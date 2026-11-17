¡Ha llegado el momento! Después de una gala divertídisima y apasionante, con los Cines Capitol repletos de xatakeros, ya conocemos a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026. Los mejores productos tecnológicos del año ya tienen su trofeo, y los tienes todos a continuación.

Muchísimas gracias por acompañarnos un año más en la entrega de estos galardones. Fuisteis vosotros quienes, con vuestros votos, elegisteis a los finalistas de cada una de las 30 categorías. A esos votos se suma la valoración de un jurado experto, formado por editores de Xataka y periodistas especializados de otros medios, y de esa combinación sale el listado que encontraréis más abajo.

Gracias otra vez por estar siempre ahí y por hacer de esta noche algo tan especial cada año. Dicho lo cual, he aquí los ganadores.

Mejores móviles

Mejor móvil calidad/precio

🥇 Nothing Phone (4a) Pro

🥈 POCO F8 Pro

🥉 Google Pixel 10a

Mejor móvil de gama alta

🥇 OPPO Find X9

🥈 Xiaomi 17

🥉 Samsung Galaxy S26

Mejor móvil premium

🥇 Apple iPhone 18 Pro Max

🥈 OPPO Find X9 Ultra

🥉 Samsung Galaxy S26 Ultra

Mejor móvil plegable

🥇 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

🥈 Apple iPhone Duo

🥉 HONOR Magic V6

Mejor móvil fotográfico

🥇 vivo X300 Ultra

🥈 OPPO Find X9 Ultra

🥉 Xiaomi 17 Ultra

Mejor tablet y smartwatch

Mejor tablet

🥇 Apple iPad Air de 13 pulgadas (M4)

🥈 Samsung Galaxy Tab S12 Ultra

🥉 HUAWEI MatePad Pro Max

Mejor smartwatch

🥇 HUAWEI WATCH GT 7 Pro

🥈 Apple Watch Series 12

🥉 Samsung Galaxy Watch9

Mejores ordenadores y accesorios

Mejor ordenador portátil

🥇 Apple MacBook Pro 16 (M5 Pro)

🥈 Lenovo Yoga Pro 9n con NVIDIA Spark

🥉 LG gram Pro de 16 pulgadas

Mejor portátil gaming

🥇 Lenovo Legion 7a Gen 11

🥈 ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651

🥉 MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic

Mejor componente de ordenador

🥇 AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition (CPU)

🥈 Samsung Portable SSD P9 USB 4.0 Gen3x2 (unidad SSD externa)

🥉 Intel Core Ultra 7 270K Plus (CPU)

Mejor monitor

🥇 LG UltraGear 39GX950B-B

🥈 Apple Studio Display XDR

🥉 Samsung Odyssey OLED G8 G80SH

Mejor portátil convertible

🥇 Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11 (16" con NVIDIA Spark)

🥈 ASUS ProArt GoPro Edition PX13

🥉 Microsoft Surface Pro, 13 pulgadas (12.ª edición, Snapdragon)

Mejores televisores y dispositivos de sonido

Mejor televisor innovador

🥇 LG OLED evo AI W6 Wallpaper (por sus 9 mm de grosor y conectividad HDMI inalámbrica)

🥈 Samsung S99H (por su compatibilidad con Wireless One Connect y su diseño FloatLayer)

🥉 Hisense Serie MicroLED TV 136MX (por su pantalla MicroLED gigante)

Mejor televisor de gama alta

🥇 Samsung Micro RGB R95H

🥈 LG OLED Evo G6

🥉 Sony BRAVIA 9 II True RGB

Mejor televisor calidad/precio

🥇 LG QNED evo MiniLED AI QNED87

🥈 TCL C7L TV SQD-Mini LED

🥉 Hisense UR8S RGB MiniLED

Mejores auriculares

🥇 Sony WF-1000XM6

🥈 HUAWEI FreeBuds Pro 5

🥉 Nothing Headphone (1) Pro

Mejor altavoz

🥇 LG xboom La Bestia Power 9000

🥈 Sonos Play

🥉 JBL PartyBox Ultimate 2

Mejores dispositivos conectados en el hogar

Mejor dispositivo de domótica

🥇 Ninja AutoBarista Pro

🥈 Dreame MF10 (ventilador sin aspas)

