Durante los últimos años, la estrategia que Xiaomi ha impuesto para su gama alta en Europa había dejado un hueco muy evidente. Desde que probamos el Xiaomi 13 Pro en 2023, la firma ha reservado sus modelos «Pro» numerados solo para el mercado asiático, haciendo que tuviésemos solo dos escalones —muy separados— para elegir.

Tras confirmarse que los Xiaomi 18 Pro romperían con esa tendencia y después de su presentación, la compañía acaba de oficializar su lanzamiento en España. Los nuevos Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max llegan con una seña de identidad que lleva un par de generaciones presente: una pantalla secundaria que va en la trasera. Sin olvidar una configuración fotográfica de altos vuelos.

Ficha técnica de los Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max



Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max PANTALLA Panel LTPO AMOLED de 6,4 pulgadas Resolución de 2.436 x 1.120 píxeles Refresco adaptativo de 1 a 120 Hz 4.000 nits de pico de brillo Dolby Vision, HDR10+, 12 bits Xiaomi Privacy Display Pantalla trasera AMOLED de 2,7 pulgadas (912 x 596 píxeles, 120 Hz) Panel LTPO AMOLED de 6,9 pulgadas Resolución de 2.624 x 1.208 píxeles Refresco adaptativo de 1 a 120 Hz 4.000 nits de pico de brillo Dolby Vision, HDR10+, 12 bits Xiaomi Privacy Display Pantalla trasera AMOLED de 2,9 pulgadas (976 x 596 píxeles, 120 Hz) DIMENSIONES Y PESO 151,8 x 72 x 8,46 mm (8,56 mm en Azul Cósmico) 198 gramos (203 gramos en Azul Cósmico) 163,39 x 77,6 x 8,39 mm (8,47 mm en Azul Cósmico) 229 gramos (234 gramos en Azul Cósmico) PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 RAM 12 GB LPDDR5X 12 / 16 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256 / 512 GB UFS 4.1 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 CÁMARA FRONTAL 50 Mpx f/2,2, autoenfoque 50 Mpx f/2,2, autoenfoque CÁMARA TRASERA Principal de 200 Mpx f/1,67, OIS Teleobjetivo periscópico de 200 Mpx f/2,4, OIS, zoom óptico 3,2x Gran angular de 50 Mpx f/2,4 Vídeo hasta 8K a 30 fps / 4K a 120 fps Dolby Vision Principal de 200 Mpx f/1,67, OIS, LOFIC HDR Teleobjetivo periscópico de 200 Mpx f/2,4, OIS, zoom óptico 3,2x Gran angular de 50 Mpx f/2,4 Vídeo hasta 8K a 30 fps / 4K a 120 fps Dolby Vision BATERÍA 6.000 mAh (silicio-carbono) Carga rápida de 90 W Carga inalámbrica de 50 W Carga inversa por cable e inalámbrica 7.050 mAh (silicio-carbono) Carga rápida de 100 W Carga inalámbrica de 50 W Carga inversa por cable e inalámbrica SISTEMA OPERATIVO Xiaomi HyperOS 4 Xiaomi HyperOS 4 CONECTIVIDAD 5G WiFi Bluetooth NFC GPS USB-C Xiaomi Offline Communication 5G WiFi Bluetooth NFC GPS USB-C Xiaomi Offline Communication OTROS Lector de huellas ultrasónico en pantalla Certificación IP68 Xiaomi Shield Glass 3.0 y Gorilla Glass Victus 2 Doble altavoz estéreo Refrigeración Xiaomi 3D IceLoop Lector de huellas ultrasónico en pantalla Certificación IP68 Xiaomi Shield Glass 3.0 y Gorilla Glass Victus 2 Triple altavoz estéreo con Xiaomi Privacy Call Motor háptico lineal CyberEngine Refrigeración Xiaomi 3D IceLoop PRECIO 1.399,99 euros (12/256GB) 1.599,99 euros (12/512GB) 1.599,99 euros (12/256GB) 1.799,99 euros (12/512GB)

Una pantalla trasera LTPO para exprimir las cámaras y crear miniapps

Lo diferencial de ambos gama alta está en su espalda. Bajo una misma pieza protegida por Gorilla Glass Victus 2, Xiaomi ha integrado su «Back Display», un panel secundario que utiliza el mismo panel del frontal, pero con tamaños recortados, como es evidente:

En el Xiaomi 18 Pro es de 2,7 pulgadas .

