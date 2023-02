Xiaomi 13 Pro, análisis: apostar todo a la cámara es tan arriesgado como divertido

Casi 1.400€ por un Xiaomi. El reto para convencernos frente a la competencia directa no es pequeño. El Xiaomi 13 Pro es la muestra de la máxima ambición de la compañía china en nuestro país: el mejor procesador, un sensor de una pulgada y lentes firmadas por Leica, carga rápida de 120W... Xiaomi quiere conquistarnos a golpe de especificaciones, aunque un móvil es mucho más que su hoja técnica.

Hemos analizado esta propuesta para conocer si Xiaomi está en ese punto que promete, si la colaboración con Leica ha tenido impacto real en los resultados fotográficos y para conocer si Xiaomi está en ese punto dulce al que apunta con este teléfono. Hay bastante, bastante por contar.

Ficha técnica del Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro Pantalla OLED 6,73"

3200 x 1440

120 Hz

240 Hz respuesta táctil Dimensiones y peso 162,8 x 74,6 x 8,38 mm

229 g. Procesador Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12 GB Almacenamiento 256 GB Cámara frontal 32 MP Cámara trasera 50 MP f/1.9

50 MP f/2.0 tele

50 MP f/2.2 UGA Batería 4820 mAh

Carga rápida 120W

Carga inalámbrica 50W

Carga inalámbrica inversa 10W Sistema operativo MIUI 14 Conectividad 5G

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

NFC

IR-Blaster Otros Lector de huellas en la pantalla

Altavoces estéreo Dolby Atmos

IP68 Precio 1.399 euros

Diseño: el aura premium supone un pequeño salto atrás

El Xiaomi 13 Pro retoma las líneas de diseño premium "a la antigua". Acabado en cerámica glossy y brillante, un módulo de cámara sencillamente gigantesco concentrado en el lateral derecho (si miramos el teléfono por delante) y un peso de casi 230 gramos. Nada más sacarlo de la caja tuve un claro déjà vu: este móvil es muy similar a lo que vimos hace un par de años con el Xiaomi Mi 11 Ultra. De hecho es tan, tan similar, que le valen las fundas del Mi 11 Ultra. La botonera es idéntica, las dimensiones verticales del módulo también. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que se ha aprovechado parte del Mi 11 Ultra para crear este 13 Pro.

Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 11 Ultra.

El móvil, en lo estético, luce premium e incluso algo ostentoso. El problema aquí es que hemos perdido todas las bondades de ergonomía del modelo anterior. El Xiaomi 12 Pro no tenía acabado cerámico, pero por ello era mucho más ligero, su cristal estaba recubierto por una pintura mate algo sucia, pero con carácter y, en definitiva, las líneas de diseño empezaban a dibujar un trazo más moderno y minimalista. El 13 Pro grita que Xiaomi va con todo en la gama alta, pero esto tiene sus contras.

El peso resulta algo problemático. No tanto por la cifra final, sino por el desequilibrio que genera tamaño módulo

El peso es el mayor sacrificio que he notado. No tanto por los casi 230 gramos, que no dejan de ser habituales en móviles de gama alta premium, sino por el reparto del mismo. El módulo de cámara es sencillamente descomunal, y notamos claramente que pesa más en su mitad superior. Al cogerlo en mano, esto genera cierto desequilibrio que no lo hace del todo cómodo.

El módulo es, a todas luces, una barbaridad, pero tiene razón de ser. Estamos ante un móvil con el mismo sensor de una pulgada del Xiaomi 12S Ultra, junto a otros dos sensores de 50 megapíxeles y lentes Leica. Más adelante hablaremos del apartado fotográfico, pero el precio por tener esta configuración tan ambiciosa es dicho módulo. Xiaomi incluye en la caja tanto el cargador como una funda transparente. Esta última recubre los laterales del módulo, por lo que no tenemos que tener demasiado miedo de que se arañe.

Los cantos superior e inferior pasan a ser planos y están acabados en un aluminio, también, brillante. Servidor prefería el acabado mate de la generación pasada, aunque esto es cuestión de gustos. A nivel estético el conjunto funciona, deja notar la gama del dispositivo y el remate de botoneras y demás es exquisito. Es el acabado de un móvil por el que se puede pedir una gran cantidad de dinero.

