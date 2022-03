El xenomorfo, otra princesa Disney: la compañía piensa explotar la franquicia de 'Alien' al máximo

Pese a las impresiones superficiales, 'Alien' no ha sido una franquicia tan exhaustivamente explotada como otras. O al menos, no lo ha sido de forma tan salvaje y con ambiciones tan demoledoramente comerciales como lo han sido 'Terminator' o 'Parque Jurásico', por nombrar otras sagas clásicas del género. 'Alien' tiene un nada desdeñable número de películas, es cierto: cuatro principales, dos precuelas y dos crossovers con 'Predator', es decir, ocho.

Pero casi todas ellas tienen sus peculiaridades y, con sus altibajos conforman una saga llena de nombres propios que han sabido dejar su sello en la serie: Ridley Scott, James Cameron, David Fincher, Jean-Pierre Jeunet o Paul W.S. Anderson son algunos de ellos. Los resultados, peores o mejores, casi siempre son aportaciones a una franquicia cuyo único nexo en común son una serie de temas (naves como casas encantadas, la vida artificial como ayuda y amenaza, las corporaciones que quieren convertirnos en carne de cañón) y un monstruo que sigue fascinando por su "otredad", su ferocidad y lo inmortal de su diseño visual, obra del incomparable H.R. Giger.

A todo ello se añade un sinnúmero de adiciones en otros medios, especialmente en cómic (desde la lejana 'Aliens', Dark Horse fue incrementando la mitología de la franquicia con múltiples series, hasta llegar a ahora, donde tenemos serie de 'Alien' en Marvel) y en videojuegos (abanderados por los merecidamente míticos 'Alien vs. Predator' y 'Alien: Isolation'). Debido a la abundancia de juegos y cómics de la franquicia, también hay altibajos, pero el cómputo general es positivo.

Disney, nueva dueña de la franquicia desde la compra de Fox en 2017, ha anunciado que por primera vez tras los últimos bandazos de la serie con la estupenda 'Prometheus' y la mas floja 'Covenant', hay nuevos proyectos de 'Alien' en cartera. Uno de ellos, una serie producida por Scott y con Noah Hawley al frente (aunque FX tendrá que esperar a que Hawley acabe con una nueva temporada de 'Fargo'). El otro, recién revelado por The Hollywood Reporter, una película de 'Alien' dirigida por Fede Álvarez, que acaba de salir de la producción de la notable 'La matanza de Texas' que ha estrenado Netflix.

La franquicia tiene una continuidad accidentada pero de cierta coherencia, donde hasta el momento no hemos tenido reboots, sino que se intenta encajar cada nueva entrega en un momento más o menos concreto de una línea de tiempo, con referencias a otras películas. Pero el 'Alien' de Fede Álvarez irá en otra dirección, ya que su película no estará conectada con el resto de la saga.

Aún se desconoce cómo Álvarez, que la escribirá y dirigirá, va a gestionar ese tema, pero la idea nuclear que la sostiene está clara, ya que procede de un pitch que el director presentó a Ridley Scott hace unos años. Scott ha decidido retomar esa idea como productor, y funcionará como base para el desarrollo de esta nueva película. Lo realmente significativo del proyecto es que, por primera vez, hay en marcha dos producciones simultáneas de 'Alien' procedentes de creadores distintos y con planteamientos divergentes. Y es una pista del posible camino que Disney quiere seguir con la franquicia.

El xenomorfo como princesa Disney

Si nos paramos a pensarlo, lo realmente extraño de este movimiento... es que no se haya producido antes. Sin duda, cuando Disney compró Marvel o Lucasfilm estaba adquiriendo empresas que gestionaban ficciones adecuadas para todos los públicos, pero no era así con la adquisición de Fox. De hecho, películas para adultos (o, al menos, no tan obviamente apropiadas para niños) como 'Los Nuevos Mutantes' o 'The Empty Man' se han tropezado con una especie de vacío promocional porque Disney no quería "manchar" su marca con producciones que no fueran totalmente blancas.

El tiempo (y los billes) han ido abriendo la perspectiva de Disney. Marcas como Hulu o la propia sección "para adultos" de Disney+ -Star-, sumadas a la bienvenida diversificación de tonos de los universos Marvel y 'Star Wars' ha terminado germinando en Disney entrando en el generoso catálogo de franquicias de Fox. 'Alien', sin duda, era la propiedad más notoria de ese cajón de sastre, e igual que sucede con 'Star Wars' o Marvel, no necesita presentación.

Pero además, 'Alien' tiene un característica muy tentadora para Disney, viendo cómo la compañía tiende a explotar sus propiedades: es material perfecto para un universo cinemático (extendible, además, hacia todo tipo de criaturas terroríficas / alienígenas, como -obviamente- 'Predator'). El universo de Alien se extiende atrás y adelante en el tiempo con una piedra angular, el descenso de la Nostromo al planeta LV-426, en la primera película. Y con una columna vertebral: los intentos de la corporación Weyland-Yutani de capturar un ejemplar vivo del xenomorfo para emplearlo como arma biológica.

A partir de ambos hitos (una línea de tiempo marcada por la Corporación y un punto concreto en el año 2122) tenemos múltiples variantes: los destinos y precedentes de todos los personajes y lugares y las muchas ramificaciones que se desprenden de ello. Disney tiene un filón para explotar, y sabe que brindar a autores con visión propia (de Scott a Álvarez) la posibilidad de hacerlo es un buen punto de partida, aunque las películas de 'Star Wars' han demostrado que es una filosofía que a veces se les queda grande.

Si estos dos primeros envites a la legendaria franquicia de terror y ciencia-ficción funcionan está claro que veremos más. De hecho, la película de Álvarez forma parte del proyecto de 20th Century (antes 20th Century Fox) de producir diez películas al año para Hulu. La maquinaria de generación de contenidos para las plataformas de Disney está en marcha, y la picadora necesita carne. Solo cabe confiar en que alguien ahí dentro se haya visto las películas de la serie y recuerde que por las venas de los xenomorfos... corre ácido.