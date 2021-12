MIUI 13 ya está aquí: requisitos, móviles compatibles, novedades y cómo actualizar

Te traemos toda la información sobre el nuevo MIUI 13, la nueva versión de la capa de personalización de Android que Xiaomi tiene en sus dispositivos. Con ella, el fabricante chino le da a sus equipos un aspecto único y diferenciador con respecto al resto de dispositivos Android, y hoy han presentado sus novedades.

Vamos a empezar recordándote los requisitos mínimos de este sistema, y luego pasaremos a la lista con el resumen de sus principales novedades. Después, te daremos una lista completa con todos los móviles que van a recibir actualización a MIUI 13 y sus fechas aproximadas, y terminaremos indicándote resumidamente cómo podrás actualizar.

Qué requisitos mínimos tiene MIUI 13

Lamentablemente, los requisitos de los sistemas operativos móviles y sus capas de personalización no tienen que ver con el hardware de tu móvil. Esto quiere decir que no importa si tu móvil es potente o no, lo que importa es que Xiaomi incluya el modelo en la lista de dispositivos que van a actualizar, y para los que está adaptando la nueva versión de MIUI.

Los modelos que van a actualizar dependen de cada fabricante, y en el caso de Xiaomi es lo mismo. Más adelante te diremos la lista de dispositivos confirmados para recibir esta actualización, aunque con el tiempo puede que la lista se amplíe un poco con algunos nuevos dispositivos que actualizarán después.

Novedades de MIUI 13

Ahora, vamos a decirte de forma resumida cuáles son las principales novedades de MIUI 13, de forma que sepas qué te vas a encontrar cuanto te llegue la actualización. Vamos a centrarnos en las novedades generales del sistema operativo, porque puede que modelos concretos de móviles tengan novedades específicas dependiendo de su hardware.

Mejoras en el rendimiento : El gran protagonista en MIUI 13 es el rendimiento y la optimización del sistema, y Xiaomi ha trabajado mucho en esa dirección. Aseguran haber logrado aumentar hasta un 26 % la optimización del sistema en relación a MIUI 12, y haber incrementado hasta un 52 % el rendimiento de la ejecución de aplicaciones de terceros. Por lo tanto, todo será más rápido.

: El gran protagonista en MIUI 13 es el rendimiento y la optimización del sistema, y Xiaomi ha trabajado mucho en esa dirección. Aseguran haber logrado aumentar hasta un 26 % la optimización del sistema en relación a MIUI 12, y haber incrementado hasta un 52 % el rendimiento de la ejecución de aplicaciones de terceros. Por lo tanto, todo será más rápido. Nuevo centro de control : MIUI 13 también va a tener un nuevo centro de control llamado Mi Magic Center, en el que se centran en facilidad la interacción con otros dispositivos del ecosistema de Xiaomi. Esto te permitirá, por ejemplo, poder transferir archivos, copiar notas, y este tipo de interacciones entre dispositivos de una forma muy sencilla.

: MIUI 13 también va a tener un nuevo centro de control llamado Mi Magic Center, en el que se centran en facilidad la interacción con otros dispositivos del ecosistema de Xiaomi. Esto te permitirá, por ejemplo, poder transferir archivos, copiar notas, y este tipo de interacciones entre dispositivos de una forma muy sencilla. Widgets renovados : Xiaomi también le ha prestado especial atención al sistema de Widgets, que han sido renovados para ser más estéticos y ofrecer más funcionalidades para el día a día. Además, muchos de ellos son animados.

: Xiaomi también le ha prestado especial atención al sistema de Widgets, que han sido renovados para ser más estéticos y ofrecer más funcionalidades para el día a día. Además, muchos de ellos son animados. Nueva fuente para sus móviles : Xiaomi también va a darle un toque distintivo a la estética de sus móviles con una nueva fuente en MIUI 13. Se llama MiSans, con un diseño propio y exclusivo.

: Xiaomi también va a darle un toque distintivo a la estética de sus móviles con una nueva fuente en MIUI 13. Se llama MiSans, con un diseño propio y exclusivo. Nuevos fondos de pantalla: Como siempre que un fabricante renueva versión de su capa de personalización, cambia también los fondos de pantalla. Los de MIUI 13 efectúan una mejor gestión de color para aprovechar cada tipo de panel, y cambian su tonalidad en función del brillo. También son animados.

Identificador de llamadas : Xiaomi también ha implementado una remesa de opciones para mejorar la privacidad y seguridad. Una de ellas es un identificador de llamadas, que detectará esas que sean de spam antes de descolgar.

: Xiaomi también ha implementado una remesa de opciones para mejorar la privacidad y seguridad. Una de ellas es un identificador de llamadas, que detectará esas que sean de spam antes de descolgar. Mejoras en detección de apps peligrosas : También se implementa un sistema con el que detectar aplicaciones potencialmente peligrosas, tanto las que tengas en el móvil como las que vayas a instalar antes de hacerlo.