En la parte superior, tenemos lo que se espera en un gama alta de 2023: curvas, agujero en pantalla central y unos biseles que empiezan a pedir un mejor aprovechamiento frontal, sobre todo el inferior. El ratio pantalla-frontal es el mismo del pasado curso, 89,6% según GSMarena.

En resumidas cuentas, el Xiaomi 13 Pro es un móvil a la altura en acabados frente a sus competidores. La elección de materiales es exquisita (apostar por el titanio en lugar del aluminio hubiese supuesto un peso final inviable), y el principal hándicap es que hemos perdido comodidad en mano.

Pantalla: brillante y... curva

El Xiaomi 13 Pro repite especificaciones en su pantalla: 6,67 pulgadas, OLED LTPO, resolución Quad HD+, compatible con Dolby Vision, etc. Si bien pareciera el mismo panel de la generación pasada, estamos ante una nueva pantalla. El pico máximo de brillo es ahora de 1.900 nits, contando con un "Modo Diurno" (similar al modo "brillo extra" de los Samsung Galaxy S23+) especialmente pensado para auspiciar fuertes picos de brillo bajo fuerte incidencia de luz solar.

Al brillo automático le falta algo de vida. Pese a ello, el panel es impecable en brillo máximo

Tenemos dos pequeños peros con el brillo. El primero es que al brillo automático, si no indagamos en los ajustes para activar el modo diurno, le cuesta bastante ponerse al máximo a pleno sol. Hemos tenido que estar constantemente subiendo el brillo manualmente, en plena calle y con sol, porque el teléfono apenas estaba al 70% de brillo. El otro punto es una petición a todos los fabricantes, incluidos Apple y su panel con 2.000 nits de pico.

El brillo mínimo podría ser un poco más bajo. En este caso, tenemos cifras similares a las de un iPhone 14 Plus, prácticamente el doble de brillo en brillo mínimo respecto a un S23. Cuando estamos en una habitación, completamente a oscuras, con el brillo al mínimo nivel, agradecemos un extra de atenuación.

La otra pega tiene que ver con la curva, muy pronunciada en este teléfono. Al sostener el teléfono tocamos pantalla, y si tenemos activo el gesto de invocar el Asistente de Google mediante un deslizamiento en esquinas, bastará con coger el teléfono y que se active solo. Si Xiaomi quiere mantener las curvas, una buena solución es apostar por una en la que el dedo toque marco y no pantalla, algo similar a lo visto con el S23 Ultra. El sombreado es bastante agresivo en esta zona y, en general, nos han supuesto más problema que virtud.

A nivel de configuraciones, Xiaomi ofrece bastantes posibilidades:

Modo 'saturado'

Modo 'color original'

Ajustes avanzados: 'original', 'P3', 'sRGB'. Calibración RGB, tono, saturación, contraste, etc.

Tenemos, incluso, una opción por defecto para "ignorar toques accidentales en los bordes" si nos vamos a los ajustes adicionales. Como hemos detallado, no sirve de mucho, aunque forcemos mayor superficie inactiva.

Además de esto, tenemos una opción de "colores adaptativos" para adaptar la colorimetría a la luz ambiental, modo lectura, etc. Un alto nivel de personalización para dejar el panel a nuestro gusto. Una pantalla, en definitiva, con muchas luces y alguna que otra sombra.

Sonido: una potente orquesta

Este Xiaomi 13 Pro llega con doble altavoz estéreo y un volumen máximo alto, muy alto. Acusa cierta distorsión cuando el volumen pasa del 80%, pero quedamos satisfechos con la calidad general. Recomendamos ajustar el sonido desde el ecualizador gráfico que ofrece Xiaomi, ya que hay algo de falta de graves y un poco de trabajo a mejorar con los medios. Como es costumbre en las gamas más ambiciosas de Xiaomi, contamos con compatibilidad con Dolby Atmos, ajuste que viene activado de forma automática.

