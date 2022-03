7.600 millones de euros por cine clásico: qué lógica tiene para Amazon comprar el catálogo de MGM

Aún falta la aprobación de los reguladores estadounidenses, pero es el último paso una vez que la comisión antimonopolio europea ha aprobado la compra. La intención de Amazon de adquirir el legendario estudio Metro Goldwyn Mayer y todo su catálogo por 8.450 millones de dólares (unos 7.685 millones de euros) está cada vez más cerca.

¿Qué ha determinado la comisión europea? Específicamente, que "las actividades previas de MGM como productor y licenciante de contenidos audiovisuales son limitadas en comparación con las actividades de otros agentes del mercado; los contenidos de MGM no pueden considerarse imprescindibles y existe una amplia variedad de contenidos alternativos". Es decir, que la importancia de MGM en la taquilla europea no es suficiente como para determinar que su compra catapultaría a Amazon a una posición de preeminencia. Y sentencia: "en general, MGM no se encuentra entre los principales estudios de producción, a pesar de sus derechos sobre franquicias cinematográficas de éxito como James Bond".

Pero aún no está todo conseguido. Amazon podría toparse con un obstáculo más duro de roer con la Comisión Federal de Comercio norteamericana. Algunos medios como 'The Information' hablaban de la posibilidad de una demanda antitrust contra el gigante del comercio online. Para ello, se necesita una mayoría de votos por parte de los miembros de la Comisión, que actualmente son dos Demócratas y dos Republicanos. Según 'The Wall Street Journal', mediados de marzo es una fecha tope para tomar la decisión, y si no se llegara a un acuerdo positivo o negativo, Amazon podría seguir adelante con la adquisición.

Qué tiene el catálogo de MGM que lo hace tan atractivo. James Bond, básicamente. Aunque la última película de 007, 'Sin tiempo para morir', ha tenido un margen de beneficio muy justo, la franquicia completa sigue siendo una propiedad muy jugosa, con 7.000 millones de dólares combinados en taquilla, casi lo que Amazon quiere pagar por MGM en su totalidad. Además de su potente librería de cine clásico (que en España se puede ver en Filmin por un acuerdo exclusivo), MGM posee parte de otras franquicias de éxito como 'La Pantera Rosa', 'Rocky', 'El silencio de los corderos', 'Robocop', 'Stargate' o 'Tomb Raider'.

Nuevos tiempos, nuevos planes

La compra de compañías como estrategia del streaming. El primer paso (de gigante, hay que reconocerlo) en este sentido fue la compra de Fox por parte de Disney. Sumado a las ya adquiridas Marvel, Lucasfilm, Pixar y Discovery Channel, Disney+ montó un servicio de streaming literalmente de la nada, capaz de medirse con colosos como Netflix y HBO, que llevaban años o incluso décadas construyendo un catálogo a base de producciones propias.

La vía estaba abierta para quienes dispusieran de liquidez (o propiedades que aglutinar en un solo servicio, como estamos viendo que va a ser la nueva tendencia). El caso más reciente es el de SkyShowtime, propiedad de otros dos grandes conglomerados (Comcast y ViacomCBS), que incluirá contenido de Peacock, Paramount Pictures, Showtime, Nickelodeon y Universal Pictures, entre otros.

Así se crea lo nuevo. Por supuesto, la intención no es solo explotar viejos catálogos: la nostalgia tiene un límite. Por mucho que a quienes peinamos canas o no peinamos nada en absoluto nos interese una plataforma en la que ver las viejas películas de 'El hombre delgado', lo que pretenden las plataformas es repetir el plan de Disney+: generar contenido que ya viene con la publicidad hecha. En el caso de Amazon, por ejemplo, spin-offs de Rocky, una serie de Robocop, múltiples explotaciones de Bond en cine y Prime Video, y así hasta el infinito.