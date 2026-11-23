Apostar por un chip de primera generación es arriesgado para un convertible. Bueno, es arriesgado para cualquier dispositivo, sobre todo si tienes otras opciones mucho más establecidas en el mercado. Pero también es cierto que el NVIDIA Spark ha suscitado la expectación de toda la industria al ser una plataforma todoterreno que apuesta por impulsar el rendimiento del equipo sea cual sea la tarea (productividad, IA, gaming, etc).

Los convertibles son una categoría que durante mucho tiempo han tenido que equilibrar movilidad frente a potencia. Intel y AMD ya cuentan con plataformas bastante sólidas en este segmento, pero eso no ha impedido a Lenovo a explorar otras alternativas entre toda su oferta de productos. Por ello, igual su Yoga 9n 2-en-1 de 11ª generación es el más interesante. Y es que está construido en torno a la plataforma RTX Spark de NVIDIA, que reúne una CPU con arquitectura Arm, una GPU Blackwell y memoria unificada en un solo chip.

Este equipo ha sido nuestro ganador en los Premios Xataka Verisure 2026 dentro de la categoría de “Mejor portátil convertible”, superando al ASUS ProArt GoPro Edition PX13 y a la Microsoft Surface Pro de 13 pulgadas de 12ª generación con chip Snapdragon. Y te contamos por qué.

La movilidad y flexibilidad como alma

El Yoga es un portátil creativo grande y flexible. Tiene una pantalla táctil OLED de 16 pulgadas, resolución 2.880 x 1.800 y una bisagra de 360 grados, y admite entrada con lápiz tanto en la pantalla como en el panel táctil. Spark es la carta más fuerte que tiene en la mano. El chip viene con hasta 20 núcleos de CPU, hasta 6.144 núcleos de GPU y hasta 64 GB de memoria unificada. El portento es tal que este modelo de Lenovo en cuestión se convierte por méritos propios en el escaparate perfecto para la plataforma de NVIDIA.

Spark tiene la capacidad de ofrecer a los equipos gran rendimiento para ejecutar modelos de IA en local, pero también el potencial de ser una gran plataforma para ejecutar videojuegos en formatos más reducidos, con una mejor gestión térmica. Este chip, junto a todas las virtudes del Yoga 9n 2-en-1 que Lenovo trae casa, hacen que se convierta (jeje) en una de las propuestas más completas del segmento y, para nuestro jurado, el mejor convertible de este año.

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Englobar potencia y flexibilidad no suele ser barato, y este equipo es el perfecto ejemplo de ello. Los precios superan los 3.000 euros, por lo que todavía se encuentra en un segmento nicho.

