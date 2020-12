Poco M3, análisis: bajando tanto el precio no se consiguen milagros... salvo con la batería

POCO, hasta hace poco bajo el amparo total de Xiaomi, no ha debido tener suficiente con un año redondo gracias a su POCO X3, una de las sensaciones de los últimos meses, y se lanza a abarcar más pedazo del mercado con su nuevo modelo POCO M3, esta vez centrado en la gama de entrada.

El POCO M3 reúne justo todo lo que espera un usuario de la marca: buenas características, gran pantalla, batería ... y todo ello con el precio asequible como punta de un iceberg peligroso para sus rivales directos. E incluso con un diseño que no te deja indiferente.

Ficha técnica del POCO M3

Xiaomi POCO M3 Pantalla 6,53” FullHD+

Contraste 1.500:1

Brillo 400 nits

Gorilla Glass 3 Procesador Qualcomm Snapdragon 662

GPU Adreno 610 RAM 4 GB LPDDR4X Almacenamiento 64 / 128 GB (UFS 2.1/UFS 2.2) + microSD (hasta 512 GB) Cámara trasera 48 MP f/1.79

2 MP macro f/2.4

2 MP profundidad f/2.4 Cámara frontal 8 MP f/2.05 Batería 6.000 mAh + 18 W Sistema operativo Android 10 + MIUI 12 for POCO Conectividad 4Gm 2.4GHz/5GHz WIFI, Bluetooth 5.0 Dimensiones y peso 162,3 x 77,3 x 9,6 mm

198 g Otros Estéreo, jack de 3,5 mm, dual SIM, sensor IR, radio Precio 4 GB+64 GB: 149 euros

Un diseño que no pasa desapercibido

POCO ha sido muy inteligente proponiendo un terminal que va a ser muy identificable por su diseño. Y no es que pueda presumir de un acabado destacado o unas dimensiones de récord ... en positivo. Pero esa trasera de llamativos colores (especialmente la amarilla) unida al módulo de cámara dentro de una banda negra con el nombre bien grande de la marca, ha sido creada para llamar la atención.

El POCO M3 compensa un aspecto físico discreto a nivel de dimensiones jugando con una trasera de las más llamativas que recordamos

Esa peculiaridad compensa ligeramente un aspecto físico que me parece bien logrado aunque nada destacable. La trasera es de policarbonato con una textura que imita a la piel. Se curva ligeramente hacia los bordes, lo que consigue algo de suavidad al tacto y compensa muy ligeramente la impresión de terminal grande y muy grueso que nos deja este Poco M3 en mano.

Sus casi 10 mm de grosor penalizan la comodidad de uso, y favorecen además que pese a la textura de la trasera, el POCO M3 sea un terminal que puede tender a escapar de ciertas manos. No hay que descuidarse. Mejor con una funda.

Esa trasera tampoco es inmune a las huellas, como pudiera parecer. En el modelo azul, que es el que hemos analizado, quedan marcadas con cierta facilidad, algo no recomendable para los que tenemos algo de TOC con la limpieza de los smartphones.

El uso del plástico en el acabado de la trasera y el marco facilita mucho que el peso de este POCO M3 no se dispare como correspondería por tamaño y grosor. Se queda por debajo de los 200 gramos, resultando en este sentido un terminal que no cansa.

No podemos negar que la textura que imita a la piel y el módulo estirado de la cámara con el logo es llamativo y único

El POCO M3 es muy estable sobre una superficie plana y admite su manejo y uso sin problemas cuando lo tenemos sobre una mesa, por ejemplo.

Si bien la parte trasera es la que le da personalidad a este POCO M3, no hay que obviar el gran trabajo de Xiaomi, el fabricante del terminal, en el frontal.

Para el precio del equipo tenemos unos marcos bastante reducidos alrededor de la pantalla (con la sola excepción del marco inferior), así como un notch de tipo gota bastante discreto.

Lector de huellas en el botón de encendido

Una decisión de diseño que me ha dejado algo frío ha sido la colocación del lector de huellas integrado en el botón lateral de encendido del terminal. Por el tamaño del POCO M3, su situación en el lateral derecho me obliga a pensar demasiado antes de proceder al desbloqueo. Cuando este mismo botón, por mi manera de agarrar los teléfonos con la mazo izquierda, está situado en el otro lateral, me da mejores resultados.

