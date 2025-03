Lo nuevo de los Russo para Netflix es más que una película: es un proyecto tan ambicioso que no se puede permitir fracasar

Los hermanos Russo han tenido una trayectoria francamente irregular después de la explosión que los puso en todas las bocas de Hollywood: las dos últimas películas de los Vengadores, 'Infinity War' y 'Endgame' Desde entonces han puesto en pie proyectos tan mediáticos como caros y de alcance muy limitado, como 'Citadel' para Prime Video. El crédito se les empieza a acabar, y antes de volver al redil de Marvel con las nuevas películas de los Vengadores, han puesto en pie una superproducción en Netflix, 'Estado eléctrico', que tampoco se caracteriza por su modestia. Analicemos por qué es una empresa donde tanto ellos como la plataforma se juegan mucho.

Un proyecto ambicioso. Los Hermanos Russo compraron los derechos del libro de ilustraciones de Simon Stålenhag en el que se basa la película antes de que se llegara a poner a la venta. Era la época en la que andaban hasta el cuello con las últimas películas de los Vengadores, y Universal se interesó en el proyecto. Luego pasó a manos de Netflix, que lo convirtió en su nueva superproducción después de aquella 'Alerta roja' que batió records pero de la que ya no se acuerda nadie. Esta presume de 320 millones de presupuesto y un reparto de estrellas encabezado por Millie Bobby Brown y Chris Pratt, y en el que también hay nombres de primera fila como Stanley Tucci, Ke Huy Quan, Giancarlo Esposito, Holly Hunter, Jason Alexander y las voces de Woody Harrelson, Anthony Mackie y Brian Cox.

Una ciencia ficción muy singular. Stålenhag es un ilustrador muy peculiar: su estilo es pura ciencia ficción, con parajes semi apocalípticos, con un punto retro y poblados por robots y grandes máquinas. También parece compartir cierto punto de vista inocente e infantil, como maravillado por esos ingenios mecánicos que no se entienden del todo. Tremendamente atmosférica y melancólica, su obra ha sido adaptada en la serie de Prime Video 'Historias del Bucle', con distintas historias independientes en torno a una máquina construida para explorar los secretos del universo. La serie, tan contemplativa como la obra original, pasó algo desapercibida, lo que hace doblemente extraña la intención de Netflix de convertirla en un blockbuster.

Muchos millones. Detengámonos un momento en su presupuesto: 320 millones es más de un 50% de lo que han costado películas como la mayoría de Marvel y solo un poco menos de lo que costaron las propias de los Vengadores de los Russo. Ya es la película más cara de la historia que no es una secuela, y ha estado a punto de entrar en el top 10 de películas más caras de la historia. Si lo luce o no será cuestión de opiniones, pero conociendo el historial de superproducciones de Netflix, películas que no están pensadas para ser exhibidas en pantalla grande o formatos como IMAX, no deja de ser una cifra llamativamente alta.

La trayectoria descendente de los Russo... Esta 'Estado eléctrico' es el último coletazo de una carrera, la de los Russo-post Marvel, que se ha caracterizado no ya por no conseguir emular sus películas de Marvel, sino por facturar unos cuantos fracasos barra decepciones. Por ejemplo, la carísima 'El agente invisible' tuvo buena audiencia (aunque no espectacular) y generó una secuela, pero no impresionó demasiado a la crítica. 'Citadel' para Amazon fue una de las series más caras de la historia, pero recibió críticas nefastas y algunos estudios aseguran que fue un fracaso en términos de visionados. Como productores han dado a luz a series populares como 'From' o películas como 'Tyler Rake', pero ha sido una carrera llena de altibajos y sin éxitos claros.

... y de las superproducciones de Netflix. Netflix lleva un tiempo sin terminar de encontrar esa película que la ponga al nivel de las majors de Hollywood, una aspiración que tuvo durante un tiempo cuando se empeñaba en estrenar en cines películas como 'El irlandés'. Hace tiempo que abandonó el propósito, pero lo ha cambiado por el estreno de películas exclusivas, igualmente carísimas, pero que dificilmente se puede decir que cumplan las expectativas artísticas o comerciales: son títulos como 'Atlas', 'Bright', '6 Underground', 'Superdetective en Hollywood: Axel F.' o las mencionadas 'Alerta roja' y 'El agente invisible'.

El reflejo de Apple. Netflix tiene, además, un temible espejo en el que mirarse: las intenciones de Apple de convertirse en una major y que se han saldao con una serie de películas de pérdidas millonarias ('Napoleón', 'Los asesinos de la luna', 'Argylle') y que han acabado con la compañía dejando solo para el streaming otra apuesta carísima ('Wolfs') y anunciando que se vienen recortes en sus producciones. 'Estado eléctrico' no tiene por qué ser un fracaso, pero si lo fuera, las paradigmáticas barbas del vecino se van a quedar cortas para las medidas que va a tener que tomar la plataforma con las suyas.

Cabecera | Netflix

