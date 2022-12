Xiaomi MIX Fold 2, primeras impresiones: la viva expresión del refinamiento en un plegable

A principios de año pudimos tener en nuestra mano el Xiaomi Mi MIX Fold y el pasado mes de agosto se presentó oficialmente el segundo plegable de Xiaomi, el Xiaomi MIX Fold 2. Y sí, también lo hemos podido probar.

No ha sido una prueba muy extendida, pero sí lo suficiente para apreciar ciertos detalles a nivel de diseño, experiencia en mano y rendimiento. Este terminal no llegará a España, pero nos deja claro que el día en que Xiaomi decida apostar por nuestro territorio pondrá en serios aprietos a fabricantes que ya traen sus foldables.

Ficha técnica del Xiaomi MIX Fold 2

XIAOMI MIX FOLD 2 DIMENSIONES Y PESO Desplegado: 5,4 mm de grosor

Plegado: 11,2 mm de grosor

Largo:161,6 mm

262 gramos PANTALLA EXTERIOR AMOLED E5 de 6,56 pulgadas

Resolución 2520 x 1080

Formato 21:9

120 Hz

Sensor de luz ambiente doble

Dolby Vision

Gorilla Glass Victus PANTALLA INTERNA Eco2 OLED de 8,02 pulgadas

Resolución 2K+

LTPO 2.0

120 Hz

1.000 nits Sensor de luz ambiente doble

Dolby Vision

UTG PROCESADOR Snapdragon 8+ Gen1 MEMORIA RAM 12 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 256/512 GB/1 TB CÁMARA TRASERA 50 MP IMX766, f/1.8, 1/1,56", OIS

Gran angular 13 MP f/2.4

Telefoto 2x, f/2.6

Grabación 8K

Vídeo Dolby Vision HDR

Lentes Leica

Filtros Leica CÁMARA DELANTERA 20 MP BATERÍA 4.500 mAh

Carga rápida 67W SISTEMA OPERATIVO MIUI Fold CONECTIVIDAD 5G SA/NSA

WiFi 6

Bluetooth 5.2

NFC OTROS Lector de huellas lateral PRECIO 12/256 GB:; 1.291 euros al cambio

12/512 GB: 1.434 euros al cambio

12GB/1 TB: 1.721 euros al cambio

Su diseño ultra fino (desplegado) es su mejor arma

Desde Xiaomi han querido hacer una fuerte apuesta por el diseño y la comodidad del móvil. En palabras de representantes de la propia marca, la idea es que no de la sensación de que llevamos dos teléfonos encima. Y en parte lo han logrado porque el grosor del dispositivo plegado, aunque mayor que el de un gama alta normal, no se nota tanto como en otros plegables.

Sin embargo, lo verdaderamente atractivo de este terminal viene cuando está desplegado. Y es que el grosor del USB-C es el que determina el del propio teléfono, alcanzando un total de apenas 5,4 milímetros. Y aquí sí, se le nota mucho más delgado que la inmensa mayoría de dispositivos de gama alta.

Los ángulos de inclinación del dispositivo son excesivamente limitados.

Estas dimensiones se han logrado obtener gracias a lo que Xiaomi ha llamado "bisagra con tecnología de gota de agua. Precisamente esta bisagra es la culpable de que no podamos usar el teléfono en un ángulo de 90 grados. O no al menos siempre, ya que lograr tener el dispositivo en este formato sin que se despliegue solo ha sido casi misión imposible.

A poco que abrimos el móvil estando plegado, notamos como la bisagra forzaba la apertura completa, dando un feeling muy poco agradable. Y es que el temor por que se caiga en ese momento era real. Al menos cuando no lo sabes, dado que intuyes que el teléfono se va a mantener en esa posición y no se va a abrir de forma abrupta como realmente ocurre.

Otro sacrificio importante que ha entrañado este diseño es no tener certificación de resistencia al agua y al polvo. Y es especialmente delicado el segundo punto, ya que precisamente la entrada de polvo en el hueco de la bisagra ha sido (y es) uno de los puntos débiles de este tipo de plegables.

La pantalla secundaria ha mejorado mucho, sobre todo en diseño

La pantalla secundaria del dispositivo, la que vemos y usamos con el terminal plegado no está cerca de ser el punto más fuerte de este MIX Fold 2, como tampoco lo es en otros plegables. Sin embargo, ofrece una experiencia muy agradable en sus 6,56 pulgadas de diagonal.

La reducción de biseles en esta pantalla secundaria respecto a la primera generación es más que notable.