Casi hubiera preferido su colocación en la parte trasera. Bajo la pantalla era algo inalcanzable de manera eficiente en esta gama de precios. En todo caso, si personalmente te adaptas a este lector de huellas, es bastante rápido (no de los mejores) y fiable.

Lo mejor, como siempre en estas gamas de entrada, es optar por combinar el desbloqueo por huella con la identificación de rostros, la cual, con luz suficiente, también es acorde con lo que debemos exigirle a un smartphone en este margen de precio.

La pocą optimización de la capa de POCO hace que incluso el lector de huellas o identificación por rostros parezcan elementos lentos en este POCO M3

Sin embargo, como veremos más adelante en la parte dedicada al software, la poca optimización del sistema operativo resulta en una sensación de pesadez continua a la hora de identificarnos tanto con huella como por rostro.

El resto de elementos físicos de este POCO M3 tampoco son los habituales, en este caso en positivo. Al puerto USB-C de carga hay que sumar una bandeja triple que nos permite tener al mismo tiempo una microSD y dos tarjetas nanoSIM. Esa ranura sea encuentra en la parte superior del lateral derecho.

Los controles físicos se concentran en el lateral izquierdo, donde además del lector de huellas (que recordemos hace las veces de botón de encendido) hay sitio para el control de volumen, situado justo encima. Su situación ha sido pensada para alcanzarlo con la mano libre que nos queda cuando sujetamos el terminal con la otra.

El Poco M3 mantiene el puerto de 3.5 mm y ofrece al usuario sonido estéreo con un discreto segundo altavoz en el marco superior

La sorpresa viene en el marco superior, de generosas dimensiones como hemos visto por el grosor del POCO M3. Allí hay lugar para un puerto de 3.5 m y un altavoz, con lo que, más allá de la calidad, el punto de partida a nivel sonoro de este Poco M3 está bien argumentado con el puerto de auriculares y altavoces estéreo.

Sin embargo en la práctica no es así del todo. El sonido efectivamente es estéreo sobre el papel pero el balance está claramente descompensado a favor del altavoz inferior, por lo que la sensación de sonido estéreo apenas la podemos apreciar en funcionamiento.

"Altavoz estéreo parece, discreto sonido es"

En cuando a la calidad de sonido, dejémoslo sencillamente en que por su potencia podemos llenar sin problema una estancia media pero sin pretender más que eso: rellenarla.

Pantalla de impresión para la gama de entrada

El POCO M3 llega al mercado esgrimiendo un panel IPS de 6.53 pulgadas donde lo más destacado es la resolución de 2340x1080 píxeles. El resultado es una pantalla con densidad de casi 400 ppp, muy destacable para la gama de entrada. Es algo muy de agradecer.

Teniendo siempre en cuenta el precio del POCO M3, la experiencia con la pantalla IPS de 6.5 pulgadas es de lo mejor de este nuevo teléfono de Poco

Combinado con la respuesta táctil muy satisfactoria y la protección Gorilla Glass 3, la experiencia de uso con esta pantalla cumple con creces lo esperado en un terminal por debajo de los 150 euros.

Una delicia tener este panel en un terminal de menos de 150 euros

Habida cuenta de que estamos en una gama de entrada, el resto de especificaciones alrededor del panel no pueden ser nada espectaculares. Flaco favor le haríamos comparando con pantallas en terminales de más de 350 euros.

El brillo (alrededor de los 400 nits) y contraste (1500:1) cumple con creces en la gama del terminal. Si buscas alternativas en este margen de precios, no hay pantallas mejores de manera global. Se ve correctamente en exteriores y se disfruta mucho en interiores por su tamaño, resolución, brillo y reproducción del color.

Lógicamente tiene muchos elementos mejorables, especialmente el de los ángulos de visión, que pierden especialmente brillo si sales de la vertical de la pantalla. También es mejorable la respuesta del sensor de luminosidad, que tiende a quedarse más abajo en brillo de lo que le correspondería, algo especialmente notable en interiores, donde a menudo hemos tenido que rectificar el brillo para una visualización cómoda de la pantalla.

El margen de personalización de este POCO M3 no es muy extenso. El modo por defecto es el más adecuado, pero podemos optar por fijar un esquema de colores saturado o uno estándar, además de variar la temperatura de color. Hay por supuesto modo oscuro que podemos forzar o programar.