Rendimiento: la nueva era de Qualcomm

Ya hemos probado tres teléfonos con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: el Samsung Galaxy 23+, el Galaxy S23+ y el OnePlus 11. Todos tienen algo en común: se acabaron los problemas de temperatura y de estrangulamiento. De esto hablaremos más adelante, vayamos con el rendimiento del día a día. Sobra decir que el Xiaomi 13 Pro vuela en todo tipo de tareas, desde las más básicas a los juegos más exigentes. No hemos notado un excesivo aumento de la temperatura al jugar a las entregas más pesadas. Tan solo al grabar en 8K durante algunos minutos sí que hemos llegado a notar más calor de lo habitual.

Nuestra versión contaba, además, con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de memoria interna, el punto más dulce para configurar este teléfono. No hemos tenido problemas de cierres ni siquiera con juegos pesados. Tampoco hemos tenido, pese a MIUI, comportamientos extraños que acaben afectando al rendimiento.

Aunque no es habitual comentarlo, aprovechamos este apartado para destacar que Xiaomi por fin está incluyendo sensores de proximidad físicos. Los anteriores sensores basados en la proximidad daban múltiples problemas. Con este Xiaomi 13 Pro la experiencia es la que debe ser: si llamamos o reproducimos un audio, la pantalla se apaga.

Xiaomi 13 Pro OnePlus 11 iPhone 14 Pro Samsung Galaxy S23+ Xiaomi 12 Asus Zenfone 9 Sony Xperia 1 IV PROCESADOR Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Apple A16 Bionic Snapdragon 8 Gen 2 (for Galaxy) Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 RAM 8 GB 16 GB 6 GB 8 GB 8 GB 8 GB 12 GB GEEKBENCH 5/6 (SINGLE/MULTI) 2.019 / 5.308 (6) 1.176 / 4.960 (5) 2.508 / 6.306 (6) 2.019 / 5.308 (6) 1.120 / 3.531 (5) 1.317 / 3.944 (5) 1.175 / 3.262 (5) 3D MARK Wild Life Unlimited 11.325 14.018 12.344 14.250 - 9.526 10.761 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 11.125 / 11.036 14.250 / 11.186 12.344 / 7.931 14.018 / 13.968 - 10.892 / 8.166 10.071 / 4.232 PCMARK WORK 16.344 11.406 - 15.823 13.097 16.243 11.431

Y llegamos al punto favorito de servidor: los test sintéticos. La puntuación no importa demasiado, aunque sea un buen reflejo de la potencia máxima del teléfono, pero medir el rendimiento sostenido es algo imprescindible vistas las idas y venidas de algunos fabricantes en estos últimos años.

Esta gráfica plana es la mejor noticia posible. La estabilidad es superior al 99%.

El Xiaomi 13 Pro ha obtenido un 99,2% de estabilidad en el test de estrés (GPU) de 3D Mark, una puntuación brutal a la altura de lo que vimos en el OnePlus 11. Esto se traduce en que el teléfono es capaz de sostener altas cargas de trabajo sin que la temperatura suponga un problema. En el test de CPU también se ha comportado bastante bien, manteniendo un rendimiento del 84%.

Sí que hemos notado que algunos juegos aún no están adaptados al Snapdragon 8 Gen 2. 'CarX Street' presenta algunos problemas cargando el mapa, y en 'Genshin Impact' la estabilidad no es perfecta. Este es más un tema de optimización de los propios juegos que del SoC, por lo que no es preocupante.

Biometría

A nivel biométrico encontramos la combinación típica de la gama alta en Android: lector de huellas bajo la pantalla y reconocimiento facial 2D. Tanto el lector como el reconocimiento facial funcionan bastante rápido, con una tasa de fallo inexistente. El único punto a mejorar recae en la propia naturaleza del reconocimiento facial: el 2D no es demasiado seguro. Obviando esta salvedad, quedamos más que satisfechos con los resultados.

MIUI 14, ¿o MIUI 13?

Android 13 y MIUI 14, esta es la combinación con la que nos ofrece el Xiaomi 13 Pro. Cuando probamos MIUI 14 tuvimos claro que los cambios brillaban por su ausencia, aunque esta era una ROM centrada en el rendimiento. Los cambios importantes van bajo el capó, y tienen que ver con el espacio que ocupa ahora el sistema, los tiempos de ejecución de las apps y demás.

