POCO F3, análisis: tan difícil no recomendarlo como decir que su cámara está a la altura

No hay muchos terminales capaces sobre el papel de plantar cara a otros modelos situados en una escala o gama superior. Casi los únicos con derecho a colgarse esa medalla sin problemas están un buen puñado de terminales de POCO.

El nuevo POCO F3 llega al mercado para erigirse otro semestre más como el terminal a tener en cuenta si queremos la mejor relación calidad/precio. Incluso suficiente para competir con modelos con el doble de precio que él. ¿Será de nuevo así con este POCO F3?

Ficha técnica del POCO F3

POCO F3 Pantalla 6,67" AMOLED

FHD+ (2.400 x 1.080 px)

120 Hz

Respuesta táctil 360 Hz Procesador Qualcomm Snapdragon 870

GPU Adreno 650 Memoria 6 / 8 GB LPDDR5 Almacenamiento 128 / 256 GB UFS 3.1 Software MIUI 12 + POCO Launcher

Android 11 Batería 4.520 mAh

Carga rápida 33 W Cámaras traseras Principal: 48 MP, f/1.79

Gran angular: 8 MP, f/2.2

Telemacro: 5 MP, f/2.4 Cámara frontal 20 MP, f/2.45 Sonido Altavoces estéreo

Dolby Atmos, Hi-Res

Triple micrófono 360º Conectividad 5G, LTE, Dual nanoSIM, NFC, Bluetooth 5.1, WiFi 6 Dimensiones y peso 163,7 x 76,4 x 7,8 mm

196 g Otros Refrigeración LiquidCool, Gorilla Glass 5, lector de huellas lateral, USB-C, infrarrojos Precio 349 euros (6/128GB)

399 euros (8/256GB)

POCO F3 5G - Smartphone 6+128GB, 6,67” 120 Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, cámara triple de 48MP, 4520 mAh, Negro Nocturno (versión ES/PT), incluye auriculares Mi PVP en Amazon 349,99€

Otro POCO para mirar y tocar continuamente

Hoy en día, destacar a nivel de diseño con un nuevo terminal no es sencillo. Sin embargo, POCO ha encadenado una racha muy importante que continúa con este nuevo POCO F3. Al menos en el modelo blanco que hemos tenido la oportunidad de probar en Xataka.

El POCO F3 vuelve a sorprender por su diseño, muy atractivo visualmente al tiempo que cómodo en mano pese a su diagonal de pantalla

El POCO F3 es un nuevo smartphone grande pero que resulta cómodo en mano. Con pantalla de casi 6.7 pulgadas, un peso por debajo de 200 gramos lo podemos considerar casi ligero. Eso, unido al grosor de menos de 8 mm, le da una consistencia al agarrarlo que no lo hace cansado de sostener durante largos periodos de tiempo. Tampoco podemos decir que sea un peso pluma.

Como pasó con el reciente POCO M3, este nuevo smartphone del fabricante chino llama bastante la atención por una serie de decisiones a nivel de diseño que le quedan muy bien. Aunque siempre dependerá de los gustos de cada usuario.

El cuerpo del POCO F3 está embutido entre dos paneles de cristal con protección Gorilla Glass 5. Para el diseño, el más destacado es el trasero, curvado en los bordes y con un acabado de tipo esmerilado que le sienta genial en blanco. Llama la atención a simple vista sin necesidad de recurrir a brillos que ya sabemos que suelen ser imanes para las huellas y la suciedad.

En este POCO F3, la trasera es destacada pero está siempre impoluta. Además el tacto es el del cristal puro sin textura y no por ello es especialmente resbaladizo en mano. En cuanto a la protección contra agua y suciedad, no tiene de manera oficial perfil asociado en su ficha técnica.

La estética del POCO F3 queda reforzada por el uso de un marco de aluminio que no recoge el tono de la trasera, por lo que al menos con el color blanco, funciona a la perfección. La "rebaba" del marco metálico sobre la trasera en la zona de los controles físicos es otro detalle que me ha gustado especialmente.

Para rematar su diseño atractivo tenemos el módulo de cámara, que mezcla el negro de las lentes con una zona más baja para el flash y la información de las cámaras. Así, esa parte queda como en tres niveles que en global dan diferenciación a este terminal. Aunque es algo que ya hemos visto por ejemplo en el Redmi Note 10 Pro.

En este modelo también se produce un balanceo del terminal cuando lo colocamos y manejamos sobre una superficie plana.