Si eres de los que prefieren tener información en la pantalla de bloqueo, como la hora, en este Poco M3 puedes hacerlo de manera muy básica.

Bien sobre el papel, mal en el resultado

Si miramos la ficha técnica del POCO M3 encontramos la buena base a la que Xiaomi nos tiene acostumbrados incluso con sus terminales más básicos.

Por 169 euros tienes disponible la configuración más ambiciosa con 4 GB de memoria RAM (LPDDR4X) y 128 GB de almacenamiento interno (UFS 2.2). Como procesador contamos con el Snapdragon 662 de 8 núcleos que se iguala a la competencia con tareas exigentes donde el número de núcleos es importante, pero baja de manera sustancial en tareas donde cada núcleo cuenta.

En frías cifras, los datos de benchmarks de este POCO M3 nos han dejado 6082 puntos en la prueba de PCMark, 316 y 1350 respectivamente en los test Single-Core y Multi-Core de Geekbench así como 1868 en Sling Shot.

Sin embargo, la experiencia en el día a día con este Poco M3 ha sido bastante decepcionante. Es cierto que podemos jugar sin mayores problemas y con las limitaciones de fps propias de este procesador y apartado gráfico, pero en lo básico con este tipo de terminal, como es moverse por el sistema, navegar, ejecutar aplicaciones sencillas como Twitter y simulares, el POCO M3 se ha mostrado tremendamente perezoso y torpe.

La capa MIUI 12 para POCO sobre Android 10, pese a que en el tiempo de análisis recibimos un par de actualizaciones que se centraban en el rendimiento, no está a la altura del hardware y en este aspecto queda muy por debajo la experiencia con otros terminales del mismo precio e incluso inferior.

Incluso con las últimas actualizaciones (que ya admiten oficialmente el lag) hay aplicaciones que incluso dejan de funcionar correctamente

Las transiciones, la multitarea, abrir aplicaciones, la cámara ... prácticamente todo lo que hemos hecho con el Poco M3 en estos días nos dejaba un lag evidente y molesto.

La buena capa de POCO sobre Android 10 no está nada optimizada para funcionar con este procesador y resolución de pantalla

Es una verdadera lástima habida cuenta de lo que nos gusta la capa de POCO sobre Android 10. Es atractiva, muy personalizable tanto en comportamiento como en apariencia y con muchas opciones de control al alcance del usuario novato en Android, destinatario principal de este teléfono.

Por último es importante anotar que este POCO M3 no viene con conectividad NFC, algo que debes tener en cuenta si es un aspecto clave para ti incluso en un terminal en esta gama de precios.

Dos días de autonomía ... de verdad

Y llegamos por fin al verdadero valor del POCO M3 muy por encima del resto de sus características. Su batería de 6000 mAh impresionaba sobre el papel y el día a día con el teléfono nos lo ha acabado de confirmar. Justo donde debe ser: usándolo.

Las cifras teóricas en el test de batería de PCMark, donde superó las 24 horas, las pudimos corroborar en los test reales y el uso diario con el Poco M3 durante más de una semana.

El POCO M3 ofrece a los usuarios la realidad de disfrutar del terminal durante dos días completos sin preocuparse de la recarga de su enorme batería

La media final que os podemos proporcionar habla de más de 35 horas de autonomía, de las cuales más de 15 fueron con la pantalla encendida.

Si bien los usuarios intensivos pueden vislumbrar las dos jornadas completas de autonomía, el usuario potencial de este terminal, con un uso más contenido y menos exigente, no tendrá problemas en superar con holgura los dos días reales de batería.

Respecto a la carga, el terminal admite una carga rápida máxima de 18 W y cuenta de hecho con un cargador de serie que va incluso más allá, superando los 22 W. Esto le proporciona un buen inicio de carga, alcanzando algo más del 20% con una carga de media hora, pero para tenerla completa son necesarias justo 3 horas de alimentación.

Tres cámaras que en realidad son una

Si obviamos los problemas de rendimiento del POCO M3, la desventaja del nuevo terminal de Xiaomi respecto a la competencia directa está del lado de la configuración de la triple cámara con la que pretende convencernos.

El POCO M3 cuenta con un módulo fotográfico triple compuesto por una cámara principal de 48 MP (con fotos de serie a 12 MP) (f1.79) y dos secundarias de 2 MP (una macro f2.4 con enfoque fijo y un sensor de profundidad idéntico).

