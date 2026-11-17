Xiaomi ha elegido este 17 de noviembre para hacer oficiales sus nuevos Xiaomi 18 y Xiaomi 18 Pro Max. Sus antecesores, los Xiaomi 17 Pro, se hicieron el año pasado muy virales por llevar una pantalla trasera, aunque estos no desembarcaron en España. La película ha cambiado con esto nuevos teléfonos y, aunque no tenemos la opción de comprar los dos en nuestro país, vamos a echar un vistazo por las principales diferencias entre ambos modelos Pro para ver cómo ha sido la evolución de la gama alta del fabricante chino.

Principales diferencias entre los Xiaomi 17 Pro y 18 Pro

Xiaomi estrena su propia pantalla de privacidad

A nivel de diseño, ambos teléfonos mantienen un aspecto muy similar y unas dimensiones que no cambian demasiado, más allá de un poco más de grosor y peso para el nuevo Xiaomi 18 Pro. Sin embargo, hay un cambio importante en ambas pantallas, especialmente en la principal.

Esta, que crece 0,1 pulgadas, estrena una nueva tecnología llamada Xiaomi HyperRGB 2.0. Esta se basa en una nueva estructura de píxeles que, según promete la compañía, mejora tanto la nitidez como la eficiencia energética. El otro cambio importante es que tanto este móvil como su versión Pro Max estrenan su propia pantalla de privacidad, muy en la línea de lo que ya vimos con el Galaxy S26 Ultra. Es decir: un sistema por hardware que reduce la visibilidad de la pantalla desde los laterales para evitar miradas indiscretas. Y será configurable, tanto en la pantalla completa como para apps o notificaciones. También sube de 3.500 a 4.000 nits de brillo máximo.

Turno ahora de la pantalla trasera. Xiaomi no ha especificado su tamaño, aunque sí que también llega a 4.000 nits de brillo máximo y que tiene una tasa de refresco de hasta 120 Hz como la del Xiaomi 17 Pro. Donde hay mayor cambio es a nivel de funciones, estrenando una muy útil de traducción con IA: colocando el móvil entre ambos, las dos pantallas mostrarán el idioma del interlocutor que tiene delante.

El Xiaomi 18 Pro llega con el primer procesador de 2 nm de Qualcomm

Ambos dispositivos utilizan un procesador de Qualcomm, aunque el Xiaomi 18 Pro utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 6, fabricado en 2 nm. Esto implica que se trata de un procesador más eficiente, algo que tiene impacto directo en la autonomía del dispositivo (hablaremos de la batería a continuación). En este sentido, podemos hablar también de un salto de rendimiento.

¿Y a nivel de memoria? Dependiendo de la configuración, el Xiaomi 17 Pro estaba disponible con 12 o 16 GB de memoria RAM LPDDR5X. Sin embargo, el nuevo modelo llega únicamente con 12 GB de RAM LPDDR5X, aunque sí que podremos elegir entre dos capacidades diferentes: 256 o 512 GB.

Repite el silicio-carbono, pero con menos capacidad

El silicio-carbono está haciendo que veamos cifras enormes de mAh en muchos móviles, especialmente de fabricantes chinos. Aquí se produce algo curioso, y es que el Xiaomi 17 Pro tiene más capacidad de batería que el Xiaomi 18 Pro: 6.300 mAh frente a 6.000 mAh. Hay que tener en cuenta que esto es una cifra aislada y que la autonomía depende de otros muchos factores, pero es un dato a tener en cuenta.

También existe una pequeña diferencia en lo que a la carga rápida se refiere. Mientras que la inalámbrica se mantiene idéntica (50 W), también carga un poco más rápido por cable el Xiaomi 17 Pro (100 W) que el 18 Pro (90 W).

Mejora en resolución para dos de sus cámaras

Llegamos a otro de los puntos donde hay mayor cambio entre ambos dispositivos: las cámaras. Tanto el sensor frontal como el ultra gran angular se mantienen iguales, pero sí que hay diferencias importantes en las otras dos cámaras. La cámara principal del 18 Pro sube hasta los 200 megapíxeles (frente a los 50 megapíxeles del anterior teléfono), lo que es ideal para hacer recortes posteriores a la hora de editar.

Algo similar ocurre con la cámara que falta, el teleobjetivo. En esta ocasión también pasamos de 50 a 200 megapíxeles, que en esta ocasión es de 1/1,56 pulgadas. Esta cámara, según explica Xiaomi, ayuda a que el sistema fotográfico del móvil sea muy versátil, puesto que cuenta con un zoom óptico de hasta 150 mm y la posibilidad de telemacro a 12 cm para imágenes muy cercanas.

No hay sorpresa: tiene precio de gama alta

El Xiaomi 18 Pro es un teléfono de gama alta con todas las letras, algo que se va a ver reflejado en el precio. Aquí no podemos hacer una comparación directa entre ambos dispositivos, puesto que el Xiaomi 17 Pro no llegó a España. Sí que podemos hablar de cifras concretas: este último partía el año pasado de los 4.999 yuanes, unos 682 euros al cambio. Eso sí, es una cifra engañosa porque los precios finales fuera de China suelen ser más altos por impuestos o distribución, entre otras cosas.

El Xiaomi 18 Pro, como ya hemos explicado más arriba, llega en dos configuraciones diferentes. La más económica de las dos, que es la que tiene 256 GB de almacenamiento, cuesta 1.399,99 euros. Eso sí: tiene un descuento de lanzamiento de 250 euros, más 50 euros si se compra desde la app.