: También se implementa un sistema con el que detectar aplicaciones potencialmente peligrosas, tanto las que tengas en el móvil como las que vayas a instalar antes de hacerlo. Más seguridad en Mi Pay : El sistema de pagos de Xiaomi podrá detectar la información más sensible de los documentos que tengas añadidos, y mejorará su seguridad ante cualquier descuido.

: El sistema de pagos de Xiaomi podrá detectar la información más sensible de los documentos que tengas añadidos, y mejorará su seguridad ante cualquier descuido. Detalles de accesos de las apps : Se mejora la información sobre a qué datos tienen acceso las aplicaciones que tengas instaladas, mejorando su privacidad. También se mejora el reconocimiento facial en móviles que no tengan sensores propietarios mediante la inteligencia artificial.

: Se mejora la información sobre a qué datos tienen acceso las aplicaciones que tengas instaladas, mejorando su privacidad. También se mejora el reconocimiento facial en móviles que no tengan sensores propietarios mediante la inteligencia artificial. Asistente virtual personalizable. Xiao AI, el asistente virtual que junto a Mi Pay solo está disponible en China, ahora será personalizable. Podremos ponerle una cara y hasta elegir su ropa.

Habrá nuevo MIUI 13 Pad

Una de las principales novedades de MIUI 13 es que habrá una versión específica creada para tabletas, como la Xiaomi Pad 5, llamada MIUI 13 Pad de la marca, como la Xiaomi Pad 5. Viene a ser un movimiento arecido al que hizo Apple cuando lanzó iPadOS, y de hecho, MIUI 13 Pad tiene unas líneas de diseño claramente inspiradas en el sistema de Apple.

Lo que viene a hacer esta versión es adaptar la capa de personalización a las necesidades específicas de una tableta, redimensionando menús y con opciones específicas. Una de estas opciones será la multitarea, con la que podrás trabajar con varias aplicaciones a la vez siempre que soporten la función. De momento hay 3.000 apps adaptadas a ella.

Qué móviles serán compatibles con MIUI 13

De momento, Xiaomi todavía no ha confirmado todos los móviles que recibirán MIUI 13, pero si sabemos ya que los primeros en hacerlo serán los Xiaomi 12. Además, ya ha habido una filtración del calendario de actualización que nos permite saber el listado completo de móviles, y que las actualizaciones estarán repartidas en tres fases temporales. Aquí lo tienes todo:

Primera fase (Desde su presentación hasta el mes de febrero)

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi CIVI

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 4G

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Speed ??Edition

Redmi K30S Ultra

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

Segunda fase (entre los meses de marzo y abril)

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10T Lite

Redmi Note 11 (China)

Redmi Note 11T (India)

Redmi Note 11 JE (Japón)

Redmi Note 11 Pro (China)

Redmi Note 11 Pro + (China)

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 (China)

Redmi Note 10 5G (versión global)

Redmi Note 10T (India)

Redmi Note 10T (Rusia)

Redmi 10

Redmi 10 Prime

POCO M4 Pro 5G

POCO X2

Fase final de despliegue (comenzará una vez finalizada la segunda fase)

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC 9

Xiaomi Mi CC 9 Pro

Xiaomi Mi Note 10 / Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite (Android 12)

Redmi K30 Ultra

Redmi K20

Redmi K20 (India)

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro (India)

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi Note 8 2021

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro (India)

Redmi Note 9 Pro (versión global)

Redmi Note 9 Pro 5G (China)

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 10 JE (Japón)

Redmi Note 10 Lite (India)

Redmi Note 10 Pro (India)

Redmi Note 10 Pro Max (India)

Redmi Note 10 Pro (versión global)

Redmi 10X 4G

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9A Sport

Redmi 9i Sport

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

Redmi 9 Activ (India)

Redmi 9 Prime

Redmi 9

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

POCO X3 (India)

POCO X3 NFC

POCO M3

POCO M2 Pro

POCO M3 Pro 5G

POCO M2

POCO C3

POCO C31

Cómo actualizar a MIUI 13

Para actualizar tu móvil a MIUI 13, primero tienes que esperar que le llegue el turno y reciba la actualización. Una vez lo haga, si no te llega una notificación en la que pulsar para actualizar, abre los ajustes de tu móvil y entra en la sección Sobre el teléfono. En ella podrás ver toda la información relacionada con tu móvil, y ya antes de entrar te mostrará la versión de MIUI que estás utilizando.

Cuando entres, tienes que pulsar en la opción Actualización del sistema que tienes arriba del todo. Irás a una pantalla en la que se te informará de las actualizaciones que tengas disponibles. En el caso de que no aparezca ninguna, siempre puedes pulsar en el botón de Comprobar actualizaciones para buscarlas en los servidores internos de Xiaomi. Cuando llegue la hora de actualizar a MIUI 13, podrás ir forzando la comprobación si no quieras esperar a que el móvil lo vaya haciendo cada determinado tiempo.