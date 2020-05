Nueve críticos nos dan su opinión sobre la oferta de cine en streaming y el veredicto es que Filmin es la mejor opción

Cuando hablamos de la guerra del streaming, solemos apuntar a fichajes, a estrategias, a desembarcos ruidosos para hacer más bulto que la competencia. Pero al final, todo se reduce a catálogo: a quién tiene las mejores series y películas, las más nuevas o, al contrario, las más raras y las más únicas. Se trata de exhibir músculo financiero, pero también gusto y astucia en la selección de catálogo.

Hemos preguntado a unos cuantos expertos en cine y televisión acerca de las mejores películas y qué plataforma las tiene. Quién tiene estrategias más interesantes y, en definitiva, cuál es la mejor plataforma atendiendo estrictamente a la calidad de las películas que ofrece. Y aunque al final esto (también) es cuestión de gustos, este es el veredicto.

Una elección complicada

Es complicado, para empezar, quedarse con una sola opción, o como dice Antonio Ortiz, director de publishing en Webedia España. "aquí tengo un poco el corazón dividido". Porque, afirma, "quien tiene mejor catálogo de series es HBO. Además con una mejor señal calidad/ruido, algo que me molesta mucho de Netflix, que tiene más cantidad pero muchas más producciones prescindibles". Pero a lo que hemos venido a hablar es de películas, así que definitivamente, Antonio se queda, en términos de "películas y contenido más antiguo", con "Amazon y Filmin, que cada una en un registro, me parece que están un peldaño por encima del resto".

De una opinión similar es Juan Carlos López, redactor de Xataka, que nos cuenta que, en términos generales, "para mí el mejor catálogo no es el más extenso; es el que tiene más calidad. Netflix es sin duda la plataforma de vídeo bajo demanda con el catálogo más amplio, pero si nos ceñimos a su calidad, y no a su extensión, en mi opinión el mejor catálogo lo tiene HBO". Sin embargo, hablando de películas, Juan Carlos tiene una opinión completamente distinta: "me temo que mi opción hoy en día es generalmente considerada poco ortodoxa. Las películas que realmente me emocionan y pretendo revisitar en el futuro, las compro en formato físico".

Nos cuenta que "no quiero depender para verlas de ninguna plataforma de vídeo bajo demanda que quizá en el futuro decida deshacerse de ellas. Casi todas son clásicos y películas de autor que me gusta tener en DVD o Blu-ray Disc de la misma manera en que atesoro muchos de los libros que tengo en papel, y que no cambiaría por nada del mundo por su versión equivalente en formato electrónico". Es decir, que Juan Carlos opta por una tercera vía que ninguno de nuestros entrevistados ha señalado, ya que "ninguna de estas plataformas me ofrece lo que busco (cine clásico, de autor...). El cine me encanta, y veo mucho, pero no a través de las plataformas de vídeo bajo demanda".

"A una plataforma de streaming le pido que su catálogo esté siempre en constante evolución"

Todas las plataformas nos dan sus más y sus menos, pero es cierto que podemos apuntar a algunas directrices generales que ayudan a decantarse por una u otra: Jose García, editor en Xataka, afirma que "a una plataforma de streaming le pido que su catálogo esté siempre en constante evolución. Es muy importante que cada poco tiempo se vaya actualizando con nuevo contenido, ya sean películas o series, y por supuesto que sean de mi interés".

Y también buscando detalles generales que ayuden a decantarse por una u otra opción, Samuel Fernández, editor en Xataka Móvil, nos dice que "me gusta que haya un buen equilibrio entre películas, series y cosecha propia, siempre que sean de calidad, pero presto mucha atención al repertorio de títulos antiguos. La mayoría de las veces que acudo a un servicio de streaming veo algo que ya he visto en el pasado, me gusta revisitarlo todo, y si cojean en ese punto podría acabar interesándome menos". En términos más prácticos, Juan Luis Caviaro, director de Espinof, afirma que "se agradece un sistema que facilite la búsqueda por cineastas, géneros y temáticas, para evitar perder mucho tiempo"

John Tones, editor en Xataka, también resume qué características tiene que tener un servicio de este tipo para que despierte su interés: "Las novedades son importantes, pero no dejan de ser el material más sencillo de encontrar. Si las películas más recientes no están en streaming, el catálogo de fondo de la mayoría de las plataformas VOD suele cumplir con ese tema. Para mí es mucho más importante el fondo de clásicos y cine de culto, las rarezas, las cosas inéditas, la parte más esquinada de las filmografías de los directores. Eso, según mis necesidades, es lo que da valor y personalidad a una plataforma de streaming".

Y una opinión similar tiene Caviaro: "Para atraparme, una plataforma debe ofrecer cine de autor internacional y clásicos que vayan más allá de los más famosos de Hollywood. Adoro ir al cine así que en cuanto reabran las salas volveré a ser un cliente fiel; no necesito estrenos en plataformas, en casa prefiero ver películas que se me pasaron, cuentas pendientes, clásicos, rarezas o películas de distribución limitada".

Sin embargo, la reciente crisis que nos ha tenido a todos encerrados en casa puede haber cambiado ligeramente este punto de vista. Afirma Caviaro que "durante el confinamiento, sin embargo, he apreciado la posibilidad de ver estrenos como eventos especiales que aportaban un extra de emoción a la semana, en una situación donde todos los días han parecido iguales.".