🥉 LG CineBeam HU925V (proyector)

Mejor robot aspirador y dispositivo de limpieza

🥇 Dreame X60 Pro Ultra Complete (robot aspirador)

🥈 Dyson Spot+Scrub AI (robot aspirador)

🥉 Roborock Saros 20 Flow Complete (robot aspirador)

Mejor lavadora

🥇 LG F4WR7511AGH

🥈 Samsung Bespoke AI 9Kg WF90H09C4ST2

🥉 Beko BM3WFU41041W

Mejor frigorífico

🥇 Samsung French Door Bespoke AI Family Hub

🥈 LG InstaView GMVW50DDMB

🥉 Haier Colección Horizon HCW99F18DIMB

Mejor freidora de aire

🥇 Ninja XL CRISPi Pro

🥈 COSORI ICONIC Single

🥉 Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L

Mejor router

🥇 ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI

🥈 HUAWEI Mesh X3 Pro

🥉 TP-Link Archer 8 Ultra

Mejores coches tecnológicos

Mejor coche eléctrico

🥇 BMW i3

🥈 Tesla Model 3 Tracción Trasera

🥉 BYD ATTO 3 EVO

Mejor coche híbrido

🥇 BYD DOLPHIN G DM-i

🥈 Toyota RAV4 PHEV

🥉 OMODA 7 SHS

Mejor plataforma de streaming

🥇 Apple TV

🥈 HBO Max

🥉 Netflix

Mejores herramientas de IA

Mejor chatbot o IA conversacional

🥇 Claude (Anthropic)

🥈 ChatGPT (OpenAI)

🥉 Gemini (Google)

Mejor suite de productividad

🥇 Claude Cowork

🥈 ChatGPT Work

🥉 Google Workspace + Gemini Spark

Mejor herramienta de generación de imágenes

🥇 GPT Images 2.5 (OpenAI)

🥈 Gemini Nano Banana 2.1 (Google)

🥉 Magnific One (varios modelos)

Mejor herramienta de generación de vídeo

🥇 Magnific (Magnific)

🥈 Seedance (ByteDance)

🥉 Gemini Omni (Google)

Premio de la comunidad

Como cada año, además de los premios de cada categoría, entregamos el Premio de la Comunidad, que reconoce al producto que más votos ha recibido de vosotros, los xatakeros. Aquí no interviene el jurado: el ganador lo habéis elegido vosotros, y nos parece la mejor manera de premiar a ese producto que ha conectado más con quienes construís Xataka a diario. El ganador de este año ha sido el Xiaomi 17 Ultra, ¡muchas gracias a todos por participar!

Premio especial a lo más original que hemos probado

Este año estrenamos un premio especial para el dispositivo más original que ha pasado por nuestras manos, y el primero en llevárselo es el Cybex e-Gazelle S. Un carrito de bebé parece, a priori, lo menos tecnológico del mundo, y precisamente por eso nos ha sorprendido tanto. Con su asistencia eléctrica, Cybex ha convertido un objeto de lo más normal en un gadget con todas las letras. Con este premio queremos reconocer eso: la capacidad de implementar la tecnología en algo cotidiano para que siga sorprendiéndonos.

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Cómo se han escogido los ganadores de los Premios Xataka

Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, que está dividida en tres fases:

Votación del público: en la primera fase, vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría. Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán su favorito de entre los finalistas que habéis elegido. Elección de ganadores: los votos del jurado se combinan con los del público para elegir los ganadores

En general, los candidatos seleccionados son productos que han salido a la venta en 2026 o lo harán con fecha confirmada antes de fin de año. También incluimos los que el año pasado se quedaron fuera al anunciarse después de los Premios, que se celebraron el 20 de noviembre de 2025. Creemos que es la mejor solución: por desgracia, no es viable celebrar la gala el 31 de diciembre y siempre hemos querido que los Premios sirvan de apoyo para una época tan de compras y regalos como la que tenemos siempre a final de año.