El lector de huellas queda en el lateral

Los controles físicos de este POCO F3 quedan marcados por el uso del botón de inicio como lector de huellas. Su situación es la habitual: en el lateral derecho.

El POCO F3 apuesta de manera acertada por el lector de huellas integrado en lateral derecho, integrado en el botón de inicio

El funcionamiento de esta identificación por huella es muy veloz y poco exigente con la colocación del dedo. A poco que al coger de la mesa el terminal o sacarlo del bolsillo apoyes algo el dedo sobre ese botón, al mirar la pantalla ya estarás dentro del sistema. Igual de bien funciona el sistema de reconocimiento facial cuando la luz no es demasiado escasa.

Sobre el botón de inicio, de buen tacto, encontramos el control de volumen en una sola pieza. El resto de elementos ya se sitúan en el marco inferior, donde está el puerto USB-C de carga y la ranura para las tarjetas nanoSIM (es un terminal DualSIM).

El marco de aluminio en tono diferente a la trasera de cristal le queda muy bien al POCO F3

El POCO F3 no cuenta con LED de notificaciones pero sí que podemos disponer de una alerta visual en forma de luces en los marcos de la pantalla, opción que nos ha gustado como alternativa.

Gran pantalla AMOLED a 120 Hz

Si mirándolo por su parte trasera el POCO F3 es todo un espectáculo, más de lo mismo ocurre cuando la pantalla queda activa y se nos presenta un diseño "todo pantalla" donde gozar de un panel AMOLED de muy alto nivel.

Panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz pero una resolución "solo" FHD+: la carta de presentación de la pantalla del POCO F3

El POCO F3 se presenta en sociedad esgrimiendo buena parte de las características que uno desea en la pantalla de su teléfono. Desde el panel con tecnología AMOLED y su espectacularidad (contraste 5000000:1) hasta la tasa de refresco de 120 Hz, la compatibilidad con contenido HDR (HDR10+) o una resolución FullHD+.

Justo esa resolución FullHD+ que nos deja una densidad de menos de 400 ppp es su elemento más débil. Pero para el día a día lo consideramos suficiente si le sumamos la ya mencionada tasa de refresco del panel de 120 Hz y el extra de fluidez que le proporciona a la experiencia con el POCO F3, así como los 360 Hz de muestreo del panel táctil.

La pantalla del POCO F3 queda protegida por tecnología Gorilla Glass 5 y la sensación de "todo pantalla" que prácticamente consigue este POCO F3 solo se ve amenazada por el notch, pero es de reducidísimas dimensiones. Y queda centrado y bastante pegado al marco superior. Viendo contenido, jugando o moviéndonos por la interfaz del sistema es muy sencillo que nos olvidemos de él y acabemos al poco tiempo anulándolo mentalmente.

El panel AMOLED, con un brillo máximo de 1300 nits, es toda una gozada visualmente. El colorido y contraste se disfruta mucho y la experiencia la podemos personalizar a un alto nivel más allá de poder escoger entre frecuencia de refresco de 60 o 120 Hz.

El panel AMOLED admite una amplia personalización de su funcionamiento, especialmente en lo que aplica a las gamas de colores

El esquema de colores admite elegir entre automático, saturado, color original y ajustes avanzados. Dentro de esta opción tenemos disponibles las gamas de colores sRGB, P3, original y mejorada, pudiendo además personalizar el contraste, Gamma, tono, saturación o diversos valores dependiendo del espacio de color seleccionado.

Otros modos habilitados para la pantalla son el de lectura, que podemos programar o activar directamente, el motor de imágenes AI para la reproducción de vídeo así como el de pantalla siempre activa, donde podemos escoger entre diversos patrones o construir nuestra propia pantalla de bloqueo.

Tenemos también modo diurno para cuando el brillo automático no está activado y la luz ambiental es intensa. Conviene mantenerlo activo junto con el brillo automático para no tener nunca problemas en ambientes de mucha luz.

En estos escenarios el POCO F3 se comporta de manera sobresaliente pero con matices. Si bien el nivel de brillo máximo permite una visualización muy buena de los contenidos, siendo además el ajuste automático de ese brillo rápido en las reacciones, el terminal de POCO es muy conservador con la luminosidad hasta casi el final del deslizado de brillo, al que no siempre "quiere" llegar sin ayuda nuestra.

