto el foco en esta categoría, con equipos basados tanto en arquitecturas x86 como Arm. Ahora tenemos otro nombre al que merece la pena prestar especial atención. LG ha anunciado oficialmente el lanzamiento estadounidense del gram Book 14, un equipo que ya había comenzado a aparecer en ese mercado en septiembre.

Si algo ha distinguido históricamente a los LG gram ha sido su capacidad para ofrecer portátiles de grandes dimensiones con pesos sorprendentemente reducidos. Esa característica les ha valido el reconocimiento de la prensa especializada durante años, aunque sus precios no siempre han estado al alcance de todos los bolsillos. La firma surcoreana anunció una gama más económica a finales de 2024 con los gram Book, una familia que nació antes de que conociéramos el MacBook Neo. La novedad ahora es que esa fórmula llega a un formato de 14 pulgadas.

LG también ha querido jugar en la liga de los portátiles asequibles

Con un peso de alrededor de 1,3 kilos y un grosor de 14,9 milímetros, el gram Book 14 se presenta como un ordenador pensado para acompañarnos durante la jornada. No alcanza los registros de los modelos más ligeros de la familia, pero mantiene unas dimensiones bastante contenidas y, según el fabricante, cuenta con un chasis de aluminio. LG ha optado por una pantalla IPS de 14 pulgadas con una resolución de 1.920 x 1.200 píxeles y una relación de aspecto de 16:10, que nos proporciona más espacio vertical que un panel 16:9 de anchura equivalente.

En el interior encontramos un Intel Core 5 315 de la familia Wildcat Lake, con seis núcleos, dos de rendimiento y cuatro de eficiencia de bajo consumo. El fabricante ofrece configuraciones de 8 GB de RAM y 256 GB de SSD o de 16 GB y 512 GB, todas ellas con Windows 11 Home en el mercado estadounidense. Contamos con dos USB-C, dos USB-A, HDMI, Ethernet (RJ45) y una toma de auriculares. Con una batería de 61,2 Wh, LG anuncia hasta 30,5 horas de autonomía en pruebas de reproducción de vídeo Full HD, con las conexiones inalámbricas desactivadas, el brillo a 150 nits, auriculares y los ajustes predeterminados.

Conexiones Ethernet, HDMI y USB-C del LG gram Book 14 | Imagen: LG

Precisamente es en Estados Unidos donde encontramos la versión que, por precio, compite más directamente con el MacBook Neo. LG ha establecido un precio de partida de 799,99 dólares para la configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, mientras que la de 16 GB y 512 GB asciende a 1.099,99 dólares sin pantalla táctil. El portátil de Apple, que debutó por 599 dólares, parte ahora de los 699. Sin embargo, coincidiendo con el Black Friday, la firma surcoreana ha anunciado una promoción hasta el 30 de noviembre que sitúa su modelo básico en 499,99 dólares en Best Buy.

Puertos USB-A y conexión de auriculares del LG gram Book 14 | Imagen: LG

Las diferencias entre el mercado estadounidense y el europeo son habituales en el mundo de la tecnología. Ocurre con los móviles y también con los ordenadores: más allá de las divisas y los impuestos (los precios estadounidenses generalmente no incluyen los impuestos sobre las ventas), también varían las configuraciones disponibles. En España hemos localizado la versión de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, con un precio recomendado de 1.299 euros. En el momento de escribir estas líneas, cuesta 992,22 euros en la tienda oficial de LG y 899 euros en El Corte Inglés, que advierte de que el adaptador de corriente debe adquirirse por separado.

LG gram Book 14 en acabado plateado | Imagen: LG

Más allá del precio, las dos propuestas tienen diferencias que conviene valorar antes de decantarnos por una u otra. El ordenador de LG nos ofrece una pantalla de mayor tamaño y más posibilidades a la hora de conectar periféricos, mientras que el de Apple cuenta con un panel de mayor resolución en un equipo algo más ligero y delgado. También hay diferencias en el apartado energético, aunque las cifras de autonomía anunciadas por ambos fabricantes responden a metodologías distintas.

LG gram Book 14 MacBook Neo Procesador Intel Core 5 315 Apple A18 Pro pantalla IPS de 14 pulgadas 1.920 x 1.200 píxeles IPS de 13 pulgadas 2.408 x 1.506 píxeles memoria 8 GB 8 GB almacenamiento 256 GB SSD 256 GB SSD peso Aprox. 1,3 kg 1,23 kg grosor 14,9 mm 12,7 mm batería 61,2 Wh 36,5 Wh conectividad 2 USB-C, 2 USB-A, HDMI, Ethernet y auriculares 2 USB-C (uno USB 3 y otro USB 2) y auriculares sistema operativo Windows 11 Home macOS precio en eeuu 799,99 dólares 699 dólares

Si estamos pensando en comprar un portátil nuevo en España, tenemos más opciones que hace unos meses. Tomando como referencia los 799 euros que pide Apple por el MacBook Neo básico, la oferta de El Corte Inglés nos permite acceder al LG por 100 euros más, con el doble de memoria RAM y almacenamiento. La diferencia sería de 500 euros si nos atenemos a los precios oficiales, y todavía queda por saber si LG comercializará aquí su variante de entrada. En cualquier caso, cada vez tenemos más margen para elegir en función de nuestras necesidades, preferencias y presupuesto.

Imágenes | LG

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