Xiaomi Redmi Buds 4 Pro, análisis: no hacía falta gastar más de 100 euros para tener unos TWS de categoría

Ofrecer gran calidad de sonido a precio ajustado es una carrera que buena parte de los fabricantes de quiere ganar, y Xiaomi tiene un nuevo corredor para dicho fin. Se trata de los Xiaomi Redmi Buds 4 Pro, unos auriculares TWS que cuestan menos de 100 euros, tienen cancelación de ruido activa y prometen una autonomía de hasta 9 horas.

Económicos, con buenas especificaciones y dispuestos a competir con rivales que cuestan unos cuantos euros más. Analizamos en profundidad los nuevos Xiaomi Redmi Buds 4 Pro, una propuesta

Ficha técnica de los Xiaomi Redmi Buds 4 Pro



características arquitectura Auriculares intraauditivos electrodinámicos completamente inalámbricos (TWS) diafragma 11 mm cancelación del ruido Sí, hasta 48 dB conectividad Bluetooth 5.3 autonomía Hasta 9 horas Hasta 36 horas con el estuche de carga diseño Control táctil otras prestaciones Protección IP54 Modo baja latencia

Compatible con Xiao AI

Sonido 360º precio Desde 99,99 euros

Diseño: aprobando en ergonomía y acabados

Los Xiaomi Redmi Buds 4 Pro están inspirados en los AirPods Pro, no es ningún secreto. Aún así, tienen personalidad propia, con una enorme franja lateral para controlar el sistema por gestos (del que hablaremos más adelante) y un acabado en plástico. Cada auricular pesa 5 gramos y el peso total de la caja es de 49,5 gramos. En la media de lo que solemos encontrar en este tipo de TWS.

Aunque no hemos tenido la suerte de probar su resistencia en caídas, la construcción es sólida, el remate final es bueno y si bien no dan la sensación de ser unos auriculares premium (tampoco lo pretenden), nos quedamos con un buen sabor de boca. Apostar por un material distinto al plástico afectaría directamente al peso de los auriculares, y el principal propósito aquí es que sean lo más ligeros posible.

Vienen con un total de cinco gomillas de silicona, una mediana tirando a grande ya montada en los auriculares y otras cinco de cuatro distintos tamaños por separado. Las almohadillas de serie a mí no me venían demasiado bien, adaptándose bien al oído pero generándome dolor a los pocos minutos.

Más adelante, veremos que la propia app de Xiaomi nos recomienda qué almohadillas usar. Aunque siempre será mejor hacer caso a nuestro propio cuerpo: si duelen un poco, cambia la almohadilla

El problema se ha solventado en cuestión de segundos, cambiando a unas almohadillas más pequeñas. Aquí cada usuario tendrá un pabellón auditivo distinto, y siempre se agradece tener distintas opciones de configuración.

Mástil para funciones táctiles.

Más allá del tamaño de las almohadillas, la ergonomía es excelente. Son unos auriculares muy pequeños que apenas notaremos en el pabellón auditivo, y que se sujetan bastante bien al mismo. Esta última bondad los hace ideales para realizar actividades deportivas, ya que el perfecto encaje impide que se acaben cayendo a pesar de que el movimiento de la cabeza sea intenso.

Respecto al estuche, al igual que los auriculares, es alargado al estilo de los AirPods Pro. La caja es ligera, acabada en un plástico glossy y a nivel de calidad está en la línea de los auriculares. El remate es bueno, da sensación de solidez y cuenta con el USB-C en su parte inferior, un botón de emparejamiento al lado y el indicador de carga en el centro.

Experiencia de uso: Xiaomi, necesitas una buena aplicación

Si no tienes un Xiaomi, no hay emparejamiento.

La experiencia de uso con estos Xiaomi no ha sido demasiado buena (algo de lo que ya nos quejamos en los Xiaomi Buds 3T Pro, y el principal responsable de esto es la aplicación. Xiaomi Earbuds tiene tan solo 2,3 estrellas en Play Store, y en un principio pensé que podría deberse a algunos usuarios exagerando sobre lo mal que funciona. Pero pocas exageraciones ha habido, me temo.

Emparejar estos auriculares con terminales no Xiaomi es bastante tedioso. El Bluetooth hace su función, pero la app no nos lo pone fácil

Me ha sido imposible emparejar estos auriculares con algunos de mis dispositivos Android, como el Samsung Galaxy Z Fold4. El móvil cumplía con su parte y lo detectaba como dispositivo Bluetooth (de hecho, funcionan, aunque sin las opciones de la app), pero la aplicación no los emparejaba, por más que siguiera las instrucciones.

Con el Google Pixel 6 me pasó lo contrario, el Bluetooth no los detectaba, pero mediante la app sí que los pude conectar. La solución final ha sido usar un POCO F3 ya que, si usas un móvil de Xiaomi, sí que funciona el emparejamiento rápido. Estos auriculares tienen un precio de casi 100 euros y que no vengan con Fast Pair en todos los dispositivos es un problema. Con el iPhone ni siquiera he podido probarlos, porque la app solo está disponible en Android.

Respecto a la misma, el funcionamiento sí que es correcto una vez logramos emparejarlos. Podemos gestionar tres modos de cancelación de ruido: desactivada, modo transparencia y cancelación de ruido activa, de los que hablaremos más adelante. Podemos configurar también el control por gestos, que funciona bastante bien con las propias configuraciones por defecto.

