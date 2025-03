'Mickey 17' arranca con un tropiezo el 2025 de Warner: un año en el que la compañía va a tomar más riesgos que nunca

Lo que sería una recaudación competente para cualquier otra película, en el caso de 'Mickey 17' se ha convertido en sentencia de un futuro oscuro: 19 millones de dólares en Estados Unidos frente a los 118 (sin contar gastos de marketing y distribución) que ha costado. El Oscar de Bong Joon Ho por 'Parásitos' no ha animado a un público al que parece no interesar nada que no sea una secuela o una entrega de una franquicia. 'Mickey 17' inaugura así un año peliagudo para una compañía, Warner, que no está para muchos sobresaltos.

Warner, la que le espera. La compañía sigue siendo la segunda que más gasta en producción después de Disney, aunque esté muy lejos de igualar sus ingresos (aún en un año sin 'Star Wars' en cines y con solo una película de Marvel -'Deadpool y Lobezno'-, Disney no paró de encadenar éxitos en 2024, con 'Vaiana 2', 'Del revés 2' y 'Mufasa'). Sin embargo, en su calendario de 2025 hay tres películas con un presupuesto confirmado más alto que el de 'Mickey 17', una sin presupuesto desvelado pero que sin duda lo rebasará ('Superman', para julio) y otra que se le acercará bastante ('Mortal Kombat 2', en octubre).

Otras superproducciones. Esas otras películas que ya está confirmado que rebasarán el presupuesto de 'Mickey 17' son 'Una película de Minecraft', de estreno en abril y con nada menos que 150 millones de presupuesto; la adaptación de Thomas Pynchon dirigida por Paul Thomas Anderson y con leonardo DiCaprio y Sean Penn 'One Battle After Another', para agosto y con 140 millones de presupuesto; y, sobre todo, la mastodóntica epopeya de Fórmula 1 con Brad Pitt 'F1', dirigida por Joseph Kosinski, firmante de 'Top Gun: Maverick', con unos apabullantes 300 millones de presupuesto. Para redondear, apuestas como la película de terror 'Sinners', con 90 millones de presupuesto para abril.

Pocas franquicias... Hay que elogiar de este plan de Warner el hecho de que casi ninguna de ellas pertenezca a franquicias o sean secuelas o reboots (comparemos con el plan de 2025 de Disney: 'Blancanieves', 'Thunderbolts', 'Lilo y Stitch', 'Cuatro Fantásticos', 'Freakier Friday', 'Tron: Ares', 'Predator: Badlands', 'Zootrópolis 2', 'Avatar: Fuego y ceniza'...). Pero el pinchazo en taquilla de 'Mickey 17' hace que quizás, precisamente eso no sea la más halagüeña de las perspectivas para Warner. Que, además, está pensando en disparar una franquicia con 'Minecraft'.... justo la que tiene unos primeros avances que han sido pésimamente recibidos.

... pero alguna hay. Pero estamos hablando de una major, y como tal se tiene que plegar a las reglas del mainstream. Que en este momento, imponen que las franquicias reinan. Warner tiene muchas y muy rentables (y, sobre todo, algo más económicas que 'Dune' o 'Godzilla', que no salen a bailar este año), y que pueden dar la sorpresa con taquillazos a cambio de inversiones muy discretas. A la más cara de todas ellas, 'Mortal Kombat' (la primera entrega costó algo menos de 100 millones) se suma la recuperación de 'Destino final' y 'Expediente Warren'. La primera de ellas viene de una saga de hace dos décadas, y aún es un enigma si es buena idea recuperarla. La segunda es un éxito garantizado, y aunque lleva años en barbecho, no hay que olvidar lo rentabilísimo del Warrenverso.

Antes todo esto era campo. Se habla mucho de cómo Warner ha recortado gastos en los últimos años, especialmente en su facción televisiva, pero no hay que olvidar que a su alrededor otras productoras han ido cayendo. Apple tenía pretensiones de convertirse en una major y ha producido películas como 'Napoleón' o 'Argylle', superproducciones a la altura de cualquier rival, y ha tenido que recular. Y con la Netflix post-pandemia hemos visto inversiones muy elevadas que no han cuajado en productos como 'Rebel Moon', y una apuesta esta misma semana, 'Estado eléctrico', que si no funciona (y las primeras impresiones son muy negativas) puede arrancar con una etapa de recortes radicales en la plataforma.

Desde esa perspectiva, a Warner no le va tan mal. Un proyecto como 'F1', de 300 millones de presupuesto más lo que se dejen en marketing, está solo al alcance de uno de los auténticos últimos grandes estudios de Hollywood. Por mucho que se tambalee.

Cabecera | Warner

