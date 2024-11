Harto de que 'El Hormiguero' le robe invitados, Broncano emitió ayer 12 minutos de animales. Y casi le igualó en audiencia

La competencia entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero', que lleva sacudiendo las audiencias desde hace un par de meses, ha saltado por los aires. Un discurso absolutamente inaudito de David Broncano haciendo referencia explícita a sus rivales de franja horaria y una decisión de contenido para salir del paso que rozaba lo experimental se han convertido en lo más comentado en redes sociales. Y lo que nos queda, porque esto traerá cola.

La denuncia. El programa de David Broncano adquirió un tono inusualmente serio cuando el presentador afirmó que el invitado previsto para ese día, Jorge Martín, campeón mundial de Moto GP, no iba a hacer la entrevista, pese a que estaba maquillado y en el camerino. El motivo: 'El Hormiguero' ha movido ficha para impedir que el motorista acuda al programa de TVE antes que al suyo (estaba previsto que fuera la semana siguiente) y con métodos que Broncano no ha detallado, ha hecho que Martín comunique "que no puede venir al programa, porque pasarían algunas cosas".

Cómo lo hace 'El Hormiguero'. Según Broncano, la cosa se remonta a los tiempos de 'La resistencia': "Es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en Movistar Plus+, aunque en teoría no éramos competencia. Siempre ha habido mucho juego por su parte. Nunca ha venido aquí antes que allí. Incluso, cuando pueden hacer que no vengan aquí, lo hacen y, cuando no tienen tanta fuerza, mínimo exigen que primero vayan allí”. Todo lo ha explicado el presentador en un monólogo inusualmente largo y tenso. El programa ya se puede ver en la web de RTVE.

La solución de 'La Revuelta'. Para solucionar la papeleta de quedarse sin invitado, 'La Revuelta' tomó una opción inusual: después de algo más de cuarenta minutos de programa con los contenidos habituales, colaboraciones de humoristas y charla con el público, Broncano contó cuál era la situación. Después, el programa pasó a emitir casi quince minutos de imágenes de animales acompañados de música indie española, intercalados con insertos de la berrea del ciervo, que es como se ha titulado el programa. No es difícil encontrar malvadas alusiones a la polémica tanto en las imágenes como en los temas musicales escogidos o el mismo título del programa. La playlist de temas, por supuesto, ya se encuentra en Spotify, difundida por las propias redes sociales del programa.

¿Y las audiencias qué? Los 12 minutos de berrea del ciervo plantaron cara a 'El Hormiguero', y no alcanzaron a su rival de Atresmedia por solo tres décimas. La rápida difusión en redes sociales de la polémica hizo que la audiencia del programa de Broncano superara la de sus últimos días, donde Motos estaba ganando de forma consistente (de hecho, 'El Hormiguero' ha hecho pleno de victorias esta semana, por primera vez desde el estreno de 'La Revuelta'). En este caso, y en la franja de estricta coincidencia de los dos programas, el choque fue de 14.2% de share para 'El Hormiguero' frente a 13.9% de 'La Revuelta'.

La respuesta de 'El hormiguero'. Sin tiempo para que Motos reaccionara en su programa en directo, la única respuesta del programa fue un post en redes sociales, en donde se calificaba todo de "malentendido sin mayor importancia". Según cuenta el programa, "dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación”.

Las reacciones inmediatas. Algunos excolaboradores del programa de Motos han mostrado su apoyo a 'La Revuelta'. La periodista y guionista Raquel Martos decía no haberlo visto, pero que le habían contado que había sido un "programón". Flipy, uno de los responsables clave del éxito de los primeros años de 'El Hormiguero', definió el recurso de los animales de "joya de la comedia". El mago y humorista Jandro fue el más contundente de todos, con un escueto "Viendo animales en prime time".

Un capítulo más en una guerra sin cuartel. A Broncano no le ha hecho falta demasiado tiempo para encaramarse a audiencias comparables a las que maneja 'El Hormiguero', a menudo superándolas. Desde su llegada a La 1, ha plantado cara a Motos y ha revolucionado el Access Prime Time, modificando horarios de sus rivales, desplazando el inicio del Prime Time, cargándose el Late Night y, en general, agitando una franja en la que había actores muy bien asentados pero en perpetuo segundo puesto ('El Intermedio', 'First Dates') y un rival con aspiraciones que no paraba de acumular fracasos (Mediaset). Veremos si este golpe en la mesa de Broncano acrecienta las hostilidades.