GESTO ACCIÓN DOS PULSACIONES Reproducir/Pausar

Aceptar una llamada TRES PULSACIONES Canción siguiente

Rechazar una llamada MANTENER PULSADO Activar la cancelación de ruido

Activar el modo ambiente

Desactivar la ANC

Nos ha gustado que la app cuenta con el citado modo para comprobar si las almohadillas nos quedan bien o no. Si nos vienen grandes o pequeñas, el modo de configuración nos indicará que el ajuste no es correcto. También tenemos opciones para contestar llamadas automáticamente o encontrar nuestros auriculares mediante un discreto sonido que, si no los tenemos cerca, será inaudible.

Lo que nos falta es algún ajuste para ecualizar los auriculares, quizás porque están pensados para usarlos con móviles de Xiaomi, y estos ya incluyen ecualizador en los ajustes de sonido.

No hemos tenido problemas de cara a la latencia de reproducción, ni en vídeos ni en juegos, por lo que cumplen de sobra en este apartado sin necesidad de modos de baja latencia específicos. En general, una experiencia aceptable que se ve algo empañada por el método de emparejamiento.

Calidad de sonido: correcta y sin grandes pretensiones

Respecto a la calidad de sonido, Xiaomi ofrece compatibilidad con el códec de audio LDAC a velocidades de transmisión de hasta 990 Kbps, así como con resoluciones de audio de 96 kHz/24 bit y superiores. Navegando por las opciones de desarrollador de nuestro POCO F3 (con un Snapdragon 870) comprobamos que el códec LDAC se activa correctamente y que la frecuencia de muestre se configura correctamente en 96 kHz.

¿Cómo suenan estos Xiaomi Buds 4 Pro? Los hemos puesto a prueba con nuestra colección de Spotify (calidad OGG Vorbis de 320 kbit/s) y los resultados son correctos, sin grandes pretensiones. Nos falta protagonismo en los graves, ya que las medias frecuencias copan prácticamente todo. En canciones con cierto protagonismo de instrumentos, la voz queda claramente por delante de los mismos.

De cara a llamadas y videollamadas, el micrófono tiene una calidad algo pobre, sonando bastante enlatado y metálico. No tenemos problema alguno por parte de nuestro interlocutor, apreciándose perfectamente su voz.

El volumen máximo es alto, hasta el punto de que no nos será necesario subir más allá del 75/80% para disfrutar a todo volumen de nuestras canciones sin perjudicar nuestra salud auditiva.

Cancelación de ruido: algo de trabajo por hacer

A nivel de cancelación de ruido, los Xiaomi Buds 4 Pro están quizás un pequeño paso por debajo de lo esperado. No ha sido suficiente para aislar todos los sonidos cotidianos del hogar (el perro hiperactivo de mi vecino, alguna obra de al lado, el viento al salir a la terraza, etc.). Hacen su trabajo de forma discreta, aislando cierta parte del sonido que nos rodea, pero no debemos esperar una sensación de silencio absoluto con estos auriculares, porque no la encontraremos.

Xiaomi promete filtrar sonidos de hasta 43 dB, aunque no detalla cuáles. El filtro de los graves es impecable, pero echamos en falta que aísle mejor los sonidos agudos y medios-agudos.

El modo transparencia nos permite cancelar ruido a la par que escuchamos las voces de quien nos habla. Hay un ajuste para mejorar aún más la claridad de las voces y he de decir que este último funciona de forma impecable. Si tienes la cancelación en modo transparencia y estás en una oficina o biblioteca, recomiendo dejar activa la mejora de voces.

En definitiva, una cancelación de ruido digna para unos auriculares de corte económico, aunque de la que se esperaba quizás algo más al ser estos los auriculares más destacados de Redmi.

Batería: buenos datos incluso con ANC activa

Xiaomi promete hasta nueve horas de reproducción con sus auriculares, y hasta 36 con su carcasa. Las cifras son tan optimistas porque plantean un escenario con la cancelación de ruido desactivada. En nuestras pruebas, con la cancelación de ruido activa, hemos logrado superar las cinco horas de reproducción, una cifra excelente teniendo en cuenta el uso intensivo de ANC.

En el caso de que desactivemos la cancelación de ruido, la autonomía sí que se acerca a las 9 horas prometidas por Xiaomi. No obstante, visto que la ANC no es demasiado intrusiva y que podemos configurar un modo transparencia, la recomendación es llevarla siempre activa para sacar el máximo partido a estos auriculares.

No contamos con carga inalámbrica Qi, siendo el único método para proporcionarles energía el USB-C ubicado en la parte inferior del estuche. Vistas las buenas cifras en autonomía, no es una función que echemos demasiado de menos.

Xiaomi Redmi Buds 4 pro, la opinión de Xataka

Los Xiaomi Redmi Buds 4 Pro se plantean como una buena opción por debajo de los 100 euros, aunque su aplicación penaliza la experiencia de uso. Si no tenemos un Xiaomi podemos tener algunos problemas de emparejamiento, a nivel de opciones no es especialmente rica y, visto el buen trabajo que hace Xiaomi con sus apps de hogar y productos conectados, echamos en falta un mejor trabajo aquí.

Tras algunas de las rebajas que han sufrido desde su precio de compra, se hacen bastante atractivos por unos 80 euros en webs como Amazon. Si partimos de su PVP original, 99,99 euros, son unos rivales dignos para su competencia, aunque quizás echamos en falta algo más de ambición en sonido y cancelación de ruido.