Dos altavoces con sonido envolvente Dolby Atmos

El POCO F3 puede presumir de dos altavoces de verdad que además están situados cada uno de ellos en extremos diferentes del terminal para reforzar la sensación de espacialidad.

El habitual que encontramos en el marco inferior, situado a un lado del puerto USB-C, se completa con el superior. Éste no solo está integrado en el auricular como ocurre habitualmente sino que se coloca salida también en el marco de aluminio superior.

Justo en el marco superior el segundo altavoz se divide de nuevo en dos elementos aunque en realidad el altavoz solo es uno. El segundo bloque queda reservado para "ocultar" el puerto IR con el que podemos usar el POCO M3 como mando a distancia.

Aunque el sonido del altavoz inferior tiene algo más de presencia, basta taparlo para darse cuenta de lo importante que es también el superior.

En conjunto ofrecen un sonido potente, con mucha presencia de todas las frecuencias, incluidos los sonidos graves. Y no hace falta irse al extremo superior para conseguir un buen volumen general.

El sonido estéreo y los dos altavoces son un complemento muy acertado para la gran experiencia visual con la pantalla

El sonido del POCO F3 es Dolby Atmos, aunque el fabricante indica que esta opción estará disponible más adelante mediante una actualización OTA. De lo que sí que dispone nada más sacarlo de la caja es de certificación de audio de alta resolución.

Si eres más de usar auriculares, con este POCO F3 tendrás que recurrir o a un modelo sin cables o a un adaptador, ya que no incluye puerto de 3.5 mm.

Conectividad 5G y el Snapdragon 870 a la cabeza de su ficha técnica

Probablemente si nos preguntan por algo común a los terminales POCO responderíamos algo sobre su excelente ficha técnica en relación al precio que pagamos por él.

El POCO F3 es completamente fiel a esa idea y para este nuevo modelo tenemos de entrada el Snapdragon 870, conectividad 5G y un modelo con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna sin superar los 400 euros. Sí, el POCO más potente hasta la fecha, que ya es decir mucho especialmente si nos frotamos los ojos y miramos de nuevo la etiqueta de su precio.

El procesador, que roza sin vergüenza la gama alta a nivel de rendimiento, cuenta con ocho núcleos de hasta 3,2 GHz junto con la GPU Adreno 650 y memoria RAM LPDDR5, la cual parte de los 6 GB y alcanza los 8 GB en su versión superior.

La memoria interna mínima es de 128 GB, de tipo UFS 3.1. La versión más completa presume de 256 GB de memoria interna pero en ninguno de los casos hay posibilidad de ampliarla de manera interna con tarjetas microSD.

La potencia bruta que proporciona el Snapdragon 870 en este terminal de gama media (por precio) es una de las razones de compra frente a la competencia

El modelo de referencia con el que hemos realizado los test de rendimiento es el base: 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. En la tabla comparativa solo hemos podido incluir la prueba con PCMark Work 2.0 debido a que, tanto la de GeekBench como la de 3DMark no acabaron de funcionar en este terminal (GeekBench se colgaba y 3DMark estaba bloqueado el acceso a los servidores).

Frente a terminales de similar precio, el procesador Snapdragon 870 arrasa a nivel de rendimiento bruto, por lo que es un argumento de compra que debe primar sobre otros aspectos.

POCO F3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro OnePlus Nord POCO X3 NFC Samsung Galaxy S20 LG Velvet Motorola Edge Huawei P40 Pro PROCESADOR Snapdragon 870 Snapdragon 732G Snapdragon 765G Snapdragon 732G Exynos 990 Snapdragon 765G Snapdragon 765G Kirin 990 RAM 6 GB 6 GB 8 GB 6 GB 8 GB 6 GB 6 GB 8 GB GEEKBENCH 5.0(single/multi) N. d. N. d. 554 / 1.832 566 / 1.787 453 / 2.610 593 / 1.742 593 / 1.742 - 3D MARK (Sling Shot) N. d. N. d. 4.309 3.780 - 4.308 4.308 4.074 PCMARK WORK 12452 8.520 9.194 8.299 - 10.541 10.541 9.476

El Poco F3 no se aleja de las tendencias actuales y gracias a su procesador, podemos estar hablando de un terminal que es 5G y Wifi 6, además de Bluetooth 5.1.

Para la refrigeración, POCO cuenta de nuevo con la tecnología LiquidCool 1.0 Plus, algo que se nota pues tanto en reproducción de vídeo continuada, descarga de datos de manera intensa o los juegos más exigentes, ni se han producido cortes inesperados ni apenas calentamiento apreciable.

