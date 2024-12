El truco para evitar que Hacienda se quede con el 20% del premio de la Lotería tiene truco. Y se llama declaración de la renta

Si cada época del año tiene su banda sonora, en España la de la Navidad la dejan los niños de San Idelfonso cantando los premios de la Lotería del 22 de diciembre. Más incluso que los villancicos. Más incluso que el sonido de las campanadas de Puerta del Sol en Nochevieja. En España El Gordo (así, con mayúsculas) de Navidad es toda una institución. De ahí que cuando hace semanas empezó a circular un supuesto "truco legal" que evita que Hacienda se lleve un buen pellizco de los premios más abultados, los de más de 40.000 euros, la noticia corriese como la pólvora por redes.

La realidad tiene bastantes más matices. Hay un "truco" si queremos llamarlo así, sí, pero llega acompañado de un PERO bastante grande y en letras rojas. Te explicamos la razón.

Un "truco legal" para afortunados. Juntar las palabras "truco" y "legal" siempre garantiza expectación. Sobre todo si luego lo acompañamos de un término con tanta solera en España como el de "premio de la Lotería de Navidad". Por eso no extraña que cuando hace semanas surgieron las primeras publicaciones sobre un supuesto "truco totalmente legal" (sic) que evita que Hacienda se lleve una parte importante de los premios de mayor cuantía, la noticia generase justo eso: una expectación considerable.

En cuestión de días la famosa treta se replicó en artículos publicados en varios medios del país y circuló por las redes sociales. Siempre con una promesa más o menos parecida: evitar que, en caso de que seas uno de los afortunados del sorteo del 22 de diciembre, Hacienda se lleve el 20% del importe de tu premio. Si se tiene en cuenta que cada décimo del Gordo de Navidad está agraciado con 400.000 euros y las sumas a las que se elevan los segundos y terceros premios, la promesa no está nada mal.

Pero… ¿Cuánto se lleva Hacienda? Esa es la primera pregunta. La Agencia Tributaria es clara al respecto. Desde enero de 2020 la cuantía exenta de gravámenes es 40.000 euros. Cualquier premio que rebase esa "línea roja" deberán tributar por la cantidad que supere la suma exenta. Y lo hará con un porcentaje de retención o ingreso a cuenta del 20%.

¿Qué significa eso? Que si tienes la suerte de tener un décimo agraciado con El Gordo de Navidad, premiado con 400.000 euros, dispondrás de 40.000 euros "limpios" y otros 360.000 a los que el Fisco aplicará esa retención del 20%, lo que se traduce en 72.000 euros menos. En resumen: lo que finalmente te embolsas son 328.000 euros (40.000+288.000).

¿Y cuál es el truco? Realmente no es un truco. Es un servicio. Uno ofrecido desde el sector privado con (claro está) un coste asociado. Su funcionamiento también es muy sencillo: consiste en contratar una póliza por décimo que garantiza que, en caso de que el boleto resulte finalmente agraciado, la empresa asumirá el porcentaje que reclama Hacienda. En España ese servicio lo ofrece por ejemplo la aplicación Laguinda o Seguropordías, aunque en su web esta última empresa cita a Laguinda como su "colaboradora".

Corazonadas a tres euros. En la web de Laguinda el sistema se explica de forma bastante clara. La empresa se ofrece a "devolver" el 20% correspondiente a los impuestos en los premios mayores de 40.000 euros. Eso sí, "siempre y cuando" el cliente haya asegurado antes la apuesta en su app, lo que tiene un coste de tres euros. La compañía asegura que en 2023 ya tuvo un caso, el “primero en la historia”, en el que un usuario que ganó 400.000 euros con El Gordo de la Lotería de Navidad pudo cobrar íntegro su premio.

El primer "pero" del servicio es obvio: el cliente debe pagar tres euros para "blindar" la apuesta que representa cada décimo. Y lo hace a ciegas, sin garantía alguna de que vaya a conseguir un premio que le permita sacar partido a la póliza. Además, en el caso de Laguinda la tarifa que aplica al sorteo del 22 de diciembre es más alta que la ofrece para otros sorteos ordinarios. La de la Primitiva, por ejemplo, es de 0,25 euros, y la de la Bonoloto, 0,40. También cubren apuestas para el Niño por dos euros.

¿Y cómo funciona? La compañía explica a Xataka que asegura "cualquier décimo", físico o en formato digital, sin importar tampoco si se ha comprado a través de la web de Laguinda o por otra vía. "No ponemos limitaciones", aclaran. Lo único que debe hacer el cliente es descargarse su aplicación o visitar su página web, fotografiar su décimo, escanear el código de barras y asegurarlo por tres euros. Si finalmente sale premiado, el importe de los impuestos quedará cubierto por una póliza de AXA.

¿Ingresas todo el dinero? Es ahí donde empiezan los matices que no siempre quedan claros en los artículos publicados sobre el famoso "truco". La compañía explica que si un cliente es premiado con más de 40.000 euros debe cumplir con el procedimiento normal, acudir al banco, recoger el documento de retenciones y enviárselo a la empresa junto al resguardo del seguro. "Una vez hemos confirmado que todo es correcto, el pago suele ser rápido", añade.

La clave está en que ese cobro no cierra el proceso. Lo más probable es que el jugador afortunado aún no haya zanjado sus obligaciones con el Fisco, como apunta el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros y asume la propia Laguinda.

"El importe de la devolución del seguro tributa. Se considera una ganancia patrimonial y así debe reflejarse en la declaración de la renta del año siguiente", explica la compañía. Es decir, ese dinero que se recupera se considera una ganancia y, como tal, está sujeto a un gravamen.

¿Y cuánto supone? Que ascienda a más o menos dependerá de los detalles de cada caso, la situación financiera del afortunado y la cantidad que haya ganado —tanto el Primer Premio, como el segundo y tercero superan los 40.000 euros—. Laguinda defiende que "en cualquier caso será mucho menos que el 20% del premio" total, pero lo cierto es que debe examinarse cada supuesto para valorar cómo es realmente ese margen.

"El importe a pagar por ese ingreso extra depende, como te imaginarás, de la situación de cada persona pero, aun así el importe neto real que se llevará el ganador siempre será mayor ya que sólo tributa el importe de los impuestos, no del premio por el que ya pagó cuando ganó el premio", argumenta la empresa.

¿Es legal? Laguinda insiste en que con su servicio "Hacienda va a cobrar siempre" y recalca que sus seguros no están pensados para evadir impuestos ni evitar pagos. Desde el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros, Alejandro Mestre confirma que el servicio que cubre los décimos encajaría en la categoría de las coberturas de "pérdidas pecuniarias", con lo que su legalidad no supone efectivamente un problema. Lo que sí echa en falta es que no se les facilite más información previa a los clientes.

"Deben poder conocerla antes de contratar el servicio", subraya Mestre, quien recuerda que esas pautas están recogidas en el artículo 176 del Real Decreto 3/2020 del cuatro de febrero.

El experto insiste también en la otra clave del servicio. Quienes lo contratan y consiguen ganar un premio importante en la Lotería de Navidad no tienen garantizado realmente cobrar la suma íntegra de su décimo. Existe una probabilidad alta de que cuando tengan que hacer su declaración de la renta el importe que han recuperado, correspondiente al 20% de retención, les genere también compromisos con el Fisco. Cuánto dependerá de cada caso.

Imágenes | Aiaraldea Gaur eta Hemen (Flickr) 1 y 2 y Loterías y Apuestas del Estado