Sigue habiendo algún bug puntual aunque, a nivel de fluidez y personalización, MIUI 14 es una ROM más que completa

MIUI nunca ha sido un problema (a nivel de rendimiento) en los Xiaomi más potentes, por lo que no hemos notado demasiado salto. El móvil vuela, como volaba el Xiaomi 12 Pro con MIUI 13. Aunque sigue siendo una ROM recargada y que consume bastantes recursos, con este procesador y una buena cantidad de RAM, el sistema se mueve de forma más que digna. No hemos tenido bugs más allá de uno que arrastran desde hace un año: Google Discover a veces se rompe.

A nivel interfaz, MIUI sigue alejada de los diseños propuestos por Google. El motor de temas automático de Android 13 no se aplica en el centro de control (calcado de iOS) ni los ajustes y, salvando algún refinamiento en los iconos de los menús, el UI es calcado a lo que vimos el año pasado... y el anterior. MIUI necesita un lavado de cara e intentar adaptarse más al consumidor europeo.

El motor de temas de MIUI 14 es, sencillamente, una delicia.

Hechas las peticiones vamos con lo bueno, porque lo hay. MIUI es una ROM repleta de personalizaciones, con uno de los motores de temas más potentes de Android, y con soporte para unos nuevos widgets con MIUI 14 que sacan bastante partido a dicho motor de temas.

También tenemos opciones más que interesantes como la medición de ritmo cardiaco desde el lector de huellas, game launcher para optimizar la experiencia con juegos, modo ahorro extremo de batería, etc. Las bondades de MIUI vienen heredadas de las versiones anteriores, eso sí.

Autonomía: 5.000mAh que siguen sin rendir como deben

5.000mAh y carga rápida de 120W. Repetimos las especificaciones brutales del pasado curso. Por alguna razón, no logramos llegar con facilidad a las seis horas de pantalla con el modelo del año pasado y, este año, repetimos resultados. Si bien la batería es algo mejor dada la eficiencia del nuevo procesador, seguimos con una autonomía insuficiente para aguantar la jornada de uso intensiva. ¿La buena noticia? En tan solo 19 minutos tenemos de nuevo a tope las pilas.

Hablamos de que, con algo de grabación y fotografía, en un ciclo con 5G y WiFi no hemos sido capaces de superar las cinco horas de pantalla. Si le damos uso ligero y bajo mucho WiFi (y con brillo bajo), sí que podemos sobrepasar las seis horas y acariciar algo más de tiempo de pantalla, pero este es un móvil mucho más tragón de lo que nos gustaría.

Respecto a la carga rápida, los 120W siguen viniendo desactivados por defecto. Si queremos activarlos tenemos que irnos a ajustes, batería, subapartado batería, pulsar sobre "aumentar velocidad de carga" y pulsar sobre esta opción. Un menú algo confuso, ya que estoy convencido de que pocos usuarios pulsarán sobre "batería" tras haber pulsado previamente en "batería" (subajuste) en el menú de ajustes. Sea como fuere, si apuestas por los 120W, ve con todo. Ocultar la opción en un submenú de ajustes arroja ciertas dudas sobre cuán saludable es esta característica para la vida útil de la pila.

Adicionalmente, tenemos carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa. En el caso de esta última, podemos poner un límite para detener el generoso regalo de carga a otros productos cuando nuestro móvil esté por debajo de cierto porcentaje. Esta carga viene desactivada por defecto, algo que sí tiene especial sentido.

Cámaras: mucha, mucha tela que cortar

Una pulgada. Quizás no somos conscientes de lo que supone tener un sensor de ese tamaño en un teléfono. Hasta hace no demasiado tiempo, los teléfonos estaban altamente limitados por el tamaño del sensor, estas problemáticas empiezan a diluirse con los gigantescos sensores de alta resolución.

Además de contar con tamaño sensor, las ópticas de este teléfono vienen firmadas por Leica. En concreto, esta es la configuración de cámaras del Xiaomi 13 Pro.

