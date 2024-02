Operación Triunfo volverá con una segunda edición, pero el gran premio para Prime Video no han sido las cifras de audiencia

'Operación Triunfo' ha cerrado su primera edición con unas cifras (las que sabemos, que no son todas) absolutamente apabullantes. Un punto y aparte para Prime Video no solo en la parte técnica, sino también por lo que supone para la marca propiedad de Amazon. Ya lo han celebrado anunciando una segunda edición, pero además, pueden presumir de algo mucho más importante que unos cuantos millones de espectadores.

Unas cifras espectaculares. Aunque en reiteradas ocasiones hemos tenido que reconocer que deducíamos el obvio éxito de Prime Video con este programa por las pistas que arrojaban las redes sociales del programa, aprovechando el final de su primera edición Amazon ha hecho públicas algunas más. Por ejemplo, más de 3'5 millones de espectadores únicos estimados han seguido el programa y un 85% de ellos han regresado en semanas sucesivas.

Grandes interacciones. La gran baza del programa ha sido el altísimo nivel de implicación que ha conseguido de los espectadores: 8,6 millones de votos semanales y 1,6 millones de registros en la app (el anterior récord estaba en 820.000), 5.000 millones de visualizaciones globales y 80.000 publicaciones en TikTok, un pico de 180.000 usuarios llegaron a conectarse simultáneamente en YouTube, y más de 27.000 asistentes en las firmas de discos. Y, como no, hashtags sobre el programa despuntando en el listado de tendencias de Twitter cada lunes, en muchas ocasiones acaparando las diez primeras posiciones

Y todo para qué. Son cifras impresionantes, sin duda (sin tener en cuenta la parte más comercial del asunto: por ejemplo, la tienda oficial del programa ha sumado en estas semanas más de un millón de visitas y el recopilatorio 'Operación Triunfo, Lo Mejor - Parte 1' se convirtió en solo unas horas en el producto más vendido de Amazon.es el día que salió). Pero para Prime Video, el auténtico valor de 'Operación Triunfo' está en cómo ha cambiado nuestra percepción de la plataforma.

Un desafío técnico. Prime Video ha demostrado que puede sacar adelante un desafío técnico inaudito hasta ahora en el mundo del streaming en España. Aunque Netflix ya ha experimentado con retransmisiones de deportes en directo, nadie había asumido un reto técnico de esta envergadura: galas semanales en directo y un programa diario en access, más todo el trabajo que supone la producción de material para redes sociales, promoción y la gala semanal. Y Prime Video ha salido airosa del reto, sin tropiezos técnicos reseñables.

Impactar a la chavalería. Prime Video se ha acercado con 'Operación Triunfo' a un tipo de espectadores que habitualmente no están interesados en sus programas: la franja de edad, jovencísima (entre 18 y 24 años) que accede al talent show. Prime Video puede haber pasado de ser una virtual desconocida para el público de esta edad a convertirse en su plataforma de referencia. A menudo se dice que Prime Video es solo un extra en la suscripción de Amazon Prime (la compañía tampoco hace mucho por librarse de ese sambenito, al no dar cifras de clientes que acceden a la plataforma separadas de los que simplemente son clientes de Amazon). Éxitos como este, sin embargo, ayudan a que dejemos de considerar Prime Video como algo incorporado sin más a la suscripción de Amazon Prime.

Aumento de la cuota de mercado. La consultora especializada en audiovisual GECA especificaba en un barómetro centrado en el éxito de 'OT' que lanzó este pasado 13 de febrero, que Prime Video había aumentado su cuota de mercado manteniendo una posición líder con un 67'1% de penetración. Y eso justo en un trimestre, el último del año pasado, en el que Disney+ y HBO Max registraban descensos. GECA habla de una alta fidelidad de los espectadores de 'OT', inususal en un programa de entretenimiento y con un dato relevante: un 47'5% de los espectadores de la plataforma entre 18 y 24 años ven el programa.

Cambio de perspectiva. Ya no solo estamos hablando de una considerable penetración entre el público juvenil, sino que los espectadores dejan de considerar Prime Video como un producto superficial en el servicio. Si entramos en Amazon.es vemos que la mayor parte de los anuncios pertenecen a la plataforma: algún estreno importante (la última 'Los juegos del hambre'), 'Operación Triunfo', dispositivos para reproducir Amazon y algo de fondo de catálogo, como 'The Office'. El mundo al revés: Amazon se ha convertido en una puerta de entrada en Prime Video, y no al contrario. Y eso se lo debe la plataforma a 'Operación Triunfo'.

Cabecera | Amazon

