ChatGPT, Copilot y Gemini vs Google: comparativa entre buscador e inteligencia artificial para encontrar cosas en Internet

Vamos a comparar cómo es buscar cosas en internet con Google y con inteligencia artificial, usando para ello a los tres chatbots más populares. Por lo tanto, vamos a enfrentar al buscador más popular con ChatGPT, Copilot y Gemini para ver qué da mejores resultados.

Vamos a empezar el artículo explicándote conceptos sobre el funcionamiento de cada uno de los sistemas, para que veas las diferencias que hay al realizar búsquedas en cada uno. También te hablaremos de la facilidad de uso, la precisión y lo actualizado que está el contenido en cada uno.

Un vistazo a… 10 APLICACIONES de GOOGLE que PODRÍAN HABER TRIUNFADO

Porque al final, puede que te moleste que en un buscador clásico haya tantos anuncios y tengas que navegar tanto entre enlaces para obtener una respuesta. Y es por eso que hemos decidido probar con realizar ciertas búsquedas utilizando inteligencia artificial. A veces va a ser más rápido y útil, pero otras no.

Cómo funciona cada uno

El funcionamiento de Google y de los distintos chats de inteligencia artificial es bastante diferente. Google utiliza un motor de búsqueda que rastrea las páginas de Internet y las indexa en tiempo real. Cuando haces una búsqueda, encuentra páginas que tengan publicaciones relacionadas y las muestra.

El indexado se realiza mediante varios algoritmos que usa distintas métricas para determinar qué enlaces se muestran primero. Aquí, se tienen en cuenta aspectos como la autoridad y la relevancia de las páginas web, de forma que las que sean más populares y fiables aparezcan primero.

Google no interpreta nada de lo que escribes, simplemente usa las palabras para realizar la búsqueda sin ningún tipo de contexto, y luego te muestra una gran cantidad de enlaces a páginas que tengan partes de lo que has buscado. Ahora será cosa tuya en lavegar entre el listado de resultados para encontrar una respuesta.

La manera de funcionar de ChatGPT, Gemini o Copilot es diferente. Estos no son motores de búsqueda, sino bots conversacionales diseñados para entender lo que les dices y generar respuestas. Por lo tanto, no se limitarán a buscar tus palabras, primero entenderán tu lenguaje escrito para analizar los resultados que quieres conseguir.

Después, tu pregunta será transformada internamente en una búsqueda específica encontrando y usando las palabras clave. Ahora, estas IA se conectarán a Internet para rastrar la web, obtener respuestas acceder a las páginas que consideren más confiables y relevantes.

Cuando hagan esto, no se van a limitar a mostrarte los enlaces, sino que generarán una respuesta a tu pregunta basándose en los resultados que encuentran en Internet. La calidad de este texto generado va a depender un poco de cada IA, pero lo normal es que todas ellas incluyan enlaces a las páginas en cuya información se han basado para generar la respuesta, de forma que también puedas entrar a estas webs para ampliar el contenido.

Facilidad de uso

La facilidad de uso es algo complicado de medir, porque cada individuo valora cosas diferentes. Podríamos decir, que Google nos ofrece la experiencia a la que estamos acostumbrados, ese funcionamiento con el que llevamos décadas funcionando. Mientras, los chats de inteligencia artificial ofrecen una experiencia más directa y natural.

Por una parte, los motores de búsqueda como Google te permiten que seas tú quien elige los resultados que quiere consultar, y que seas tú quien tenga la decisión final de si la primera página de los resultados es la que más te llama la atención, o si son las que hay debajo.

La parte negativa es que es un proceso más largo e incómodo, ya que en ocasiones entras en una web y te encuentras con que lo que dice no te vale, y entonces tienes que volver al índice y entrar en la siguiente. Además, los buscadores mezclan anuncios con resultados de búsqueda, lo que a veces puede provocar que sean confusos.

Mientras, si utilizas un chat de inteligencia artificial eliminas los pasos intermedios. Tú haces una pregunta y recibes inmediatamente la respuesta de una manera directa, y sin tener que mirar los distintos resultados y jugar a adivinar lo que es un anuncio y lo que no.

La parte negativa es que las IA pueden tener alucinaciones, y darte por buena una respuesta que realmente es incorrecta. Por lo tanto, siempre vas a tener ese punto de incertidumbre que no vas a tener siempre al usar un buscador. Aun así, como añaden la fuente para que puedas entrar en la web de la que han obtenido la información, siempre puedes asegurarte.

