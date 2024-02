'Road House' no deja de dar dolores de cabeza a Prime Video: el guionista original demanda a Amazon por el uso de IAs

La verdad es que resulta absolutamente apropiado que el lanzamiento del remake de 'Road House - De profesión: duro', el clasicazo del cine mostrenco de los ochenta protagonizado por Patrick Swayze, se esté convirtiendo en una auténtica tangana. Desplantes, declaraciones cruzadas, y ahora, una demanda a Amazon que la acusa de usar IAs para completar la película durante la huelga. Alguien va a salir de aquí con el ojo morado. Pero empecemos por el principio.

El origen del proyecto. A finales de 2021, MGM comenzó a negociar con Doug Liman ('The Bourne Identity', 'Sr. y Sra. Smith', 'Al filo del mañana') un remake de 'De profesión: duro' que protagonizaría Jake Gyllenhall. Joel Silver, productor de la versión de 1989, repetiría en esta ocasión. El proyecto tenía un enfoque tradicional, y más viniendo de una productora que no se complicaba la vida con el streaming más allá de licenciar su catálogo: la película iría a cines. La cosa cambió, por supuesto, cuando Amazon compró en 2022 la productora.

Cines o streaming. Amazon dio entonces a los responsables de la película, después de la compra y de reactivar el proyecto, una opción que Variety relata como fidedigna según varias fuentes: 60 millones de dólares a cambio de un estreno en cines o 85 millones e ir directamente a streaming. Se quedaron con esa última. En agosto de 2022, la película fue anunciada como exclusiva y directa a la plataforma, y Liman y Silver, que más adelante renegarían del trato, hicieron declaraciones acerca de lo satisfechos que estaban de formar parte del proyecto.

Silver cae primero. Joel Silver (legendario productor de clásicos como Commando, 'La jungla de cristal', 'Predator' o 'Matrix') inició las hostilidades con Amazon al empezar a presionar a la productora para que estrenara en cines. Silver, conocido por su temible temperamento, fue elevando el tono de las discusiones con directivos de la compañía hasta que fue despedido a finales de 2023, acusado de "violencia verbal" contra distintos miembros del equipo de producción. Posteriormente el conflicto se ha intentado maquillar, afirmando que la ruptura ha sido amistorsa y quer obedecía a diferencias creativas.

El turno de Liman. En enero de 2024, Doug Liman escribió una columna en Deadline en la que acusaba a a Amazon de matar la película con el estreno solo en Prime. En ella anunciaba que no estaría presente en el estreno en el prestigioso SXSW como protesta por la política de Amazon. Liman comentaba que pese a que a Amazon le había encantado la película y que los pases de prueba habían tenido excelentes resultados (superiores, según el director, a 'Sr. y Sra. Smith' o su entrega de la franquicia 'Bourne'), esta decisión de la productora limitaba las posibilidades de la película, por ejemplo, de cara a la temporada de premios.

El problema es del algoritmo. El párrafo más revelador de la columna de Liman afirma que "la realidad es que puede que no haya un villano humano en esta historia, sino simplemente un algoritmo informático de Amazon. Amazon venderá más tostadoras si tiene más abonados; tendrá más abonados si no tiene que competir con los cines. Un ordenador podría dar con esa elegante solución tan fácilmente como podría resolver el calentamiento global matando a todos los humanos. Pero un ordenador no sabe lo que es compartir la experiencia de reír, gritar y llorar con un cine repleto de gente a oscuras, y si Amazon se sale con la suya, el público del futuro tampoco lo sabrá".

La puntilla: el guionista original. El último asalto en este torneo ha venido de manos de R. Lance Hill, guionista de la película original, que ha presentado una demanda contra MGM y su empresa matriz, Amazon Studios, por violación de derechos de autor. El guionista alega que Amazon ignoró su derecho a reclamar la propiedad de su guión de 1986 al plantear el remake. Al parecer Hill solicitó en 2021 que los derechos del guión original volvieran a él, pero el remake siguió adelante.

Uso indebido de IA. Además, el guionista afirma que Amazon empleó inteligencia artificial para replicar las voces de los actores durante la huelga. Se trata de una acusación que Joel Silver ya puso sobre la mesa cuando fue despedido, y que Amazon negó en su momento. El uso de la IA pretendía impedir que el rodaje de la película se prolongara más allá del 10 de noviembre, momento en el que Hill tenía derecho a percibir royalties o recuperar los derechos sobre el guión, y pese a ello, la producción concluyó en enero de este año. Amazon ha vuelto a negar el uso de IA para completar la película.

Cabecera | Amazon

En Xataka | Las mejores series de 2024 y las más prometedoras de entre las que aún no tienen fecha de estreno