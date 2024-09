'El Hormiguero' tiene motivos para preocuparse: Broncano está conectando con más audiencia cuanto más caótico se pone

Después de la infartante semana de estreno de 'La revuelta', que sorprendió a propios y extraños plantando cara al hasta entonces indestructible 'El hormiguero' de Pablo Motos, el programa de David Broncano en La 1 ha vuelto del fin de semana con fuerza. Ya no solo aguantó el tipo: es que triunfó claramente, sacando dos puntos y medio de ventaja a su rival.

Victoria indiscutible. En la franja en la que coincidieron, que era hasta ahora donde 'El hormiguero' demostraba una clara superioridad, 'La revuelta' aventajó a su rival en 4,4 puntos y 596.000 espectadores. En conjunto, 'La revuelta' se lleva un 19,5% de cuota y 2.591.000 espectadores, segundo mejor dato del programa hasta el momento. Por supuesto, también fue el programa más visto del día y alcanza un 'minuto de oro' de casi tres millones de espectadores, algo que hasta ahora conseguía casi invariablemente 'El hormiguero'.

Aguante El Hormiguero. Eso no quiere decir que el programa de Motos esté pasando por una crisis de audiencia. Sus cifras son muy consistentes, con un 17% de share y 2.215.000 televidentes: se trata más bien de que, como comentábamos la semana pasada, Broncano está atrayendo a un público nuevo a esta franja, no robándoselo a Motos. 'El hormiguero' puede mantener sus cifras y aún así, verse superado por Broncano.

Quizás no son los invitados. Las cifras de la semana pasada hacían pensar que cuando Motos llevaba a un invitado más potente (Victoria Federica, Lamine Yamal) superaba a Broncano. Pero ayer, Edurne era sin duda más conocida que las actrices Irene Escolar y Elisabet Casanovas, aunque completó el programa un youtuber muy popular, DJ MaRiiO. ¿Ha sido el predicamento entre los espectadores más jóvenes del youtuber especializado en juegos de fútbol lo que ha generado este pico de audiencia (aunque ya había ido en otras ocasiones a visitar a Broncano en 'La resistencia') o hay algo más?

El camarote de los hermanos Marx. Posiblemente, el programa de ayer fue el más caótico de la aún breve historia de 'La revuelta'. El pasado jueves, un deportista que estaba previsto como invitado, se lesionó y no pudo acudir al programa, y tuvo que ser sustituido a última hora por un viejo conocido, Raúl Cimas. Para que eso no sucediera de nuevo, o posiblemente como chiste adecuado a las circunstancias, 'La revuelta' recibió ayer un caótico superávit de invitados: a Escolar, Casanovas y DJ MaRiiO se sumaron cinco jugadores del equipo de rugby de Alcobendas y la cantante Sandra Carrasco.

Una fórmula única. Lo que hace pensar en que Motos está en auténticos problemas para rascar esa audiencia con la que le supera Broncano es que podríamos estar ante un programa que no depende de sus invitados: el tono caótico e improvisado de 'La revuelta' es lo que atrae a sus espectadores. Acuda quien acuda a "divertirse" al programa. Es su estilo faltón y la sensación de que puede pasar literalmente cualquier cosa, como pudieron ser ayer unos invitados insultando a otros en un momento claramente no preparado, la deriva de la charla hacia Richard Gere o la entrevista con tres personas simultáneamente y los problemas para embutirlo todo en el formato.

La matemática de Motos. El programa de Pablo Motos tiene una estructura medidísima y no puede caer en improvisaciones, como sí hace Broncano, porque no es su estilo, y depende de demasiadas secciones, como los experimentos, que exigen mucha parafernalia y preparación. Así que su baza sigue siendo la potencia de los invitados, que de momento sigue anunciando: esta semana tiene un buen racimo de invitados potentes: Ilia Topuria, el inevitable Miguel Ángel Revilla y, finalmente, Antonio Banderas y Marta Ribera. Lo que está claro es que esa franja hacía años que no era tan emocionante.

Cabecera | TVE

En Xataka | La audiencia de 'Factor X' y 'MasterChef' se está hundiendo: la televisión afronta el agotamiento de los reality