El jurado de los Premios Xataka Verisure 2026

El jurado de los Premios Xataka Verisure 2026 lo componen periodistas expertos en tecnología, tanto de Xataka como de otros medios, que prueban la mayoría de las tecnologías y productos que se lanzan al mercado.

Jurado interno:

Roberto Jiménez , Head of Publishing Webedia España

, Head of Publishing Webedia España María González , Publisher Webedia Tech y directora de Xataka

, Publisher Webedia Tech y directora de Xataka César Muela , Coordinador Tech de Webedia Tech

, Coordinador Tech de Webedia Tech Jose García , Responsable de Productos de Xataka

, Responsable de Productos de Xataka Javier Pastor , editor de Xataka

, editor de Xataka Amparo Babiloni , editora de Xataka

, editora de Xataka Alejandro Alcolea , editor de Xataka

, editor de Xataka Iván Linares , editor de Xataka Móvil

, editor de Xataka Móvil Noelia Hontoria , editora de Xataka Móvil

, editora de Xataka Móvil Pepu Ricca , editor de Xataka Móvil

, editor de Xataka Móvil Javier Penalva , editor de Xataka

, editor de Xataka Eva Rodríguez , editora de Xataka

, editora de Xataka Laura López, editora de Xataka

Jurado externo:

Ana Muñoz de Frutos , redactora jefe de Computer Hoy

, redactora jefe de Computer Hoy Christian Collado , responsable de Tecnología y Consumo en La Razón

, responsable de Tecnología y Consumo en La Razón Espe Hernández , periodista de Tecnología y Motor en GizTab

, periodista de Tecnología y Motor en GizTab Elena Santos , ChicaGeek

, ChicaGeek Carlos Santaengracia , co-fundador de Topes de Gama

, co-fundador de Topes de Gama Chema Flores , jefe de sección de tecnología de EL ESPAÑOL (Omicrono y El Androide Libre)

, jefe de sección de tecnología de EL ESPAÑOL (Omicrono y El Androide Libre) Pablo Rosillo , co-fundador en dBeta

, co-fundador en dBeta Álex Barredo, podcaster en Mixx.io

Jurado especial IA

Nerea Luis Mingueza , divulgadora en IA y cofundadora de Lumi Lab

, divulgadora en IA y cofundadora de Lumi Lab Esther Miguel , responsable de calidad e innovación en Webedia

, responsable de calidad e innovación en Webedia Isabel Martínez , directora creativa y colaboradora de OpenAI

, directora creativa y colaboradora de OpenAI Antonio Ortiz , podcaster y divulgador en Monos Estocásticos

, podcaster y divulgador en Monos Estocásticos Julián Estévez, profesor de Ingeniería en la Universidad del País Vasco

Jurado especial serie/película:

Alejandro G. Calvo , publisher Webedia Movies y director de SensaCine

, publisher Webedia Movies y director de SensaCine John Tones , editor de Xataka

, editor de Xataka Sara Heredia , redactora jefe de SensaCine

, redactora jefe de SensaCine Alicia Pérez , redactora de SensaCine

, redactora de SensaCine Mikel Zorrilla , editor de Espinof

, editor de Espinof Juan Luis Caviaro, director de Espinof

Jurado especial movilidad:

Jesús Martín , director de Motorpasión

, director de Motorpasión Victoria Fuentes , editora en Motorpasión

, editora en Motorpasión Daniel Murias , editor en Motorpasión

, editor en Motorpasión Alberto de la Torre, editor de Xataka

¡Gracias a todos por hacerlo posible!

Un año más, los Premios Xataka nos regalan una de las noches más especiales del calendario. Para todo el equipo es un orgullo compartirla con vosotros, nuestros xatakeros: con los que llenáis la sala y con los que nos seguís desde casa a través del streaming. Sois vosotros quienes convertís esta gala en la gran fiesta de la tecnología.

Como directora de Xataka, quiero daros las gracias de corazón a todos los que habéis participado de alguna forma: votando a vuestros favoritos, siguiendo el directo, comentando la gala en redes, acompañándonos en persona o leyendo ahora mismo estas líneas. Gracias a vosotros, los Premios Xataka siguen creciendo cada año. ¡Nos vemos en 2027!



