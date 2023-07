Si estás cansado de que las franquicias monopolicen el cine, Paramount tiene malas noticias para ti

En una reciente y extensa entrevista en Variety, Brian Robbins, CEO de Paramount Pictures y Nickelodeon, desvela los futuros planes de la compañía para los próximos años, a partir de los estrenos de la compañía para los próximos meses. Una directriz parece estar clara: nada de nuevas ideas, nada de renovar franquicias. Solo secuelas y viejas caras conocidas.

Tortuguería. Después del estreno de 'Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1', que no ha ido en taquilla tan bien como habría gustado a sus productores, Paramount se prepara para rematar el verano con una franquicia que es una vieja conocida de la casa: las Tortugas Ninja. Su nueva película, 'Ninja Turtles: Caos mutante' bebe de la estética de las popularísimas peripecias animadas en el multiverso del Spider-Man de Sony, y son solo el primer paso para relanzar una propiedad que nunca ha terminado de irse del todo.

Solo el principio. Aunque, como decimos, las Tortugas nunca han desaparecido (gracias a reposiciones, parques de atracciones y merchandising, las últimas y muy populares encarnaciones de los quelonios siguen muy presentes en la memoria colectiva), Robbins ya plantea continuaciones. Por supuesto, una secuela está aprobada ya antes del estreno el 2 de agosto de 'Caos mutante'. Pero también dos temporadas de una serie para streaming con los mismos actores de doblaje que servirán de puente entre películas.

Solo franquicias. Viendo los planes para 'Tortugas Ninja', queda claro lo que pretende Paramount: explotar franquicias. Algunos de los últimos éxitos de taquilla han sido de la productora ('Top Gun: Maverick', 'La ciudad perdida', 'Smile'...), y hay secuelas previstas de 'Patrulla Canina' y 'Gladiator'. Según Daria Cercek y Michael Ireland, codirectores de Paramount, "Hay que dar un nuevo enfoque a las franquicias. Tiene que haber una razón para hacer una secuela", dice. No puede ser simplemente decir 'ya hemos hecho otras seis versiones de esta misma historia, y aquí hay una séptima'".

Mal momento. Y eso que, como él reconoce no estamos en el mejor momento: "Ha habido grandes trastornos en este negocio. Lo superaremos, pero estamos pasando por una transición dolorosa". En efecto: la taquilla ha caído a niveles muy inferiores (un 20% menos) de lo que se recaudaba antes de la pandemia, y el streaming (que tampoco está en su mejor momento) parece haber revolucionado las costumbres de los espectadores.

Un pequeño inconveniente. El éxito de 'Barbie' y 'Oppenheimer' ha puesto sobre la mesa una posibilidad: quizás el público se está cansando de, precisamente, franquicias (aunque 'Barbie' lo sea, pero de momento está siendo tratada de forma especial). Casi todas las películas que han pinchado este verano lo son: 'Flash', 'Indiana Jones y el Dial del Destino', la última Fast & Furious. Y Paramount tiene las suyas propias: además de la mencionada 'Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1', la nueva de Transformers tampoco ha sido el éxito arrollador que esperaba la productora.

Cuerda para rato. Los pinchazos de 'Misión Imposible' y 'Transformers' no van a hacer que Robbins cambie de idea. Tiene en marcha un remake de 'El santo' (la icónica serie de televisión de Roger Moore que ya disfrutó de una versión protagonizada por Val Kilmer), y no van a abandonar la franquicia de 'Dungeons & Dragons', aunque tampoco fue bien en taquilla. Según Robbins, están pensando en cómo "hacerla por menos dinero".

Animación, más de lo mismo. El apartado de animación de Paramount, que tiene un brazo muy potente con Nickelodeon, va a seguir una política similar. Según Robbins, películas que no pertenecen a ninguna franquicia, como 'Under the Boardwalk', irán directamente a Paramount+. Y se pondrá en marcha la reactivación de franquicias ahora congeladas como 'Bob Esponja' o 'Avatar. La leyenda de Aang', con su correspondiente baño de nostalgia.

Cabecera: Paramount