Si prefieres el doble de almacenamiento (es decir, 512 GB), el precio sube hasta los 1.599,99 euros. Esto es exactamente lo que cuesta la versión más económica del Xiaomi 18 Pro Max.

¿Merece la pena el Xiaomi 18 Pro?

En este tipo de comparativas solemos dar los principales motivos por los cuales merece la pena el nuevo dispositivo o, al contrario, es mejor apostar por el de la generación anterior. No tiene sentido en esta ocasión, puesto que no podemos acceder al Xiaomi 17 Pro en España. Lo que sí tiene es ver cuáles son los puntos fuertes y débiles del nuevo modelo Pro para que así puedas ver si te merece la pena (o no) lanzarte a por él.

⚡ EN RESUMEN: xiaomi 18 pro ✅ LO MEJOR Su pantalla trasera: Es lo más llamativo del dispositivo y puede ser muy útil en ciertos escenarios del día a día.

Es lo más llamativo del dispositivo y puede ser muy útil en ciertos escenarios del día a día. Pantalla de privacidad: Ideal si quieres proteger tu privacidad cuando viajas en transporte público, por ejemplo.

Ideal si quieres proteger tu privacidad cuando viajas en transporte público, por ejemplo. Nuevo procesador : Su nuevo procesador Snapdragon promete, a la vez, un gran rendimiento y una mayor eficiencia.

: Su nuevo procesador Snapdragon promete, a la vez, un gran rendimiento y una mayor eficiencia. Su sistema de cámaras: El salto en resolución y las novedades en postprocesado hacen que sea un móvil muy interesante si te gusta la fotografía. ❌ LO PEOR Solo 256 GB de almacenamiento: Se pueden quedar cortos muy rápido si eres de hacer muchas fotos o grabar vídeos en resolución 8K. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil de gama alta compacto que destaque en fotografía y te llama mucho la idea de tener una segunda pantalla. ⛔ NO LO COMPRES SI... No te interesa nada la doble pantalla, quieres que tu móvil tenga más almacenamiento o prefieres esperar a que baje de precio.

Ficha técnica del Xiaomi 17 Pro y del Xiaomi 18 Pro

Xiaomi 17 pro Xiaomi 18 pro dimensiones y peso Largo: 151,1 mm Ancho: 71,8 mm Grosor: 8,0 mm Peso: 192 g Largo: 151,8 mm Ancho: 72 mm Grosor: 8,46 mm Peso: 203 g pantalla OLED 6,3 pulgadas 2656 x 1220 Hasta 120 Hz 3500 nits DCI-P3 HDR10+, HDR Vivid | Dolby Vision Xiaomi HyperRGB 2.0, pantalla de privacidad Xiaomi 6,4 pulgadas 2436 x 1120 Hasta 120 Hz 4.000 nits BT.2020 HDR10+, Dolby Vision pantalla trasera Super Sunlight de 2.7" de bajo consumo AMOLED 904 x 572 Hasta 120 Hz F 1 nit a 3500 nits - AMOLED 912 x 596 400 PPP Hasta 120 Hz 1 nit a 4.000 nits procesador Snapdragon 8 "Extreme Edition" Gen 5 Fabricado en proceso de 3 nm CPU Oryon de ocho núcleos con frecuencia máxima de hasta 4,6 GHz Snapdragon 8 Gen 6 Fabricado en proceso de 2 nm CPU Oryon de ocho núcleos con frecuencia máxima de hasta 5 GHz gráfica GPU Adreno GPU Adreno Memoria y almacenamiento 12 GB/16 GB LPDDR5X 256 GB / 512 GB UFS 4.1 12 GB LPDDR5X 256 / 512 GB UFS 4.1

carga y batería 6300 mAh Silicio-carbono de alta densidad energética QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 Carga por cable Xiaomi Surge de 100 W Carga inalámbrica Xiaomi Surge de 50 W Carga rápida inversa inalámbrica de 22,5 W 6.000 mAh Silicio-carbono de alta densidad energética Carga por cable Xiaomi HyperCharge de 90 W Carga inalámbrica Xiaomi HyperCharge de 50 W cámaras traseras Óptica Leica Cámara principal: 50 MP (ƒ/1.67, 23 mm) Teleobjetivo flotante: 50 MP (ƒ/3.0, 60 mm, distancia de enfoque de 10 cm al infinito, Zoom EIS | Zoom óptico 5x | Teleobjetivo macro de 20 cm Ultra gran angular: 50 MP (ƒ/2.4, 102°, Lente 6P) Óptica Leica Cámara principal: 200 MP (ƒ/1.67, 23 mm), OIS Teleobjetivo: 200 MP (ƒ/2.4, 75 mm). Sensor de imagen Samsung HP5 Ultra gran angular: 50 MP (ƒ/2.4, 102°, 17 mm) cámara frontal 50 MP (ƒ/2.2, 90°) 50 MP (ƒ/2.2, 90°, 21 mm) RED 5G Soporte para 2 Nano-SIM 5G Soporte para 2 Nano-SIM puertos USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) sistema operativo Xiaomi HyperOS 3 Xiaomi HyperOS 4 OTROS Desbloque con huella dactilar Sensor ultrasónico de huella dactilar precio Desde 4.999 yuanes Desde 1.399 euros

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Imágenes | Xiaomi

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