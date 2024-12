Grok AI ya disponible: requisitos y cómo usar la inteligencia de X

Vamos a explicarte qué necesitas y cómo usar la IA de X, un Grok que ya está disponible para todos. Se trata de una inteligencia artificial con la que X ha intentado sumarse a la carrera por liderar esta tecnología, y aunque todavía está algo verde, ya puedes usarla con libertad.

Vamos a empezar diciéndote cuáles son los requisitos para usar Grok, y lo que necesitas tener para poder hacerlo. Y luego, pasaremos a decirte cómo acceder y usar esta inteligencia artificial.

Qué necesitas para usar Grok

Lo único que necesitas para utilizar Grok es tener una cuenta en X. Si no te has registrado en la red social no podrás acceder a su inteligencia artificial, ya que es solo para sus usuarios.

Hasta ahora, Grok estaba solo disponible para los usuarios de pago. Sin embargo, ahora cualquier usuario puede usarlo sin pagar. Esto quiere decir que ya no necesitas tener una cuenta Premium en X, será suficiente con iniciar sesión con tu cuenta normal y gratuita para poder acceder.

Cómo usar Grok

Para usar este chatbot de inteligencia artificial tienes que iniciar sesión en X con tu cuenta de usuario. Una vez lo tengas, pulsa en la sección Grok que tienes en la columna de la izquierda o en las opciones de la app.

La primera vez que lo hagas verás un aviso. En él se te dice que la información que te va a proporcionar puede ser falso, algo común en los sistemas de inteligencia artificial. También te avisa que todo lo que le escribas a Grok se podrá usar para entrenar a la IA, así como los datos de tu cuenta de X a no ser que configures tu cuenta para no hacerlo. Este mensaje solo te aparecerá la primera vez que vayas a usar la IA.

A partir de ahí, cada vez que entres en Grok irás a su web principal. En ella tienes un campo de escritura para poder pedir lo que quieras, y debajo tienes unas cuantas ideas que puedes aplicar.

Puedes pedirle que genere textos, o que analice archivos que subas con su función de adjuntar. También puedes pedirle que te diga las noticias o titulares de hoy en tu país, algo para lo que analizará el contenido de cuentas de medios de comunicación y algunos usuarios.

También puedes pedirle que genere dibujos para ti. Los resultados están un poco lejos de lo que ofrecen algunas IAs de la competencia, pero esta es una alternativa que lleva poco y todavía va a seguir mejorando. Tiene alguna que otra censura puntual, pero en general es mucho menor que la de otras inteligencias artificiales.

En Xataka Basics | Cómo evitar que X (Twitter) use tus publicaciones y tus mensajes para entrenar a Grok, su inteligencia artificial