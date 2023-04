La brecha que divide a crítica de público es más grande que nunca. Y la película de Super Mario es el mejor ejemplo

Ya desde los primeros días en cartel las cifras fueron extraordinarias, lo que obligaron a Illumination a revisar las previsiones al alza. Se esperaba que 'Super Mario Bros. La película' alcanzara 86 millones de dólares de taquilla en el fin de semana y 125 en sus primeros cinco días, pero los números han resultado ser muy superiores: 204,6 millones desde su estreno en Estados Unidos, 377 en todo el mundo.

Taquilla explosiva... Es cierto que es un fin de semana especial: en muchos países del mundo, como España, jueves y viernes han sido festivos y los estrenos de orientación familiar suelen funcionar muy bien. Con todo, ya es el mejor estreno del año en Estados Unidos(por delante de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía', con 106 millones) y el mejor estreno animado de la historia (en su país de origen, solo por detrás de 'Los Increíbles 2' con 182 millones de dólares).

También supone, por supuesto, un éxito para la propia Illumination, productora de la película junto a Nintendo. La filmografía de la compañía está plagada de éxitos (aunque las mejores, las dos que basaron en las rimas de Dr. Seuss, están entre las menos populares,), pero entre ellos destacaban las de las franquicias 'Pets' y 'Minions' / 'Gru'. Nintendo ha arrasado con todas, incluyendo los 115,7 millones de 'Los Minions'. En España los records también se amontonan: 8.032 millones de euros, 1.266.490 espectadores, mejor estreno de una película de animación, mayor apertura en número de espectadores desde la pandemia y mejor apertura de 2023.

... y críticas birriosas. Pero la crítica no está tratando igual de bien a la película. Un vistazo a los agregadores RottenTomatoes (56%) y Metacritic (47%) deja claro que la crítica se distancia, una vez más, de la opinión del público. Los resultados, a la inversa que la taquilla, están entre lo peor de Illumination. Nosotros, sin excesos, la consideramos un buen entretenimiento familiar, pero de ella se están diciendo cosas como "La segunda adaptación cinematográfica del fenomenal éxito del videojuego es una decepción a la altura de la primera" (The Guardian) o "un entretenimiento bajo en calorías para llenar el tiempo durante las vacaciones. En otras palabras, una licencia para imprimir dinero" (Little White Lies).

Esta bifurcación en las opiniones está sirviendo para que, en redes sociales, se vuelva a poner sobre la mesa el eterno debate acerca de cómo la crítica se distancia de las opiniones de la masa que acude a los cines. Aunque se esté poniendo el acento en el "cada vez más", lo cierto es que de un tiempo a esta parte, las opiniones de crítica y público están más cerca que nunca. Esto es: 'Super Mario Bros. La Película' no es la norma, sino la excepción.

Críticos y críticos. La crítica de cine es tan antigua como el propio medio. Ya a principios del siglo pasado distintos medios publicaban sus reseñas de las películas, aún mudas, que se estrenaban en las salas. Para los años veinte, inspiradas en la más veterana crítica teatral, ya había en los medios escritores especializados en juzgar las películas desde criterios artísticos. Fue a partir de los sesenta que aparecieron nombres como Roger Ebert, Pauline Kael o la plana mayor de la revista francesa 'Cahiers du Cinema', y que pusieron por delante la impresión subjetiva, incluso creativa, del crítico, por delante de cualquier otra consideración.

Esta perspectiva dio un giro con la llegada de internet y las redes sociales: desde aproximadamente una década, con la llegada también de los agregadores de puntuaciones, los fans se convierten en críticos, y el pensamiento de espectadores y teóricos se unifica. Ya no hay distinción entre críticos y fans porque, con la aparición de fenómenos como el review bombing y la desaparición de medios tradicionales de crítica cinematográfica, público y crítica son uno.

Algunas puntuaciones. La forma de comprobarlo es muy sencilla: tomaremos las tres películas más taquilleras de algunos años recientes, desde 2016 a la actualidad, y buscaremos su puntuación crítica en Metacritic, que se elabora a partir de medios de todo el mundo. El resultado no es necesariamente científico, pero arroja una muestra suficiente para percibir lo que estamos contando.

TITULO AÑO METACRITIC Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 2023 48% Creed III 2023 73% John Wick 4 2023 78% Avatar: El Camino del agua 2022 67% Top Gun: Maverick 2022 78% Jurassic Park: Dominion 2022 38% Spider-Man: No Way Home 2021 78% Sin tiempo para morir 2021 68% Fast and Furious 9 2021 58% Los 800 2020 64% Guardianes de la noche - Kimetsu no Yaiba - La película: Tren Infinito 2020 72% Bad Boys for Life 2020 59% Vengadores: Endgame 2019 78% El Rey León 2019 88% Frozen II 2019 64% Vengadores: Infinity War 2018 68% Black Panther 2018 88% Jurassic World: El reino caído 2018 51% Star Wars: Los últimos jedi 2017 84% La Bella y la Bestia 2017 65% Fast & Furious 8 2017 56% Capitán América: Civil War 2016 75% Rogue One 2016 65% Buscando a Dory 2016 77%

Como se puede ver, aunque raro es la gran éxito de taquilla adorado masivamente por la crítica, con más de 85%, si que hay abundantes con más de un 75%. Es más: con la excepción de la última 'Jurassic World' y 'Quantumanía' (por los pelos), no hay suspensos. La divergencia entre crítica y público, pues, es más un mito que otra cosa, y aunque en los medios cope los titulares que una película desconocida es elegida como la mejor de la historia, lo cierto es que los taquillazos están muy, muy bien considerados.

Cabecera: Universal