Si bien es posible que no sea absolutamente simétrica, sí se siente como tal. Los biseles son mucho menos pronunciados que en la generación anterior, en la cual eran demasiado llamativos. En este, sin ser tampoco los biseles más finos del mercado, se nota mucho más estilizado y que hay un mayor aprovechamiento para la pantalla.

En el tiempo que hemos podido tener este dispositivo, que no pasa de unos minutos, no hemos podido ponernos a ver una película o algo similar en la que apreciar con precisión los matices de color. Pero de primeras aporta una primera sensación de estar muy bien calibrada y sentirse plenamente fluida gracias a los 120 Hz de refresco, otra mejora respecto a los 60 Hz del Mi MIX Fold original.

Tampoco podemos achacar ninguna queja al apartado del brillo, contando con 1.000 nits para este apartado. No hemos podido ponerle a prueba en condiciones adversas para darle un mayor contexto, pero en los minutos que hemos pasado con el terminal no hemos notado problema ni siquiera incidiendo la luz de un foco directamente.

Cabe decir que es en esta pantalla donde tenemos un sensor de huellas, el cual no hemos podido probar. Entendemos que no debe ser muy diferente al que incorporan modelos como el Xiaomi 12T Pro, pero no haberlo podido ni siquiera probar una vez nos deja con la duda.

Se nota el pliegue en la pantalla principal, pero no tanto como imaginábamos

Abrimos el dispositivo y, quitando aquello de los pocos ángulos que permite su bisagra, nos encontramos una generosa pantalla de 8,02 pulgadas que no desentona en color respecto a la pantalla pequeña, pese a que en esta encontramos una tecnología ligeramente más avanzada con un panel AMOLED LTPO 2.0.

Mantiene los 120 Hz y eleva la capacidad de brillo máximo a los 1.300 nits, aunque en condiciones normales se mantiene en los mismos 1.000 nits que el otro panel. Si en aquel no pusimos pegas en este punto, no iba a ocurrir tampoco con esta pantalla. No obstante, recalcamos nuevamente el hecho de no haberla podido probar en condiciones más complejas.

Pero vayamos a lo importante y a lo que más interés genera los plegables. El pliegue se nota, aunque tampoco de forma excesiva. Si bien no podemos prever los avances tecnológicos en este sentido, tememos que los pliegues se seguirán notando durante unas cuantas generaciones más. Entendiendo esto, debemos decir que en el Xiaomi MIX Fold 2 no se nota tampoco de manera exagerada. Como casi siempre, depende también de los reflejos que reciba la pantalla y nuestro punto de visa.

También si pasamos el dedo, se nota claramente que la parte del pliegue es más sensible que el resto del dispositivo. No obstante, y esto es un punto muy positivo, no hemos notado que sea un apartado excesivamente frágil. Lo es comparado al resto de la pantalla, pero no como para sentir ese miedo de que pueda romperse si ejercemos un poco más de presión con el dedo.

Cómodo en mano, pero sin olvidarnos que es un plegable

Nos agraden más o menos, es evidente que los teléfonos compactos son los más cómodos en mano. Y un plegable, por ligero y delgado que pueda ser como este MIX Fold 2, no lo es. Sabiendo esto, su uso no se hace dificultoso, aunque necesitarás las dos manos muchas veces para llegar bien a cada esquina de las pantallas.

Esto último aplica también en la pantalla "pequeña". Una pantalla que sí, se ve muy bien y de anchura es correcta para el manejo. Sin embargo se hace algo más incómoda por lo larga que es, aunque no es que sea algo excesivamente negativo y sí un punto muy relativo que también depende del tamaño de la mano de cada uno.

Con la pantalla desplegada no hay sorpresas en este sentido. Se puede sostener con una mano porque el peso y el grosor así lo permiten. Pero quizás se haga algo más cansado con el paso de los minutos y en cualquier caso sería eso, para sostenerla. Si se quiere usar hay que poner las dos manos, ya sea para sujetar el teléfono con una mientras navegamos con la otra por el sistema o usando ambas para sujetarlo y escribir con el teclado.

También es destacable que los materiales de construcción le aportan una buena sensación prémium que se nota ya teniéndolo en mano. Unos materiales que además favorecen el agarre y no dan sensación de que resbalen. Eso sí, en el color negro se notan excesivamente las huellas, algo que no percibimos en la unidad en color dorado, la cual las disimula más por la propia naturaleza del color.

