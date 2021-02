Star aterriza en Disney+: estas son las características, catálogo y novedades con las que Disney quiere dar contenido adulto a la plataforma

Después de unas horas algo confusas (durante buena parte de la noche del lunes al martes desaparecieron contenidos como 'Los nuevos mutantes', y llegaron antes de tiempo otros como 'Futurama'), el catálogo de Star ha terminado de aterrizar en Disney+. No ha sido un lavado de cara ni una revolución del contenido: de hecho, en la página principal de Disney+, Star figura como una columna de contenido vertical más, junto a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Lo que suma Star al catálogo de Disney+ es un extraordinario catálogo de películas, no estrictamente actuales (la eterna queja de los cinéfilos, que ven condenada su dieta de streaming a las últimas novedades, con salvedades como Filmin o FlixOlé), y que proceden de los catálogos de Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios y Searchlight Pictures. A lo que se añaden unas cuantas novedades para arrancar con contenido exclusivo esta andadura.

En la reciente presentación de Star a medios, Disney desplegó un ambicioso catálogo de estrenos para Disney+ y Star. Sin ir más lejos, 800 películas nuevas a lo largo del año procedentes de los mencionados catálogos, más nuevas producciones. Lo que llega hoy son 250 películas y 40 series, lo que ya resulta algo abrumador, así que lo que está claro es que este año que entra, la guerra del streaming va a ser especialmente encarnizada.

La llegada de nuevo material trae consigo un aumento de precio: de 6,99 euros al mes o 69,99 euros al año se pasa a 8,99 euros al mes o 89,99 al año, que no tendrán que pagar hasta el verano. De momento, Hemos probado Star y estas son algunas de nuestras primeras impresiones.

Estrictos controles parentales

Aunque está levantando algunas críticas por la frontalidad con la que Disney anuncia la presencia de controles parentales muy estrictos, lo que está claro es que Disney no quiere perder ni por accidente su trono de reina absoluta del contenido familiar. Por eso, nada más entrar en Disney+ después de la llegada de Star, se vuelven a requerir los permisos con contraseña para poder ver contenido para adultos.

Eso no es todo: se puede incluir un pin numérico para desbloquear cada uno de los siete perfiles que se pueden crear. Y cada uno de estos puede tener su propia calificación por edades. Incluso hay un perfil infantil específico en el que no aparecen descripciones de contenidos conflictivos en la calificación por edades. Por supuesto, si estas limitaciones no te afectan como usuario, con arrancar con contenido para mayores de 18 años, tendrás abierto todo el catálogo.

Unos cuantos exclusivos

Star aterriza con unos cuantos exclusivos, procedentes de canales que no tienen presencia en España. Es el caso de 'Helstrom', 'Con amor, Victor' o 'Solar Opposites', vistas en Hulu en Estados Unidos, o 'Big Sky', que emitió ABC, también propiedad de Disney. Se emitirán en España bajo el sello Star Originals, y con la cadencia semanal habitual que también comparten las series de Marvel. De momento, también siguiendo la costumbre, se presentan dos capítulos de cada serie para arrancar.

No son los únicos exclusivos que están por llegar. En la mencionada presentación, Disney prometió 50 producciones europeas para 2021. Una de ellas es una coproducción con Mediaset, 'Besos al aire', con Paco León y Leonor Watling, y que llegará a la plataforma en las próximas semanas. No es la única presencia española en Star: la película 'El plan', protagonizada por Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco, y que tuvo un recorrido muy limitado en cines por culpa de la pandemia.

Un catálogo impresionante

Sin duda es la gran baza de la plataforma: 250 películas y 40 series de las últimas tres décadas y que abarcan una buena cantidad de producciones, la inmensa mayoría norteamericanas, pero que gracias a la importancia de Fox en las pasadas décadas, ofrece una variedad de películas muy notable. Por supuesto, está lo más esperado: las sagas de 'Alien' y 'La jungla de cristal', y películas como 'Logan' o 'Deadpool', que estaba entre lo último que quedaba por llegar a Disney+

Pero hay más: para adentrarse en el catálogo de Star, Disney ha presentado una serie de categorías como "En primer plano" (novedades), "Animación para adultos" (ahora 'Los Simpson' y 'Futurama' entran en la misma categoría), "Películas aclamadas por la crítica" (con bastante de Searchlight, especializada en películas de corte independiente), "Series de comedia", "Series dramáticas", "Clásicos de culto" y otras, como una selección de películas ordenadas por géneros.

Hay pocas sorpresas entre lo presentado por Disney, y ya hemos avanzado la novedad más notable, 'Futurama'. Hace unas semanas, Disney presentó el catálogo completo de Star y no hay mucho más que añadir: de 'Titanic' a 'The Rocky Horror Picture Show', pasando por 'Perdidos', 'Expediente X' o '24'. En los próximos días haremos una selección de contenidos para que puedas empezar a picotear entre el abundante catálogo.

Calidad de imagen, entre las mejores plataformas

Disney+ siempre se ha caracterizado por una notable calidad de imagen, y Star no es una excepción: la mayoría de las películas se pueden ver en 1080p o Full HD, que ellos llaman simplemente HD. Una excelente opción para revisar películas con una calidad de imagen excelente. En nuestra comparación de distintas plataformas bajo este punto de vista, Disney+ fue la que salió mejor parada junto a Apple TV+.

En las películas que han sido restauradas para alcanzar una calidad de imagen superior a lo habitual, como las sagas de 'Alien' o 'La jungla de cristal', nos encontramos picos de 27 Mbps, como comentan nuestros compañeros de Genbeta. Contenidos como 'Perdidos' o 'Titanic' también alcanzan un bitrate muy elevado, aunque el códec es inferior al 4K, quedando en AVC/H.264.