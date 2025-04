'Una película de Minecraft' demuestra que Hollywood sigue obsesionada con las franquicias. Y la situación no va a cambiar

Los más bien poco estimulantes trailers de 'Una película de Minecraft' (el primero de ellos acumuló en Youtube más de un millón de dislikes) no garantizan que la película sea un fracaso. Las estimaciones en torno a ella a partir de encuestas, preventas y entradas ya compradas de cara al fin de semana vaticinan un buen resultado. Pero triunfe o no, 'La película de Minecraft' es buen ejemplo de uno de los grandes problemas del Hollywood actual.

Un respiro para la taquilla. El primer cuarto de año ha sido terrible: películas como 'Blancanieves' o 'Mickey 17' han pinchado en taquilla pese a sus altas expectativas, así que las miradas se orientan ahora a Warner y esta 'Una película de Minecraft'. Las proyecciones son generosas: se habla de entre 65 y 70 millones de recaudación, 140 a nivel internacional, lo que sería un excelente arranque para la película y un respiro para la taquilla de Hollywood, igualando a estrenos de éxito como 'Dune: Parte dos', estrenada hace ahora un año.

El filón de las adaptaciones de videojuegos. Aunque durante un tiempo se consideraron mal negocio por las dificultades de trasladar a acción real las propuestas de hitos del videojuego como 'Street Fighter', 'Double Dragon' o 'Super Mario Bros.', las adaptaciones se han sacudido la maldición gracias a indiscutibles bombazos de taquilla como 'Sonic the Hedgehog' o 'Super Mario Bros.: La película'. Hasta una propuesta abiertamente menor como 'Five Nights at Freddy's' rindió de forma tan positiva que este mismo año se estrena su secuela.

Otras influencias. 'La película de Minecraft' maneja otras influencias claras: por una parte 'La LEGO película' y sus secuelas producidas también por Warner, y que están basadas en el juego analógico de construcción, claro, pero sobre todo en los estupendos videojuegos también gestados por Warner y que, de algún modo, tienen mucho que ver en espíritu con 'Minecraft'. Y además, con uno de los éxitos de taquilla recientes de Jack Black, las dos entregas de 'Jumanji' protagonizadas por The Rock, y que cerrando el círculo, se basan en una película de los ochenta que trataba sobre un juego de mesa sin contrapartida real pero cuyas reglas y desarrollo tenían mucho que ver con la filosofía de los videojuegos.

Difícil de adaptar. Lo asombroso de esta IP en particular es que Minecraft, como todos los juegos de espíritu retro (aunque materialmente no lo sea), es muy difícil de adaptar. No ya por sus gráficos muy poco naturalistas, sino por mecánicas que rozan la abstracción y, sobre todo, su carencia de historia, colocándose en el lado opuesto de juegos como 'The Last of Us'. En 'Minecraft' cada jugador y cada partida son únicos, y generar un argumento en torno a eso corre el riesgo de alienar a quienes han vivido experiencias radicalmente distintas con "su" juego.

Hollywood ha solucionado este tipo de problemas generando un lore que a veces sale bien ('Super Mario Bros. La película') y a veces sale mal ('Street Fighter'). Y si el problema es la abstracción, como en 'DOOM', saliéndose por la tangente con resultados no siempre estimables.

Todo es una IP. No hay más que ver todas las películas mencionadas hasta ahora para ver que proceden de IPs (Minecraft, Sonic, Mario, Freddy's, LEGO, Jumanji...), y así hay que entender esta nueva propuesta de Warner. Unos auténticos malabares con fórmulas y nombres que han tenido éxito en películas previas, agitados en una fórmula aparentemente infalible (el videojuego más popular de todos los tiempos, actores taquilleros e incluso alguna sutileza comercial que puede escapar al ojo poco avisado, como la presencia de Emma Myers, coprotagonista de un éxito entre el público más joven, como es 'Miércoles').

El juego de Hollywood. Las ventajas para el negocio del cine del uso continuado de IPs son obvias: se reducen riesgos al tratar con historias y personajes que ya han sido probados y aceptados por el público; precedentes de éxito como Marvel o 'Star Wars' inclinan la balanza en favor de las franquicias; y las IPs permiten ingresos extra con un enfoque corporativo que viene del merchandising y las licencias. Una apuesta casi segura que, por supuesto, a veces se encuentra con tropiezos como la reciente 'Borderlands' o la caída en picado de la originalidad y el riesgo, pero siguen siendo anécdotas frente a la realidad: las 10 películas más vistas en 2024 fueron todo secuelas, remakes o franquicias.

Los números cantan. Hollywood se ha volcado en los últimos 15 años en producciones de este tipo y si películas como 'Minecraft' siguen encontrando un hueco en taquilla, nada va a hacer que la situación cambie. 30 de las películas más vistas en streaming en 2024, según Nielsen, se basaban en material pre-existente. De las 66 películas que superaron los 100 millones de recaudación en los últimos tres años, 47 eran de una franquicia. Y así hasta el infinito: lo extraño con estas cifras no es que haya películas como 'Minecraft'. Lo extraño, sabiendo cómo gusta el dinero en Hollywood, es que no todas sean así.

Cabecera | Warner

En Xataka | El cine se ha convertido en una sucesión de franquicias tras otra. Paramount cree que aún no hay suficiente