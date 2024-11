Si había una guerra entre Broncano y Motos por la entrevista a Jorge Martín, ya tenemos un claro ganador: 'La Revuelta'

Es, indiscutiblemente, la noticia del momento en el ámbito de la televisión nacional: el conflicto entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' desatado por la no-visita de Jorge Martín al programa de Broncano desencadenó el jueves pasado una serie de movimientos estratégicos por parte de ambos programas. Casi una semana después, podemos analizar cómo han afectado esos movimientos a las audiencias.

Que no viene el motorista. Ya lo hemos contado, pero por si alguien ha estado escondido debajo de una piedra y no se ha enterado: el pasado jueves, David Broncano denunciaba en su programa que Jorge Martín, campeón mundial de Moto GP, no iba a hacer la entrevista que estaba prevista. 'El Hormiguero' había impedido, a través de presiones no aclaradas del todo ("pasarían algunas cosas", dijo el motorista), que fuera al programa de Broncano antes que al de Motos, donde estaba previsto que acudiera esta semana. 'La Revuelta' cerró sin entrevista y con la emisión de doce minutos de imágenes de la berrea del ciervo, en un giro conceptual absolutamente inesperado.

La respuesta de Motos. Después de un largo fin de semana (ambos programas descansan en viernes), Pablo Motos respondió a las acusaciones de Broncano este lunes, en un discurso en el que dijo que tras la polémica había "intereses y cortinas de humo", y abiertamente acusó al gobierno de usar el programa de Broncano para que no se hablara de temas más vitales. Habló de que la entrevista con el piloto estaba "cerrada y pactada", aunque no insistió en la gran incógnita que sobrevuela toda la polémica: si Martín tenía un compromiso de exclusividad. Apoyó su discurso con titulares de medios (alguno de ellos, de comprobada falta de credibilidad) y fue criticado por haber esquivado las claves de la denuncia de Broncano, especialmente el hecho de que algo sea moneda común en las negociaciones no quiere decir que esté bien hecho.

Hasta el apuntador reacciona. Las reacciones al discurso de Pablo Motos no se hicieron esperar: la propia TVE, a través de Silvia Intxaurrondo, desmontó las imprecisiones del discurso de Motos, que mintió al decir que los informativos de RTVE habían abierto con la polémica en vez de atender a noticias más importantes. El propio Broncano se anticipó al discurso del rival, adivinando ese mismo día casi todo lo que iba a decir Motos. Y hasta Jorge Javier Vázquez opinó al respecto en un artículo que supuraba bilis por la cancelación de 'Cuentos chinos'. Tanto en 'La Revuelta' como en 'El Hormiguero', toda la semana ha sobrevolado el tema entre líneas.

Lo que importa: las audiencias. Por supuesto, nada de esto nos puede ayudar a proclamar un ganador. Entre quienes defienden a Motos porque piensan que una televisión pública no debería estar troleando a la competencia y quienes defienden a Broncano por una mera cuestión de posicionamiento político, al final todo es un capítulo más de las guerras culturales. Por suerte, tenemos las cifras de audiencia en franjas de estricta coincidencia. Y en cierto sentido, son sorprendentes (datos de VerTele)

Lunes, 25 de noviembre

La Revuelta: 18.2% de share y 2.529.000 espectadores

El Hormiguero: 15.4% de share y 2.142.000 espectadores

Martes, 26 de noviembre

La Revuelta: 17.4% de share y 2.353.000 espectadores

El Hormiguero: 14.6% de share y 1.980.000 espectadores

Miércoles, 27 de noviembre

La Revuelta: 16.9% de share y 2.289.000 espectadores

El Hormiguero: 13.4% de share y 1.807.000 espectadores

Victoria clara de Broncano. Aquí lo que podemos ver es un triunfo claro de David Broncano en términos numéricos. Hay que advertir también que la cantidad de espectadores descendió tanto el martes como el miércoles, cuando hubo partidos de Champions. Pero por lo que se puede ver, los eventos deportivos afectaron a ambos programas: tanto 'El Hormiguero' como 'La Revuelta' tienen menos espectadores, de forma más o menos proporcional, con respecto al lunes.

¿Qué quiere decir todo esto? El lunes decíamos que la polémica se va a estirar todo lo que se pueda porque ambos programas están siendo beneficiados, pero lo cierto es que el discurso de Motos no parece haber hecho mella en la audiencia de Broncano, incluso el mismísimo día que Motos elaboró su réplica. El lunes, 'La Revuelta' hizo su mejor cifra desde el 16 de septiembre, cuando estaba en su segunda semana en antena y "la novedad" era una posible explicación para el éxito. Poniéndonos conspiranoicos, todo parece indicar que la polémica le ha venido estupendamente a Broncano, justo cuando 'El Hormiguero' iba a hacer su primer pleno de triunfos, venciendo todos los días de la semana. Un pleno que, posiblemente, Broncano sí que va a conseguir en ésta, una semana después del inicio de la polémica.

Cabecera | RTVE / Atresmedia

En Xataka | La excepción de 'El Hormiguero': ningún programa de éxito en la historia de la TV española ha durado tanto tiempo