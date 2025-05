El CEO mejor pagado de EEUU no está en Apple o Tesla. Es un completo desconocido de una empresa que no habías oído hablar

Cuando pensamos en los CEOs mejor pagados del planeta seguramente repetimos un grupo reducido de personas a los mandos de algunas de las grandes corporaciones tecnológicas que dominan el presente. No iríamos desencaminados en figuras como Tim Cook, Satya Nadella o Mark Zuckerberg, pero ninguno de ellos se acerca a los emolumentos que recibe el jefazo mejor pagado de Estados Unidos. Lo curioso de esta historia es que posiblemente no has oído hablar en tu vida ni del CEO, ni la empresa que dirige.

Un completo desconocido en la cima. En un entorno, el de las grandes corporaciones, dominado por nombres omnipresentes como Tim Cook, Elon Musk o Jensen Huang, el título del CEO mejor pagado de 2024 no recayó en ninguno de ellos, sino en un ejecutivo prácticamente desconocido para el gran público: James Anderson.

¿Cómo? Sí, el hombre está al frente de Coherent, una empresa tecnológica con sede en Saxonburg, Pensilvania, dedicada a la fabricación de sistemas de redes y láser. Anderson recibió una retribución total de 101,5 millones de dólares, superando por un amplio margen a figuras como Brian Niccol de Starbucks o Satya Nadella de Microsoft. Su impresionante paquete salarial lo posiciona como el único CEO del ranking de Equilar (que analizó a las 100 empresas con ingresos superiores a mil millones de dólares) en superar la barrera de los nueve dígitos en compensación, en un año en que el salario medio de un CEO alcanzó un récord de 25,6 millones de dólares.

El efecto bursátil y una distorsión. Aunque Anderson tiene un salario base de poco más de un millón, su incorporación a Coherent en junio de 2024 hizo que su remuneración en efectivo se limitara a solo 81.538 dólares, junto con un bono de firma de medio millón. El resto, el 99,4% de sus emolumentos, provino de un paquete de acciones cuyo valor se disparó inesperadamente. La razón: el entusiasmo del mercado tras el anuncio de su nombramiento catapultó el precio de las acciones de Coherent, generando así un efecto inflacionario sobre el valor de sus concesiones accionarias.

La empresa, en su informe proxy, incluso reconoció esta paradoja: las acciones fueron valoradas usando un promedio móvil de 30 días que no reflejaba la explosión bursátil posterior, lo cual amplificó artificialmente la cuantía del paquete. Además, el pago incluyó una compensación por la pérdida de acciones diferidas acumuladas durante su etapa anterior en Lattice Semiconductor, donde fue considerado clave en el crecimiento exponencial del valor bursátil de la empresa.

El Top 10 de 2024

Efecto dominó. El impacto de su salida de Lattice y su llegada a Coherent fue inmediato. El mismo día del anuncio, el valor de mercado de Lattice cayó un 15,5%, lo que representó una pérdida de 1.600 millones de dólares, mientras que las acciones de Coherent subieron un 22,9%, sumando cerca de 2.000 millones en capitalización bursátil.

Desde entonces, Coherent ha mantenido un crecimiento sostenido, mientras Lattice ha retrocedido un 34%. A todo esto, hay que añadir que Anderson, ingeniero eléctrico con títulos del MIT, Purdue y la Universidad de Minnesota, tiene un historial comprobado: durante su gestión en Lattice, las acciones subieron más de un 875%, superando por amplio margen al S&P 500. Dicho de otra forma: su reputación como transformador silencioso parece haberse convertido en un activo tan valioso como cualquier línea de productos.

La era de las acciones como salario. De fondo, el caso de Anderson ilustra una tendencia dominante en la compensación ejecutiva contemporánea: la retribución en acciones representa cerca del 73% del salario total medio de los CEOs, según Equilar, con un incremento del 41% respecto al año anterior. Esta forma de retribución, vinculada al desempeño bursátil más que a los resultados inmediatos, ha permitido justificar compensaciones elevadísimas, incluso en empresas donde los beneficios no siempre acompañan.

Por ejemplo, Sumit Singh, CEO de Chewy, recibió 35,1 millones en 2024 pese a que las acciones de la empresa cayeron un 60%, el peor desempeño de todo el listado. En contraste, Jensen Huang, de Nvidia (la firma con mejor rendimiento bursátil del año, con un alza del 215%) recibió 34,1 millones, aunque su fortuna personal se estima en 92.000 millones gracias a su participación accionaria del 3,5%.

Mapa de los salarios "tech" un año antes

Beneficios, seguridad y desigualdad. Hay mucho más, por supuesto. De hecho, además de los salarios y acciones, muchos CEOs disfrutan de lujosos beneficios adicionales. Contaban en Barrons que Tim Cook, por ejemplo, recibió más de 780.000 dólares en servicios de seguridad personal y otros 655.000 en vuelos privados. Starbucks, por su parte, proporciona a su CEO vuelos exclusivamente en jets privados.

Plus: este tipo de gastos se ha vuelto más común a raíz de crecientes preocupaciones por la seguridad, especialmente tras el asesinato del CEO de UnitedHealth Group en una calle de Nueva York. De hecho, un estudio paralelo de Equilar muestra que casi un tercio de las compañías del S&P 500 ofrecen ya algún tipo de protección ejecutiva, en este caso un aumento del 28% respecto a 2023.

El enigma Elon Musk. Sí, posiblemente te habrás dado cuenta de que el hombre más rico del planeta no ha aparecido mucho hasta ahora. Elon Musk, aunque ausente del ranking debido a que Tesla no ha presentado aún su informe proxy, sigue siendo una figura clave. Su anterior plan de compensación a diez años, aprobado en 2018 y valorado actualmente en unos 70.000 millones, fue anulado dos veces por una jueza de Delaware y ahora espera una resolución en la Corte Suprema estatal.

Dicho episodio, junto con la creciente desconexión entre desempeño real y remuneración ejecutiva, ha alimentado críticas sobre la falta de controles efectivos en los salarios corporativos. Como resumía Dean Baker, cofundador del Center for Economic and Policy Research, “no existe un verdadero control sobre lo que se paga a los CEOs”, añadiendo que muchos no son extraordinarios, aunque se les pague como si lo fueran. Citando al hombre de estos días, Warren Buffett, recordaba: “trato de invertir en empresas tan buenas que hasta un idiota pueda dirigirlas, porque tarde o temprano, alguien lo hará”.

Reflejo de una era. En resumen, en un momento donde la desigualdad salarial y la concentración de riqueza generan debates cada vez más intensos, la historia de Anderson representa tanto un caso atípico como el espejo de una tendencia estructural.

Mientras su ascenso a la cima salarial puede estar sustentado en logros tangibles y el respaldo del mercado, el modelo que lo posibilita es más bien parte de un sistema cada vez más cuestionado, donde la percepción de valor puede superar con creces la realidad objetiva del desempeño. Un sistema que, al menos por ahora, parece hecho a la medida de quienes, como Anderson, saben moverse con destreza entre cifras, expectativas y acciones.

Imagen | Juan Barahona, Xataka, Equilar

En Xataka | Los CEOs mejor pagados de la industria tecnológica, reunidos en un sencillo gráfico

En Xataka | El salario medio anual que cobran los empleados de las "siete magníficas” de la tecnología, explicado en un gráfico