La triunfadora del streaming

Establecidos todos estos supuestos, ¿con cuál nos quedamos? ¿Qué plataforma tiene las mejores películas? Pues tenemos todo tipo de conclusiones. Literalmente de todo tipo. Jose García, por ejemplo, nos cuenta que "para lo bueno y para lo malo, soy una persona que disfruta mucho del contenido mainstream y las películas de masas (Marvel, Star Wars y las grandes producciones), y por eso pago todas las plataformas menos Filmin". Concretamente, nos dice que "Disney+ me ha hecho un favor, la verdad. Tengo dos de mis sagas favoritas a mano ('Los Vengadores' y 'Star Wars') y soy muy fan de Pixar".

Sin embargo, toda cara tiene su cruz. Afirma Jose que Disney+ "tiene un problema, y es que una vez he visto esas películas de mi interés no hay más cosas que me llamen la atención". Por eso, catálogo aparte, la plataforma a la que más recurre es "Netflix. Es como un almacén lleno de cosas en el que sabes que siempre vas a encontrar algo que te gusta. Y en ese sentido, Netflix tiene unos algoritmos muy decentes que te conocen mejor que muchos amigos y que usa para recomendarte contenido. Basta con ver cuatro o cinco pelis para empezar a recibir contenido relacionado que puede gustarte".

A Samuel Fernández le cuesta decantarse por una: "HBO, por ejemplo, tiene muy buenas novedades, pero en películas va muy coja, y al final casi siempre prima Netflix o Amazon Prime Video por encima de HBO a la hora de ver “antigüedades”. Pero quizás haya una clara triunfadora en su caso: "Por el momento creo que va ganando Netflix. Amazon Prime Vídeo está poniéndose las pilas con licencias de las que más busco y sus producciones propias tienen cada vez más nivel. Ya veremos en el futuro porque tengo muchas ganas de hincarle el diente a HBO Max, sobre todo por el universo DC que está tan desperdigado por ahí".

Finalmente, hay quien opta por el cine de autor o más minoritario. Es el caso de José Luis Caviaro, que "para películas suelo elegir Filmin. Por el catálogo tan variado e interesante, los clásicos y el cine de autor, sobre todo; hay siempre algo que me apetece ver. Obviamente su capacidad es limitada y si ves mucho cine necesitas otra plataforma de apoyo". También Kiko Vega, editor de Espinof, se decanta por el producto español: "Si tuviera que quedarme con una, me quedaría con una de las dos nacionales. O bien Filmin o Flixolé. Creo que ninguna tiene rival si nos centramos en calidad y fondo de armario".

Kiko también concreta a qué viene la elección específica de Flixolé: "cuando en otoño de 2018 todo eran risas con lo de Flixolé, que si españoladas, que si Cerezo… yo ya me interesé de corazón hacia una plataforma que, además de ser la más barata del mercado ofrece un catálogo espectacular mimado hasta el más mínimo detalle. Nuestro cine, nuestro patrimonio, restaurado y con unas copias espectaculares, donde lo mismo te pones con una peli de Los Bravos que buceas en lo más profundo de nuestra infrahistoria".

John Tones opta por una solución muy similar: "Al final todo se orienta a qué necesita ver cada uno. En mi caso es cine de género, de culto y de serie B. Y en ese sentido, Filmin y Flixolé son imbatibles. Curiosamente, ambas tienen una fama que no les hace justicia. La primera, de ser una plataforma solo para cinéfilos y amantes de lo indie. La segunda, de tener solo cine español de interés limitado. Sin embargo, son las que poseen la mayor cantidad de cine independiente, extremo, barrabasadas de todo tipo y diversión sin límites. Las mejores y, significativamente, dos de las más baratas".

Tampoco Alejandro Calvo, director de Sensacine, tiene demasiadas dudas en ese sentido: "Filmin. De largo. De larguísimo. Y me encanta Flixolé (por su lado exploit)". Y añade algunos ejemplos que ha disfrutado en los últimos tiempos: "Si evalúo por 2020, me he inflado a ver cine mudo para el nuevo Cine A Quemarropa que acaba de salir, con películas de todas las vanguardias: expresionismo alemán, impresionismo francés, montaje soviético... Pero, vaya, que el otro día me volví a ver el polar 'Círculo rojo' gracias a Filmin y ahora mismo es mi Top 1 de la historia del cine".

Es decir, que si nos atenemos a los números, gana Filmin seguido muy de cerca por FlixOlé y Netflix. ¿Es justo? Javier Pastor, editor en Xataka, zanja una cuestión compleja de discernir con un punto de vista que aclara por qué a veces no es solo cuestión de blanco o negro: "creo que lo bueno de tener tantas opciones es que cada una se puede ajustar a distintos perfiles, e incluso combinando un par de ellas puedes tener un catálogo notable para ti. La opción de darse de alta y de baja cuando quieras sin que haya permanencias facilita también hacer un poco de hoping, saltar de servicio en servicio para disfrutar de la oferta de cada uno de ellos y ahorrar algo de dinero por el camino".