Hemos podido comprobar que no da la sensación de que llevemos un ladrillo si lo metemos al bolsillo. Si volvemos a poner un gama alta común en la comparativa, sí, se nota un poco más de grosor y de peso, pero no excesivamente y tampoco sobresale. Aunque claro, también dependerá del bolsillo que se tenga. En nuestro caso, ha sido en unos pantalones vaqueros normales y corrientes con bolsillo estándar (si es que existe semejante tipología de bolsillos).

Un software adaptado al formato

Siendo estas unas primeras impresiones tras pasar unos pocos minutos con el Xiaomi MIX Fold 2, aventurarnos a hablar de rendimiento es cuanto menos arriesgado. Sí podemos decir que en ese rato hemos podido comprobar que se siente plenamente fluido en situaciones cotidianas como navegar por el sistema o abrir apps a gran velocidad.

En su interior nos encontramos lo penúltimo de Qualcomm, que en el momento en que se presentó este móvil sí era lo último. Se trata del Snapdragon 8+ Gen 1, el predecesor inmediato del Snapdragon 8 Gen 2 y que viene acompañado con una configuración de 12 GB de RAM que nos hacen intuir que el rendimiento no será problema para el terminal. Aunque nuevamente insistimos en que nuestras pruebas han sido insuficientes como para hablar con mayor precisión del asunto.

Actualmente lleva una versión de MIUI adaptada al formato y basada a su vez en Android 12, pero en próximos meses se actualizará a Android 13.

Sí podemos hablar algo más de MIUI 13 Fold, que es la capa de personalización de Xiaomi adaptada a sus plegables y con diferencias respecto a la versión que se usa en tablets. Un sistema que en lo estético y funcional es prácticamente calcado a MIUI 13, pero con esos pequeños detalles añadidos que lo hacen propio de un plegable (véase su división de teclado para la escritura como ejemplo).

Como ya sabíamos, este MIX Fold 2 recibirá una gran actualización en próximos meses de la mano de MIUI 14 en su versión 'Fold'. Recordamos que esta versión se encuentra aún en beta, siendo la actualización de los Xiaomi que se basa en Android 13.

Un nuevo capítulo de la colaboración Xiaomi-Leica para las cámaras

Otro apartado que tampoco podemos juzgar de forma plena es el de las cámaras, dado que apenas hemos podido hacer alguna que otra foto rápida en interiores que apenas da para analizar. Sin embargo, apunta alto, aunque no tanto como en el Xiaomi 12S Ultra.

Aquel Xiaomi 12S Ultra fue el primero en que la firma china se alió con Leica para la fotografía. Y si bien tampoco pudimos probarlo a fondo, sobre el papel contaba con mejores especificaciones. Pero ojo, que esto es solo el contexto, ya que este MIX Fold 2 no parece que se vaya a quedar muy por detrás.

En la lente principal nos encontramos un sensor Sony IMX766 de 50 megapíxeles al que no le faltan añadidos como estabilización óptica de imagen e incluso la posibilidad de grabar vídeos en 4K. Viene con dos acompañantes como la gran angular de 13 megapíxeles y la lente macro de 2 megapíxeles.

Algo que sí hemos podido apreciar es que se ha añadido el característico sonido de las cámaras de la serie M de Leica cuando disparamos una foto. Un detalle tal vez sin importancia para muchos, pero que puede ser un buen guiño a las intenciones de Xiaomi por tratar de traer cámaras cada vez más profesionales en sus smartphones de alta gama.

Queremos que este (y otros plegables) lleguen a España

El sector de los smartphones plegables precisa de un análisis diferente al del resto de dispositivos. Y es que sus particularidades no solo radican en el concepto de diseño, sino también en su disponibilidad. Personalmente, creo que una de las claves de que se democraticen radica precisamente en ello.

Otra vez nos quitan el caramelo de la boca, aunque Xiaomi afirma tener intenciones de traer sus próximos plegables a Europa.

Como ya te veníamos avanzado al inicio, este dispositivo no llegará a Europa como tampoco llegó su antecesor. Sí que desde Xiaomi afirman que existe la intención de que en siguientes generaciones se acabe produciendo ese ansiado lanzamiento global. Con el futurible MIX Fold 3 en el horizonte, deseamos que esas intenciones se acaben traduciendo en buenas noticias.

Y es que esta segunda generación y su firme apuesta por el diseño nos ha dejado un muy buen sabor de boca, pero también con muchas dudas. Por ejemplo, nos gustaría saber hasta qué punto es resistente con ese formato de bisagra, cómo aguantará el paso del tiempo sin esa certificación de protección frente al polvo o cómo se verán las fotografías en este nuevo paso de la unión con Leica.