Cámara principal : 50.3 megapíxeles, f/1.9, 1 pulgada, equivalente a 23mm (angular), fotodiodos de 1.6µm, OIS, láser autofocus.

Cámara teleobjetivo : 50 megapíxeles, f/2.0, equivalente a 75mm (teleobjetivo 3.2X óptico).

Cámara ultra gran angular: 50 megapíxeles, f/2.2, equivalente a 14mm, 115˚.

Antes de comentar los resultados que ofrece tal bárbara configuración de sensores, hablemos de la aplicación de cámara, porque aquí empiezan los cambios. Nada más abrir la app de cámara, esta nos advertirá de que tenemos dos modos de disparo: Leica Vibrant o Leica Authentic. De estos modos hablaremos en los resultados.

La parte inferior alberga el clásico carrusel de modos, completamente configurable, y en la parte superior tenemos los ajustes del HDR, IA, cambio entre modos de disparo e integración con Google Lens, entre otros. Un punto a destacar de esta cámara es que no hay apenas tiempo de postprocesado. Disparamos, vamos a la galería, y obtenemos la fotografía. El tiempo de obturación es correcto pese al enorme sensor con el que contamos y la experiencia general, más que correcta.

Nos ha gustado especialmente la función de enfoque al ojo, un imprescindible para preservar la máxima nitidez en fotografía a sujetos y que, en esta generación, funciona más rápido que nunca.

Cámara principal

Modo vibrant.

Modo Authentic.

La colaboración con Leica ha cambiado la forma que tiene Xiaomi de interpretar las fotografías. Aquí hay luces, pero también sombras. No podéis imaginar mi ilusión al tener una cámara de una pulgada en mis manos con un perfil "Authentic" firmado por Leica, en el que se me prometía la máxima naturalidad. ¿La sorpresa? El modo más natural es el menos natural.

Authentic vs Vibrant.

Las diferencias entre ambos modos es mínima, con la principal diferencia de que el modo Authentic apaga bastante las sombras y tiene un grado de saturación ligeramente distinto. El punto aquí es que, más que una interpretación precisa de lo que está viendo el sensor, es sencillamente un procesado algo más distinto, con un look más oscuro. Para mi sorpresa, el modo vibrant ha resultado mucho más natural, entendiendo por natural el rango dinámico, la colorimetría y la correspondencia con lo que yo veía realmente.

No era necesario este sharpening con tamaño sensor.

Más allá de esta curiosidad con los modos de disparo, la cámara del Xiaomi 13 Pro se ha comportado de forma más que digna. Destaca especialmente en la naturalidad con la que trata las pieles de los sujetos, por un balance de blancos bien ajustado en términos generales y presume de cierta naturalidad general (no tanto buscando el detalle fino). Hemos notado algo de inconsistencia con el HDR en los disparos, con algún que otro quemado no muy preocupante, pero presente.

No terminamos de entender por qué se abusa tanto del detalle artificial en un sensor de una pulgada, con el músculo suficiente para ofrecer fotografías mucho más limpias. En general, nos da la sensación de que los resultados están un paso por debajo de lo que podría lograrse con este software. Tenemos buenas fotografías, pero el salto no es el esperado respecto al móvil del año pasado.

Buen control de las altas luces artificiales en situación nocturna.

Cuando cae la noche, los resultados son similares. Tenemos fotografías de nivel, pero con ese toque artificial que esperamos acabe desapareciendo algún día. El modo noche funciona de forma automática, aunque podemos forzarlo. Sirve, especialmente, para controlar las altas luces y reforzar los bordes de la imagen. Nos gusta el look de las fotografías con este modo noche, teniendo siempre en cuenta que muestra más luz de la que realmente hay en la imagen.

Zoom y ultra gran angular

El extra de ambición de Xiaomi con teleobjetivo y ultra gran angular se ha acabado notando. Estamos, con diferencia, ante uno de los mejores resultados en ultra gran angular. Esta cámara suele ser la mayor debilidad de la gama alta, con resultados mediocres y quedando relegada a un segundo plano. En el Xiaomi 13 Pro dan ganas de disparar bastante con esta cámara, ya que los resultados no quedan tan lejos respecto a lo que vemos con el sensor principal.

