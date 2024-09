Llevábamos años convencidos de que "los jóvenes no ven la televisión". Broncano y 'La revuelta' están demostrando lo contrario

Era la gran incógnita para el arranque del curso televisivo: quién vencería en el choque de audiencias entre 'La revuelta' de Broncano en La 1 y 'El hormiguero' de Motos en Antena 3. Y la respuesta ha sido que... ninguno de los dos. 'El hormiguero' no ha bajado sensiblemente de audiencia y 'La revuelta' lo ha igualado e incluso llegado a superar sensiblemente durante la semana pasada, pero no a costa de robarle espectadores. ¿Cómo ha sido posible?

Un rápido repaso a las cifras. Por ponernos en situación: 'La revuelta' lleva dos semanas en emisión. En la primera semana, 'El hormiguero' batió algún récord con el mejor arranque de temporada de su historia, pero dependió mucho del empuje de sus invitados (Victoria Federica y Lamine Yamal) para vencer a Broncano, que le sobrepasó el resto de los días. La segunda semana, Broncano hizo pleno, venciendo en la franja en la que están en estricta coincidencia en España, pero cediendo en las medias diarias de share, ya que 'El hormiguero' dura veinte minutos más.

Muy igualados. Con porcentajes de share elevadísimos, que llegan a superar en ambos programas el 20%, y con número de espectadores en torno a los tres millones de personas, algo a lo que tampoco está acostumbrada La 1, los programas marcan una estricta competencia que posiblemente no va a variar demasiado en las próximas semanas. Unos días vencerá uno, otros días otro, muy posiblemente se mantendrán en esa dura lucha durante todo el curso salvo sorpresas puntuales. Pero como decíamos, esto lo ha conseguido Broncano sin perjuicio de las altísimas audiencias de 'El hormiguero'. Y lo ha logrado trayendo nuevos espectadores a la franja, no robándoselos a su rival.

De dónde sale toda esta gente. Cabe decir que 'El intermedio' especialmente, pero también 'First Dates' y, por supuesto, el cancelado 'Babylon Show' han perdido espectadores desde el estreno de La revuelta'. Pero no es solo eso: hay un público joven que antes no estaba presente en esa franja y que ahora aparecen ahí: un millón de espectadores que la consultora Dos30 cifró como un 13,9% de crecimiento del público joven (13-24 años) en esa franja durante la primera semana de emisión de 'La revuelta' cuando se les comparaba con los tres mismos días de la misma semana de 2023.

La franja invisible. En datos de Kantar Media que ha recogido la consultora Barlovento Comunicación se puede ver qué franjas de edad prefiere cada programa. En los niños de 4-12 años (25'8% de share para Motos, 14,6% para Broncano) y ancianos de más de 75 (19% frente a 7,2%) es donde hay una notable diferencia de audiencias y ventaja para Motos, pero es en la franja de 25 a 44 años donde gana Broncano: 30,1% de share frente a 17,2%. Ese es el nuevo público que antes no veía la televisión y que ahora ha impulsado a Broncano a convertirse en un rival temible para Trancas y Barrancas.

¿Los jóvenes no ven la televisión? 'La revuelta' ha desmitificado así la idea de que los jóvenes no ven la televisión. En realidad, lo que pasaba es que no les interesaba la programación en esa franja. 'La revuelta' ha conseguido algo muy complicado, que es traérselos desde Youtube y redes sociales, donde primordialmente se consumía 'La resistencia', el precedente del programa de La 1. En esos espacios, 'La resistencia' ya era un grande, y competía en interacciones como 'El hormiguero' y 'Pasapalabra'. Buenas noticias para la parte empresarial del asunto, porque esa franja de edad es la más atractiva para los publicistas, aunque en La 1 la única forma de hacer publicidad es con contenido patrocinado dentro de los programas.

El significado de este público. No estamos hablando simplemente de un público que aparece en esta franja y que no era habitual. Su presencia es significativa: por un lado RTVE ha conseguido adelantarse al cambio generacional del consumidor de televisión, que cada vez era más mayor y se sostenía casi exclusivamente en los boomers. La llegada de un millón de espectadores jóvenes demuestra que el relevo es posible y solo hay que proporcionarles programas de su interés.

Público fiel. Se detectan ciertas notas de nerviosismo en 'El hormiguero': por ejemplo, se han atrincherado en una posición "a la contra" al definir Juan Del Val el espacio como "el programa que más daño le hace a La Moncloa"; también es notoria la reducción de cortes publicitarios para no perder público. Y no es una cuestión de pérdida de audiencia, sino de la potente capacidad de fidelización que tiene Broncano. Mientras que, como decíamos, 'El hormiguero' depende en buena parte de sus invitados, los espectadores de 'La revuelta' acuden a ver al presentador, independientemente de todo lo demás. Y esa capacidad de fidelización es mucho más peligrosa que todos los Miguel Angel Revilla del mundo.

