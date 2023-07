La espectacular taquilla de 'Barbie' y 'Oppenheimer' se luce con numerosos récords y deja su primera víctima: 'Misión Imposible'

Actualización: Las cifras han sido actualizadas con cantidades definitivas.

Lo sabíamos desde el mismo jueves, cuando se estrenaron ya batiendo récords. El fenómeno Barbenheimer empezó corroborando que el estreno conjunto de estas dos producciones absolutamente dispares no solo no era una idea de bombero, sino que reforzaría una extraña campaña improvisada, basada en que una potenciaría a la otra. Y funcionó, vaya si funcionó. Y este fin de semana ha sido la puntilla. Aunque no a todo el mundo la ha ido tan bien.

Lo que diga la rubia. 'Barbie' ha debutado con una recaudación de 164 millones de dólares, lo que la convierte en el mejor estreno de lo que llevamos de año (y como veremos, no es su único récord). Se ha llevado por delante a la que era su competidora más clara en términos de cifras, 'Super Mario Bros. La película', que recaudó 143'3 millones de dólares. En la taquilla internacional, 'Barbie' ha recaudado 182 millones, sumando un total de 344 millones. Se calcula que, marketing incluido, su presupuesto ronda los 250 millones.

'Oppenheimer' le pisa los talones. Nunca antes una segunda posición había sabido tan dulce como el segundo puesto en la taquilla de lo último de Christopher Nolan. 82'4 millones de dólares en Estados Unidos, lo que la convierte en el tercer mejor arranque de una película para el director después de 'El caballero oscuro' (158'4 millones) y 'El caballero oscuro: La leyenda renace' (160'8 millones). En el mercado internacional suma 93'7 millones, con un total de 174 millones.

Recital de récords. La gran cantidad de récords e hitos que nos están brindando las dos películas es absolutamente apabullante. Por ejemplo, 'Barbie' es la película más taquillera dirigida por una mujer, una marca que tenía 'Capitana Marvel' con 153 millones en régimen compartido de dirección y Patty Jenkins con 'Wonder Woman' en solitario. 'Barbie', además, es el mayor estreno de la historia sin pantallas IMAX, y está en el número 23 de los mejores estrenos de la historia. Si quitamos secuelas, sube hasta el quinto puesto. El fin de semana, en conjunto , es el cuarto mejor fin de semana de la historia en la taquilla estadounidense.

La bomba de Nolan. En cuanto a Nolan, el director puede presumir de haber conseguido el mejor estreno para una película clasificada R desde 'Joker', y está en el puesto número 12 de la lista. Es el segundo biopic con mejor recaudación en su primer fin de semana de todos los tiempos, adelantada solo por 'El francotirador' y sus 89'3 millones de dólares. Junto a 'Barbie', puede presumir de formar parte de un fin de semana que es el mejor de la historia con dos películas recaudando más de 80 millones de dólares cada una.

El mérito de 'Oppenheimer'. Está claro y es indiscutible: 'Oppenheimer' no pertenece a ninguna franquicia ni está protagonizada por un personaje tan popular como Batman (como sí lo son las dos películas de Nolan que la adelantan en taquilla), y este éxito consolida la versatilidad del director en cualquier género. Como dice Jim Orr, presidente de distribución nacional de Universal, "se trata de una película de época de los años cuarenta. Dice mucho del atractivo de Nolan y de su destreza como cineasta. Tiene una reputación increíble para contar historias en el formato más grande posible."

'Misión Imposible', en caída libre. Por supuesto, no hay guerras en taquilla sin unas cuantas bajas. Lo último de 'Misión Imposible' no había arrancado de forma espectacular, pero es la tradición en la franquicia, que va cogiendo cuerpo con el paso de las semanas. Claro, las anteriores no tenían a la vuelta de la esquina un fenómeno como Barbenheimer. En Estados Unidos se esperaban en esta segunda semana tras su estreno unos 25 millones y se ha quedado en 19'5 millones, una caída del 64%.

En pérdidas. En el mercado internacional, suma 55 millones adicionales, recaudando así un total de 371 millones. El presupuesto, incluido marketing, es de unos 400 millones de dólares, así que la rescuperación del presupuesto está más o menos garantizada, aunque poco más. Uno de los motivos a los que se apunta es la conquista total de 'Oppenheimer' de las salas IMAX, uno de los reinados hasta ahora indiscutibles de la franquicia de Tom Cruise.