Precisión y actualización

Si utilizas Google para realizar búsquedas, la precisión y la actualización de los contenidos depende de cada página web. Esto quiere decir que siempre accederás a la versión actualizada de una web, aunque no todas las páginas estarán siempre a la última. Esto dependerá de cada web.

Mientras, en el aso de los sistemas de inteligencia artificial, no siempre van a actualiazr el contenido en tiempo real. Lo normal es que si la IA realiza búsquedas en Internet, la información esté bastante actualizada, pero no siempre a última hora. Si buscas cosas como productos para comprar, puede que haya alguna oferta que no aparezca reflejada.

ChatGPT está introduciendo ahora las búsquedas de Internet, de manera que ese punto en el que estaba por detrás al tener su entrenamiento basado en una base de datos de hace un par de años ya ha desaparecido. Podríamos decir que las tres grandes IAs ya ofrecen información actualizada de Internet, aunque como te hemos dicho no siempre estarán a la última, depende en parte de la fuente que elijan para mostrarte la información.

Fiabilidad de las respuestas

La fiabilidad de las respuestas que obtengas en Google depende directamente de cada página web. Ellos tienen un ranking de webs fiables que influye en los algoritmos a la hora de ordenar las páginas que te muestra, pero también hay páginas poco fiables que usan todo tipo de ingenierías para manipular los algoritmos y aparecer primero.

Aquí, la labor de contrastar la información de las respuestas recae sobre ti. Tú solo tienes las fientes de información y páginas que pueden darte una versión de ella, pero tú eres quien tienes que coger estas herramientas, leer, informarte y contrastar.

Los chatbots de inteligencia artificial, como te hemos dicho, cogen la información de la web y generan una respuesta a partir de ella. La idea es que tú no tengas que entrar en varias páginas, sino que la respuesta que se te genere te responda a la pregunta que hayas hecho sin tener que ir mirando varias webs.

Pero como hemos dicho, los chats de inteligencia artificial también tienen lo que llamamos alucinaciones. Esto es cuando la IA te da una respuesta errónea pensando que es válida. Esto todavía es un problema, por lo que no toda la información que te van a dar es fiable, y no te puedes fiar del todo en cualquier respuesta que te ofrezca.

Pruebas a la hora de buscar cosas

Y después de darte toda la teoría, vamos a pasar a la práctica. Hemos utilizado ChatGPT, Copilot, Gemini y Google para realizar búsquedas, y te vamos a decir cómo han sido los resultados para cada tipo de búsqueda. Te diremos dónde hemos tenido mejores resultados, para que así puedas saber cuáles de las alternativas es mejor.

Buscar el significado de algo

Hemos empezado nuestras pruebas preguntándole a los chatbots y a Google el significado de algo, les hemos preguntado qué es la memoria RAM. Aquí ninguno de ellos ha hecho una búsqueda en Internet, sino que como es algo que ya saben porque está en su base de conocimientos nos han dado directamente la respuesta.

En cuanto a las respuestas, Copilot es el que más lo ha resumido y se ha limitado a dar una explicación bastante coloquial en algunos párrafos. Mientras, ChatGPT y Gemini se han explayado más, con una explicación mucho más completa. Cuando hemos hecho que ChatGPT use el modo de internet lo ha resumido todo más, dando un resultado más parecido al de Copilot.

En sus resultados, Google muestra un módulo con respuestas rápidas sacadas de distintas fuentes para las preguntas sugeridas, y también tiene un módulo con una pequeña definición de la Wikipedia. Por lo tanto, tiene alternativas para que no necesites entrar en las páginas que indexa.

Buscar cómo hacer una cosa

También hemos preguntado cómo hacer algo, una cosa práctica como cambiar la memoria RAM del ordenador. Aquí ya empieza a haber algunas diferencias interesantes a tener en cuenta, aunque las tres IAs nos han respondido dándonos una lista de pasos que han ido componiendo de varias fuentes de Internet, aunque ChatGPT y Gemini dan varios subpasos en cada paso para hacerlo más completo.

Lo interesante está en cómo complementan la información. ChatGPT se limita a dar un par de enlaces al final para ampliarla, mientras que Gemini hace lo mismo, pero te pregunta si quieres ver algún vídeo. Copilot es el menos completo en la amplitud de la respuesta, pero el que añade directamente un enlace a un vídeo donde puedes ver la explicación.

