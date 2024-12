'La Revuelta' no es flor de un día: tres meses después, ha logrado su mayor ventaja sobre 'El Hormiguero' con ajedrez

Lo llevamos diciendo desde el primer día: la competición entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' es un poco una ficción que se construye en redes sociales entre los los hinchas de ambos programas, porque lo cierto es que el programa de Broncano ha cubierto un espacio que estaba virgen entre las audiencias, apelando a una franja de público que tampoco veía a Motos. Sin embargo, ayer por primera vez, se pudo ver una victoria clara de La 1, y además en circunstancias muy especiales.

Las cifras. Esta vez, no hay matices: la victoria de Broncano ante Motos fue indiscutible. 'La Revuelta', este martes 10 de diciembre, fue lo más visto del día con un promedio de 15,7% de share y 2.124.000 espectadores. Motos tuvo un 11,9% y 1.599.000 espectadores, es decir, casi cuatro puntos de ventaja para Broncano Conviene matizar, eso sí, que coincidieron con el Atalanta-Real Madrid de la Champions que emitió Movistar Plus+ desde las 21 horas y que hizo un 7,4% de cuota con 979.000 espectadores, lo que explica en parte la audiencia más baja de lo habitual para ambos programas, aunque por una vez el desceso no fue proporcional para los dos. En la franja de estricta coincidencia, 'La Revuelta' hizo 16,2% de cuota y 2.190.000 espectadores, y 'El Hormiguero' 11,6% y 1.574.000.

Contenido hardcore. Lo curioso es cómo lo consiguió Broncano: con una entrevista a Ana Belén que incluyó baile y con una partida de ajedrez contra el Campeón de España con vendas en los ojos, trampas y límite de tiempo. 'El hormiguero', en cambio, tuvo un invitado tan aparentemente infalible como C. Tangana, acompañado de Yerái Cortés. Sobre el papel, la diferencia de popularidad de ambos invitados es palpable, y Motos apelaba incluso a ese público joven que se le resiste. Y sin embargo, Broncano volvió a ganar por varios cuerpos de ventaja.

La mayor hasta ahora. Nunca antes 'La revuelta' había conseguido distanciarse tanto de 'El hormiguero', que firmó anoche su cifra más baja del curso. Aunque posiblemente las circunstancias del fútbol y la resaca del escándalo de la berrea del ciervo aún tienen cierto impacto en las métricas (aunque Broncano subió hasta sus mejores cifras, luego bajó hasta las peores) esta semana parece estar otra vez cogiendo una ventaja insospechada. También reforzada por el anuncio de que Broncano y Lalachús presentarán las campanadas de Nochevieja de este año (generando, de paso, otro campo de batalla para Atresmedia, que hasta ahora reinaba sin problemas en esa noche con Chicote y Pedroche).

No es flor de un día. Con estas cifras, lo que parece más o menos claro es que el éxito de Broncano no se debe considerar un éxito pasajero debido a la novedad, sino que se ha hecho hueco (un poco a codazos) en esa franja, contaminando incluso a programas más allá de 'El Hormiguero'. Sin embargo, sigue siendo tendencioso hablar de una "guerra", porque la publicidad seguirá recalando en el programa de Motos, dado que La 1 sigue sin incluir anuncios más allá de los puntuales y polémicos contenidos promocionales.

Cabecera | RTVE

En Xataka | El choque de Motos y Broncano hace honor a una larga costumbre televisiva: la de las guerras de presentadores