Apple parecía la productora que mejor trataba a los directores. Eso se ha acabado

Es el último gran fracaso de Apple como productora, y parece que sus efectos van a colear más de lo esperado. No solo ha echado definitivamente por tierra las ambiciones de la compañía de convertirse en una major de Hollywood, sino que ahora está poniendo a algunos directores en su contra, después de cancelar secuelas y franquicias para no seguir perdiendo dinero.

La puntilla. 'Wolfs' es la película más comercial de todas las estrenadas por Apple, con dos superestrellas de probada solvencia en taquilla y un argumento que parece un caramnelo para fans, con asesinos a sueldo obligados a trabahjar en equipo, y un director, Jon Watts, que acaba de salir del éxito de 'Spider-Man: No Way Home'. Sin embargo, tras los fracasos de 'Napoleón' o 'Argylle', Apple anunció que la película se veria en cines de forma muy limitada y, solo una semana después, ya en Apple TV+.

Mala racha. Apple estaba, posiblemente, atemorizada de que se repitiera un fiasco como el de 'Argylle', que recaudó solo 18 millones de dólares en Estados Unidos, más 17'3 más en mercados internacionales. Y había costado 200 millones, sin contar marketing y promoción. Antes de ella, 'Los asesinos de la luna', de Martin Scorsese y 'Napoleón' de Ridley Scott generaron comentarios pero no fueron bien en taquilla. Ambas costaron otros 200 millones, la primera solo recaudó 15,6. La de Scott fue mejor, con 200 millones de recaudación, pero se calcula que debería haber llegado a 500 para no arrojar pérdidas.

Apretar el cinturón. En este contexto de más que posible ahorro por parte de Apple TV+, tal y como desvelaba Bloomberg, es muy posible que Apple haya tomado una serie de decisiones para rentabilizar más y mejor sus producciones. El paso casi directo de 'Wolfs' a streaming es un ejemplo (ya le funcionó, según contaba 'The New Work Times', con la serie de Doug Liman 'Los instigadores'), pero esto tiene sus consecuencias. Por ejemplo, no habrá secuelas de 'Wolfs'. Y no lo dice Apple, que ya había dado luz verde a una continuación, sino el propio Jon Watts, que afirmó en Deadline que "no confío más en Apple como socio creativo".

Situación agridulce. Y aún así... una película exclusiva protagonizada por Pitt y Clooney es un caramelo para cualquier plataforma, y por eso 'Wolfs' se convirtió en la película más vista de la historia de Apple TV+. Aún así, Watts no está insatisfecho con la experiencia del "abandono de última hora del estreno en cines". Watts afirma en esa entrevista que "lo anunciaron (...) para dar un giro positivo a su cambio de rumbo en el streaming. Así que devolví discretamente el dinero que me habían dado por la secuela. No quería hablar de ello porque estaba orgulloso de la película y no quería generar prensa negativa innecesaria. Apple no canceló la secuela de 'Wolfs', sino yo"

No es el único. Otros directores se han quejado recientemente del trato que les ha dado Apple. El oscarizado Stecve McQueen dijo que "no puedo decir que no esté triste" con los planes de distribuir su drama bélico 'Blitz' solo en streaming, sin pasar por cines. Y Doug Liman es un caso interesante: se manifestó satisfecho con el trato de Apple en 'Los instigadores', pero tenía quejas similares a sus compañeros con Prime Video y 'Road House', que también se saltó los cines contrariamente a lo que estaba pactado, lo que desencadenó una larga serie de acusaciones cruzadas y amenazas de demanda, entre otros problemas. Toda una guerra contra los creadores que las plataformas están empezando a acusar ahora que los recortes también llegan a las vías de distribución.

Cabecera | Apple

En Xataka | Ganar más dinero subiendo tarifas de streaming no es una estrategia tan loca como parece, y Apple TV+ lo ha demostrado