Con esta misma pregunta concreta Google me ha parecido especialmente poco útil. Tiene un módulo de pasos para cambiar la RAM, pero aparece cortado e incompleto y el botón de Más elementos es un enlace a la fuente. Mientras, ocupa espacio con un módulo de Más preguntas que no ayuda mucho, aunque alguno de ellos muestra vídeos.

Eso sí, tanto en las preguntas rápidas como más abajo Google inserta varios vídeos explicativos que se reproducen sin tener que entrar a YouTube. Esto le da un plus en lo práctico del que carecen las respuestas de la inteligencia artificial.

Buscar una comparativa

Querer buscar una comparativa es algo bastante más complejo que realizar una búsqueda simple, y es una de esas tareas que exige entrar en varias páginas. Y aquí es donde más diferencias hemos visto. Hemos pedido una comparativa de móviles, y Copilot ha sido la peor parada al limitarse a mostrar una tabla un poco desactualizada en cuanto a modelos, pero con simplemente los datos sin ningún tipo de contexto.

ChatGPT ha hecho lo contrario, se ha limitado a darte una lista de modelos actualizada, pero apenas con una línea para los pros de cada uno y otra para los contras. Gemini ha sacado un sobresaliente, ya que ha mostrado explicación de los puntos clave, te ha dado una tabla con especificaciones y precio, y un poco más de contexto. Ha añadido enlaces como ChatGPT para las fuentes, pero Copilot ni siquiera eso.

En cuanto a una comparativa entre dos dispositivos concretos, Copilot ha vuelto a limitarse a darnos una tabla de datos. Gemini ha dado la tabla y una lista de diferencias generales, mientras que sin darnos una tabla ChatGPT ha ido bastante más a fondo comparando dos móviles punto por punto.

En este tipo de búsquedas es donde Google se muestra mucho más limitado. Al principio muestra un módulo de compra de móviles bastante poco útil para lo que hemos pedido, y luego lo delega todo a los enlaces externos. El módulo de respuestas rápidas es bastante poco útil, aunque te ayuda a elegir mejor la web que visitar, y también añade algunos vídeos.

Cuando pedimos comparar dos dispositivos concretos el buscador reacciona algo mejor con un pequeño cuadro de especificaciones básicas, y unas respuestas rápidas algo más útiles. También hay varios enlaces a la comparativa de los modelos concretos que le hemos pedido.

Busca cómo llegar a sitios

Preguntar cómo llegar desde una localidad a otra es algo bastante más complejo a para una inteligencia artificial, y así se ha demostrado. Copilot nos han dado una lista de pasos para seguir en carretera, y ChatGPT simplemente los medios de transporte que podemos utilizar.

En cuanto a las IA, Google Gemini es la que mejor parada ha salido, ya que integra un módulo de Google Maps con el que puedes ver la trayectoria a seguir. Te dice lo que vas a tardar, y puedes pulsar en el enlace para abrirlo directamente en Maps.

Google hace exactamente lo mismo, por lo que aquí el buscador y la IA de Google son igual de útiles al mostrarte un módulo de Google Maps para que no necesites complicarte demasiado la vida. Eso sí, el buscador añade algunos enlaces a páginas de terceros que también pueden ser útiles.

Buscar una imagen

A la hora de buscar imágenes, tenemos resultados diferentes. Por una parte, ChatGPT se limita a crear la imagen por inteligencia artificial, mientras que Copilot nos da un error y nos pregunta si queremos que genere una imagen. El prompt que hemos usado ha sido el de Enséñame la imagen de una amapola.

Gemini entiende mejor la petición, y muestra resultados de bancos de imágenes. Gemini es capaz de distinguir cuando quieres que te muestre una foto de Internet y cuando quieres que te genere una imagen por inteligencia artificial, lo que la convierte en una herramienta más versátil.

Google lleva años incluyendo un buscador de fotos, por lo que aquí es donde mejor se comporta. Además, puedes añadir filtros del tamaño y otras características de forma manual, algo que es más complejo de hacer cuando se lo estás pidiendo a una inteligencia artificial.

En Xataka Basics | Cómo iniciarse en la inteligencia artificial desde cero: conceptos básicos, herramientas, trucos y consejos