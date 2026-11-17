Puede que en algún momento te hayas planteado crear tu propia página web, pero no has decidido lanzarte a ello. Cualquier momento es bueno para esto, pero el Black Friday cuenta con la ventaja de que es el momento donde crear tu página va a ser más económico si aprovechas alguna de las ofertas disponibles. Como explican nuestros compañeros de TikTok, una de las más destacadas la encontramos en hosting.com: sus planes parten ahora mismo de solo 1,99 euros al mes. Te contamos más de lo que ofrece este servicio.

Un servicio que, además de alojar tu web, también te ayuda a crearla

Las ofertas de este Black Friday de hosting.com tienen hasta un 80 % de descuento, pero podemos ahorrarnos un 10 % extra al utilizar el código 'XATAKA'. Este plan básico nos puede venir genial en dos escenarios: si buscamos crear nuestra página web desde cero o si queremos migrar la que tenemos en otro servicio de hosting, puesto que esto está incluido dentro del plan.

¿Y qué más incluye hosting.com? Lo más destacado es que cuenta con un creador de sitios web con IA para WordPress. Esta herramienta es perfecta si tienes una idea en mente, pero no sabes programar o lo necesario para llevarla a cabo. Así el proceso es mucho más intuitivo y sencillo y, además, puedes tener funcionando hasta cinco páginas web distintas con el plan Starter.

A todo esto, debemos sumarle que también incluye el alojamiento de la página web, correo electrónico, registro gratuito del dominio, detección y eliminación de malware, así como certificado SSL gratuito y copias de seguridad diarias.

Es un servicio muy completo que, fuera de oferta, tiene un precio de 8,49 euros al mes. Aprovechando la oferta del Black Friday que os contamos más arriba, solo pagaremos 22,68 euros por tener un año de servicio (26,01 euros al incluir el IVA). No podemos olvidarnos de que, además, hosting.com tiene un período de 30 días donde podremos solicitar el reembolso completo si no estamos satisfechos con su servicio.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | hosting.com

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