MIUI 12 con el toque de POCO

El POCO F3 no da lugar a sorpresas cuando se trata de su sistema operativo. Contamos de serie con Android 11 bajo la capa MIUI 12 con el toque ya habitual de POCO, que se basa principalmente en su "launcher" para diferenciarlo un poco visualmente del MIUI 12 de serie de los terminales de Xiaomi.

El POCO F3 funciona organizativamente solo con cajón de aplicaciones, las cuales podemos gestionar por categorías si así lo seleccionamos en las opciones de personalización. También tenemos disponible un toque distintivo con el Centro de Control.

Por lo demás, MIUI 12 es idéntico al que encontramos en los terminales de Xiaomi con esta capa, ofreciendo algo de bloatware, sus clásicas aplicaciones del terminal y bastante personalización en mano del usuario.

Una batería condicionada por el procesador y su capacidad

El POCO F3 cuenta con una batería con capacidad nominal de 4520 mAh, algo menor de lo que cada vez estamos más acostumbrados en este tipo de terminales.

Cuando un terminal nos da la opción de escoger si frecuencia de refresco a 60 o 120 Hz, siempre surge la duda de si ello afectará a la autonomía. Lo hace, pero por otro lado, si uno compra un terminal con una tasa de refresco alta, lo lógico sería pensar que quiere sacarle el partido lo máximo posible.

Para nuestras pruebas escogemos la tasa de refresco de 120 Hz, aunque el test de autonomía de PCMark lo pasamos también con la pantalla a 60 Hz. En ese caso, encontramos una diferencia de casi 4 horas, siendo el valor más alto de 13 horas exactas.

En estos días de uso, el POCO F3 nos ha aguantado más de 27 horas de media, de las cuales hemos promediado poco más de 7 de ellas solo para la pantalla. Aquí, tanto la demanda del procesador más potente (especialmente en espera, donde es muy evidente su consumo) como la capacidad de la batería marcan el comportamiento de este POCO F3 en un aspecto que, como comentamos al hablar de rendimiento, debe ser clave para decantarse por este terminal o la competencia por precio.

La batería del POCO F3 ha cumplido con lo esperado: muy rápida cargando y con el aguante justo cuando la usamos

En cuanto a la carga, viene con cargador de serie de 33 W. En nuestras pruebas de carga hemos medido un tiempo de 22 minutos para alcanzar el 50% de batería, partiendo de un 10% y con la conectividad siempre activa. La carga completa la realiza con este cargador de 33 W en menos de una hora.

Las cámaras del POCO F3: en algún sitio había que recortar

Procesador de gama alta, buena pantalla, ficha técnica, solvente, diseño cuidado ... ¿por qué el POCO F3 cuesta la mitad que otros terminales con similar pretensión? La respuesta la encontramos en las cámaras. Como casi siempre.

Como pasa con terminales casi de gama alta a precio de gama media, es un terminal plenamente recomendable salvo que le des la máxima importancia del terminal al aspecto fotográfico

El POCO F3 apuesta en su apartado fotográfico por un sistema de triple cámara en el que no está presente el mediático sensor de 108 MP pero sí uno de 48 MP, que se presenta como el principal con su tamaño de píxel de 1,6 μm y su apertura f/1.79.

Disparo con la cámara principal en modo automático

La segunda cámara es un clásico: gran angular de 8 MP con campo de visión de 119 grados y f/2.2, que sobre el papel ya sabemos que ofrecerá un resultado bastante más discreto que el del sensor principal, un defecto que cuesta corregir en este rango de precios.

La tercera en discordia es una cámara telemacro de 5 MP que recordemos no significa que haya zoom (se coloca un digital 2X como gancho pero solo eso) sino que añade una opción de disparo macro con autoenfoque a una distancia de entre 3 y 7 cm del objeto a fotografiar. La apertura de este sensor es de f/2.4.

La cámara macro en acción: no mucho más margen que como curiosidad

Para las fotografías con la cámara frontal, la de selfies, contamos con un sensor de 20 MP con apertura f/2,45.

La interfaz de la cámara nos presenta de manera sencilla y directa las posibilidades de su conjunto fotográfico. Los modos de disparo, entre los que encontramos uno Pro con disparo RAW, se pueden adaptar a nuestras necesidades y crear accesos directos en la ruleta de la pantalla inicial.