. En el 'Pro Max', asciende hasta las 2,9 pulgadas.

Ambas pantallas traseras son OLED, tienen refresco LTPO de 1 a 120 Hz, una densidad de 400 ppp y hasta 4.000 nits de brillo máximo. Y su aplicación más directa es convertir las cámaras traseras en lentes para selfis y retratos de grupo (con el ultra gran angular). También permiten gestionar llamadas, música, alertas de transporte, fijar códigos QR o tarjetas de embarque mediante un simple gesto, además de generar pequeñas herramientas sin escribir código mediante «GenAI Apps».

Decíamos de sacarle más partido a las cámaras del módulo trasero porque Xiaomi ha puesto fuego en los dos modelos, así son las de mayor resolución:

Cámara principal de 200 megapíxeles , 1/1,28 lugadas, f/1.67 y OIS.

, 1/1,28 lugadas, f/1.67 y OIS. Cámara telefoto periscópico de 200 megapíxeles, 1/1,56 pulgadas, equivalente a 75 mm o 3,2 aumentos.

La variante 'Pro Max' se diferencia al incorporar un sensor Light Fusion 960L con tecnología HDR LOFIC, capaz de alcanzar un rango dinámico de 16,2 EV para preservar detalle en tomas complicadas a contraluz o nocturnas.

En el frontal, debuta la «Xiaomi Privacy Display». Sí, como puedes imaginar, es una solución similar a la que vimos en el Galaxy S26 Ultra, capaz de oscurecer la pantalla cuando se mira desde un lado. ¿Cómo lo consigue? Alternando píxeles direccionales que proyectan la luz solo hacia el frente. De nuevo, el Xiaomi 18 Pro Max presume de algo más: un sistema de tres altavoces con cancelación de ruido para evitar que las llamadas se escuchen cuando hay silencio.

El rendimiento se lo ceden a Qualcomm, como es costumbre: el Snapdragon 8 Elite Gen 6 llega al Xiaomi 18 Pro, mientras que la versión 'Extreme' se queda en el Xiaomi 18 Pro Max. Serán los cerebros encargados de ejecutar HyperOS 4 sobre Android 17, que incluye Xiaomi HyperAI junto a Gemini.

Pasando a las baterías, hay malas —pero previsibles— noticias. Como sucedió cuando llegaron las versiones europeas de los Redmi Note 17, hay cambios respecto a China: de los 7.000 mAh pasan a 6.000 mAh en el Xiaomi 18 Pro, y de los 8.500 mAh a 7.050 mAh en el Xiaomi 18 Pro Max.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max ya se encuentran a la venta en nuestro país a través de mi.com y distribuidores habituales. Llegan en cuatro colores: negro, blanco, azul cósmico y un bonito rojo, com promociones desde hoy hasta el 6 de enero de 2027. Estos son los precios oficiales:

Xiaomi 18 Pro de 12 + 256 GB : 1.399,99 euros. Descuento de 250 euros, más 50 euros si se compra desde la app.

: 1.399,99 euros. Descuento de 250 euros, más 50 euros si se compra desde la app. Xiaomi 18 Pro de 12 + 512 GB : 1.599,99 euros. Hasta 350 euros de descuento.

: 1.599,99 euros. Hasta 350 euros de descuento. Xiaomi 18 Pro Max de 12 + 256 GB : 1.599,99 euros. 300 euros de descuento en su web.

: 1.599,99 euros. 300 euros de descuento en su web. Xiaomi 18 Pro Max de 12 + 512 GB: 1.799,99 euros. También 300 euros de descuento.

Imágenes | Xiaomi

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