Esta es la naturalidad que nos gustaría ver en todas las fotografías.

Algo similar sucede con el teleobjetivo. Esta cámara, de hecho, es el mejor ejemplo de que si el fabricante no quiere artificialidad, no tenemos por qué tenerla. El procesado cuando disparamos con el teleobjetivo suele ser más suave (no siempre es consistente).

0.6x | 1x | 3.2x

La consistencia entre sensores es más que correcta y, de este apartado, nos quedamos con el buen sabor de boca de que cada una de las tres cámaras de este Xiaomi 13 Pro ofrece un gran resultado.

Modo retrato

Xiaomi parece seguir afinando su modo retrato. Esta generación vemos un recorte algo más fino en el pelo, mucho más detalle en la piel y un bokeh muy controlado. Tanto, que algunas fotografías casi arrojan la duda de si cuentan con desenfoque artificial o con el propio desenfoque natural de la lente. Muy buen trabajo por aquí.

A pesar de tener varios modos de software dedicados al retrato, lo que más nos ha convencido ha sido la vieja confiable. Modo retrato normal y ajustar nosotros la distancia de disparo

Podemos regular la apertura de forma digital, para simular más o menos bokeh, y tenemos algunos modos predeterminados de disparo en retrato en blanco y negro, simulación de 75mm y demás. En nuestras pruebas estos modos abusan de software y la mejor solución para tener retratos de altura es jugar nosotros mismos con las distancias para obtener la mejor fotografía.

Cámara frontal

El selfie no nos ha llegado a convencer. Los colores son algo erráticos (con tintes magentas y sobresaturación de pieles), el HDR lo pasa mal, creando halos y ensuciando la imagen. No hemos escogido los escenarios más amigables para realizar las fotografías, pero otros rivales directos no han tenido menor problema en compensar correctamente exposición y colorimetría en dichas situaciones. No es, ni mucho menos, un mal apartado de cámara delantera, pero hemos de tener en cuenta que es fácil sacarle las cosquillas.

Vídeo

La cantidad de artefactos en 8K, al menos en esta escena, no es aceptable.

El apartado del vídeo, con la posibilidad de grabar en 8K, es un punto con luces y sombras. El vídeo está muy, muy procesado. En 4K no tenemos la nitidez esperada y, en 8K, es bastante fácil ver cómo genera artefactos. No es la calidad de imagen que esperamos en un móvil de este calibre. En situaciones algo más amigables, el apartado de vídeo puede cumplir, pero este es uno de los puntos en los que más salto estamos viendo en los últimos años, y en los que nos gustaría ver a Xiaomi compitiendo de tú a tú.

Xiaomi 13 Pro, la opinión de Xataka

El Xiaomi 13 Pro es, a todas luces, un gama alta de nivel. Tiene los materiales que esperamos de un gama alta, el mejor procesador del mercado Android, una pantalla que roza los 2.000 nits de brillo pico y todas las especificaciones que se esperan de un gama alta. La cámara nos ha gustado, aunque no tenemos claro que se haya sacado el máximo partido al brutal sensor que monta este teléfono. El disparo en RAW está capado a 12 megapíxeles, por lo que no podemos ver qué hace realmente el sensor, y las fotografías en automático tienen un buen nivel de detalle, pero demasiado apoyo en el software.

La curvatura en pantalla y la batería, que no termina de brillar, son los únicos dos puntos flacos de este teléfono, que brilla por su rendimiento, sonido y equilibrio general. Xiaomi ha creado un flagship de altura, sin miedo a competir de tú a tú con los más grandes. Serán los consumidores los que decidan si merece o no la pena la inversión.

9.0 Diseño9,25 Pantalla9,5 Rendimiento9,75 Cámara9,25 Software8 Autonomía8 A favor El rendimiento es sobresaliente. Gracias, Qualcomm.

La pantalla nos ha gustado en el apartado técnico: mucha resolución y brillo.

El equilibrio general del dispositivo está bien resuelto. En contra La cámara de una pulgada es buena, pero no se le saca el máximo partido al sensor.

La autonomía es bastante mejorable.

Ha habido un claro salto atrás en ergonomía y comodidad.



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.