La cámara principal, que admite el disparo a 48 MP como un modo diferente dentro del carrusel, cumple bajo condiciones casi perfectas, pero queda en evidencia en cuando la escena incluye altas luces y sombras. El modo HDR, en algunas escenas, puede mejorar el resultado pero sin milagros.

Disparo en modo automático con la cámara principal

A la derecha, el modo HDR activo

En modo automático es recomendable disparar sin optar por la opción de 48 MP pues es cierto que podemos acercarnos más a detalles de la escena pero casi la mayoría de veces el resultado ha presentado un lavado evidente y falta de detalle fino.

Disparo automático con el modo de 48 MP y recorte 100%

En cuanto al modo macro, hay que seleccionarlo dentro de las opciones de la cámara principal, algo que resulta algo engorroso (y encima, por defecto queda seleccionado cuando volemos a abrir la cámara, algo molesto y que nos hace perder tiempo de manera tonta).

Disparo en automático con el modo macro activo

Sus resultados no pasan de correctos. No es complicado afinar con el enfoque, automático entre unos 3 y 7 cm, pero la calidad de las imágenes depende mucho del objeto a fotografiar y nuestro pulso. Si es un objeto complicado, el enfoque automático no para de cambiar.

Dos muestras más del modo macro con la cámara principal

La cámara principal queda también en evidencia en cuanto llega la noche y la falta de luz ese evidente. En esas condiciones nuestro mejor aliado es el modo Noche, que sin realizar milagros, logra encontrar un equilibrio que hace más válida la instantánea.

Abajo, el disparo usando el modo Noche con la cámara principal

Recorte al 100%, Abajo, la imagen tomada con el modo Noche

Es misma cámara principal admite el disparo 2X, que en realidad es un zoom digital, así como aplicar un modo retrato bastante justo tanto en los ajustes como sobre todo en los resultados, donde no hay un bokeh destacado ni tampoco un recorte del todo acertado.

La tercera cámara que ofrece al usuario este POCO F3 es el gran angular. Lo hace con una carta de presentación limitada respecto a la principal (8 MP y f2.2) y los resultados saltan a la vista en cuanto realizamos un acercamiento y recorte del detalle de las imágenes.

Disparo en automático. Arriba cámara principal y abajo cámara gran angular

Recorte al 100% (abajo la del Gran Angular)

Ese comportamiento muy discreto se repite, lógico, cuando la luz escasea, mejorando ligeramente con ayuda del modo Noche.

Abajo, disparo con el Gran Angular

Abajo, mismo disparo con el gran angular pero en modo Noche

El modo Vídeo, sin estabilización concreta, admite grabación con calidad máxima 4K y 30 fps, además de las habituales de 1080p a 30 y 60 fps. Los resultados están acordes con lo visto en fotografía, con errores en el enfoque y tolerancia a los cambios bruscos entre zonas muy iluminadas y en sombra.

POCO F3, la opinión y nota de Xataka

Con tanto terminal destacado en calidad/precio, incluso dentro de una misma marca, el POCO F3 se presenta en sociedad como el modelo más potente de la compañía gracias a su procesador de gama alta.

Ese punto de partida se ve reforzado por un diseño que nos ha encantado, una pantalla a la altura en prácticamente todos sus apartados y una ficha técnica acorde con lo que pagamos por el teléfono.

Los puntos débiles llegan donde es habitual en este tipo de terminales: la cámara. Al menos para competir con terminales de mucho más precio. El problema de este modelo de POCO es que su sistema de triple cámara queda evidentemente por debajo de lo esperado y no debería llevarnos a confusión si buscamos algo más que el terminal más potente que podemos comprar por poco más de 300 euros.

8.4 Diseño9 Pantalla9 Rendimiento9,25 Cámara7 Software8 Autonomía8,25 A favor Atractivo diseño y cómodo en mano

Excelente pantalla en su gama de precio

Rendimiento muy superior a toda la competencia directa En contra LA triple cámara fotográfica queda muy por debajo del conjunto

MIUI sigue con falta de optimización fina

Batería algo justa para pasar tranquilo el día si eres usuario intensivo



POCO F3 5G - Smartphone 6+128GB, 6,67” 120 Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, cámara triple de 48MP, 4520 mAh, Negro Nocturno (versión ES/PT), incluye auriculares Mi PVP en Amazon 349,99€

El terminal ha sido cedido para el análisis por parte de POCO. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.