Más allá de los resultados fotográficos, de entrada ya echamos de menos en esta configuración el gran angular.

Respecto a la interfaz, es sencilla pero práctica, con los modos de disparo principales al alcance, los cuales podemos configurar a nuestro gusto. Podemos por ejemplo añadir a la pantalla de inicio del disparo a 48 MP o el modo noche, dos de los destacados. El Pro, con controles manuales, sí que está de serie entre los elegidos para la pantalla inicial.

En la interfaz encontramos acceso directo al modo HDR, el cual podemos dejar como automático, forzarlo o desactivado. También hay acceso directo a filtros y modo belleza, así como a la AI.

La pega de la interfaz, como hemos venido repitiendo en diferentes apartados, es el gran lag con el que se ve afectado, haciendo a veces incluso imposible hacer varias fotos seguidas.

El disparo, por cierto, mejor hacerlo sin recurrir a la resolución nativa de 48 MP porque ese detalle extra que en teoría ganaríamos en realidad no lo es y el resultado del disparo introduce mucho más ruido.

En funcionamiento, la cámara principal del POCO M3 cumple de manera correcta en condiciones buenas de luz. No puede presumir de mucho rango dinámico ni precisión especial en el colorido. Tampoco el detalle es asombroso, pero nada de eso podemos esperar en un terminal de este precio.

Respecto al modo HDR, no recomiendo mantenerlo en modo automático porque puede estropearnos alguna foto sencilla, pero sí que hace su labor (algo desbordada a veces) cuando la necesitamos.

A la derecha, el modo HDR activo

A la derecha, el modo HDR activo

Cuando la luz comienza a escasear el ruido ya es más evidente, así como los problemas con los puntos de luz y especialmente con el balance de blancos. Pero si llevamos cuidado con dónde realizamos la medición de la luz podemos conseguir también alguna imagen válida.

El modo nocturno es bastante recomendable porque parte de esos defectos, sobre todo el control de los puntos de luz, es capaz de revertirlos. Mejor las escenas nocturnas en exterior que en interior.

A la derecha, disparo con modo nocturno

A la derecha, disparo con modo nocturno

Otro modo importante de este POCO M3 es el de retrato. Tampoco puedes esperar milagros con este conjunto de cámaras, así que dependiendo de las condiciones de luz podremos obtener mejores recortes, pero siempre con dudas en la nitidez o el colorido natural de la piel.

El funcionamiento solo correcto en general y no más allá de lo que podemos esperar en este rango de precios se mantiene con las fotos realizadas con la cámara selfie así como con el modo macro (muy complicado de aprovechar) o la grabación de vídeo.

La calidad del mismo no puede ir más allá de los 1080p a 30 fps. Y por supuesto no esperes nada de estabilización, mejor vídeo estático en todo lo posible.

POCO M3, la opinión y nota de Xataka

Correcto en casi todo, desde diseño hasta ficha técnica (por supuesto que en precio no decepciona) pasando por una muy buena pantalla y excelente batería. La carta de presentación del POCO M3 no podía ser más impactante y es un terminal que, por el precio que el fabricante pide por él, muchos usuarios quedarán satisfechos.

Pero en este 2020, con Realme en modo apisonadora o el propio POCO X3, no basta con ser impresionante sobre el papel. En el caso del POCO M3 hemos sufrido una pobre experiencia por la incapacidad de la capa MIUI 12 para Poco de darnos agilidad en el día a día, a lo que hay que sumar una configuración de cámara bastante discreta y de comportamiento solo correcto.

Sin embargo, el POCO M3 mantiene el atractivo de su diseño, muy interesante, pero sobre todo, su autonomía de más de dos días para casi cualquier usuario, prácticamente un sueño hecho realidad.

7,6 Diseño8 Pantalla8,25 Rendimiento6,5 Cámara6,75 Software7 Autonomía9,50 A favor La experiencia con la pantalla, tanto por resolución como tamaño y calidad del panel

Fabulosa autonomía sin que el peso del equipo se dispare

Diseño llamativo y original En contra Discreto apartado fotográfico, tanto en configuración como en resultados

MIUI 12 para Poco lastra sobremanera el rendimiento del equipo y la experiencia en el día a día

Pese a su precio atractivo, tiene competencia con mejores resultados globales