Frente a los finalistas

ASUS ProArt GoPro Edition PX13

Lenovo Yoga 9n 2-en-1 Gen 11 (16″) ASUS ProArt GoPro Edition PX13 Microsoft Surface Pro 13″ (12.ª edición) Formato Convertible 2-en-1; bisagra de 360° Convertible 2-en-1; bisagra de 360° Tableta 2-en-1 con soporte trasero; teclado opcional Procesador NVIDIA RTX Spark N1X: opciones de CPU de 18 o 20 núcleos, con GPU Blackwell de 5.120 o 6.144 núcleos CUDA. AMD Ryzen AI Max+ 395: 16 núcleos/32 hilos, hasta 5,1 GHz. Qualcomm Snapdragon X2 Plus de 10 núcleos o X2 Elite de 12 núcleos. Gráficos / NPU GPU NVIDIA Blackwell integrada en RTX Spark; NPU NVIDIA. AMD Radeon integrada; NPU AMD XDNA de hasta 50 TOPS. GPU Qualcomm Adreno; NPU Qualcomm Hexagon de 80 TOPS. Memoria Configuraciones de 32 o 64 GB de memoria unificada LPDDR5X; no ampliable. 128 GB LPDDR5X integrada Hasta 64 GB LPDDR5X Almacenamiento SSD M.2 PCIe 4.0 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 de 2 TB. SSD extraíble de hasta 1 TB Pantalla OLED táctil de 16″, 2.880 × 1.800, 16:10, hasta 120 Hz; 500 nits SDR y 1.100 nits pico HDR. Cobertura 100 % P3. OLED de 13,3″, 2.880 × 1.800, 16:10, 60 Hz; 400 nits típicos y hasta 500 nits HDR, 100 % DCI-P3. PixelSense Flow táctil de 13″, 2.880 × 1.920, 3:2, hasta 120 Hz; opción LCD u OLED. cámara 9,2 MP + infrarrojos, obturador de privacidad. Cámara HD con infrarrojos y Windows Hello. Frontal ultra gran angular de 1440p; trasera de 10 MP. Audio Seis altavoces estéreo con Dolby Atmos; tres micrófonos con cancelación de ruido. Altavoces y matriz de micrófonos integrados Altavoces y matriz de micrófonos integrados Puertos 2 USB-C USB4 de hasta 40 Gbps, 2 USB-A de hasta 10 Gbps, HDMI 2.1, lector SD y jack de 3,5 mm. 2 USB4 Tipo-C de hasta 40 Gbps, 1 USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, lector microSD y jack de 3,5 mm. 2 USB-C/USB4 y Surface Connect. Conectividad inalámbrica Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. Batería 99,9 Wh; adaptador USB-C de 140 W 73 Wh; adaptador de 200 W. Hasta 53 Wh de capacidad, según pantalla OLED o LCD Peso y dimensiones Desde 1,94 kg; 360 × 243,8 × 17,5 mm. 1,39 kg; 298,2 × 209,9 × 15,8–17,7 mm. 895 g; 287 x 209 x 9,3 mm Lápiz y teclado Incluye Yoga Pen Gen 2 en algunas configuraciones; teclado retroiluminado integrado. Compatible con lápiz MPP y ASUS DialPad; teclado retroiluminado integrado. Teclado Surface Pro y Slim Pen compatibles, pero se venden por separado. Sistema operativo Windows 11 Home o Pro, según configuración. Windows 11 Home. Windows 11 Home. seguridad TPM 2.0, cámara IR para Windows Hello y obturador de privacidad. Microsoft Pluton, TPM de firmware y cámara IR para Windows Hello. Reconocimiento facial Windows Hello; Microsoft Pluton.

El ASUS ProArt GoPro Edition PX13 también es una gran máquina. Aunque es más chiquitito en dimensiones, con pantalla OLED de 13 pulgadas, monta un chip Ryzen AI Max+ 395 de AMD y hasta 128 GB de memoria. Eso sí, que su pantalla tenga una frecuencia de refresco de 60 Hz igual es un punto difícil de encajar en un portátil Windows que sale al mercado sobre los 3.000 euros. En líneas generales, es más portátil que el Yoga, pero menos cómodo para dibujar o presentar.

Lo interesante de esta edición del PX13 es que en el paquete también se incluye una funda protectora de GoPro, un lápiz compatible con carga inalámbrica, una suscripción a GoPro Premium+ de 12 meses y una bonita caja reutilizable con correas para proteger tus accesorios. Si no te interesa esta edición, siempre puedes optar por el modelo estándar del ProArt PX13.

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Microsoft Surface Pro de 13 pulgadas (12 gen)

En cuanto a la Surface Pro de 13 pulgadas, está un peldaño por debajo en cuanto a especificaciones técnicas. Eso no significa que necesariamente tenga que ser peor para ti según el uso que quieras darle, pero sí nos encontramos ante un equipo con menos ambiciones en cuanto a potencia, es una tablet desmontable (y no un portátil con bisagra ampliada), y cuenta con cifras de autonomía algo mejores que sus rivales. Se sitúa en unos 1.300 euros, por lo que es bastante más asequible que el resto.

El pasado 17 de noviembre se desvelaron todos los ganadores en la gala de los Premios Xataka Verisure 2026, por lo que puedes echarle un ojo a la lista, junto a otras categorías como a "Mejor ordenador portátil" o "Mejor portátil gaming".

Imágenes | Lenovo, Xataka, Asus, Microsoft

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