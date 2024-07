Marvel revoluciona la Comic Con con la reaparición de Robert Downey Jr. como Doctor Doom y adelantos de Vengadores y Fantastic Four

El panel de Marvel en la Comic Con de San Diego era el más esperado de la convención, y no es para menos: el momento en el que se encuentra la factoría de franquicias superheroicas es muy delicado, y aunque 'Deadpool y Lobezno' está batiendo récords de taquilla nunca vistos (por ejemplo, convirtiendo a Marvel en la primera franquicia en rebasar los 30.000 millones de dólares de recaudación a nivel global), a nadie se le escapa que la compañía pasa por un momento delicado, tras un 2023 con tropiezos como 'The Marvels' y 'Quantumania', y un 2026 del que apenas sabíamos nada.

Obviamente, la Comic Con no es el lugar para un anuncio detallado y exhaustivo de los planes futuros de Marvel, sino para los golpes en la mesa, y el que ha dado la compañía la pasada madrugada va a tener un impacto incomparable: Robert Downey Jr. regresa al MCU como una de las grandes némesis clásicas de los cómics, el Doctor Doom. Lo hará en la próxima película de los Vengadores (aunque apostamos a que algo podremos ver en la próxima 'Fantastic Four', ya que el personaje es su villano por excelencia), que al fin tiene título ('Avengers: Doomsday') y que, tal y como se venía rumoreando desde hace unos días, dirigirán los hermanos Russo.

Se trata de una reaparición inesperada: si bien se rumoreaba que Downey Jr. podría volver al MCU (y él se había mostrado favorable al regreso), lo lógico era pensar que se refería a Iron Man, al que ha interpretado, desde la fundacional 'Iron Man', en diez películas. Su transformación en un villano va a exigir muchas explicaciones por parte de Marvel: ¿es Tony Stark ahora malvado? ¿Es una persona completamente diferente (esto sí que sería una primera vez total para Marvel)? ¿Entrarán en juego aquí los inevitables multiversos? No olvidemos que la muerte de Stark en 'Avengers: Endgame' es uno de los momentos más icónicos del MCU, y a Marvel le conviene no trastear demasiado con un instante tan recordado. Ahora es el turno de las horas y horas de conjeturas por parte de los fans.

Los Vengadores dan un giro

Después de todos los problemas con Jonathan Majors (al que Marvel despidió apenas unas horas después de que se conociera su sentencia condenatoria por abusos), se venía hablando desde hace ya un año de que la quinta película de los Vengadores ya no versaría sobre Kang, uno de los enemigos icónicos del supergrupo y al que se había presentado en la primera temporada de 'Loki'. Primero se prescindió de su título, ese 'The Kang Dinasty' que se había anunciado, y se volvió a un escueto 'Avengers 5', claramente no definitivo. Ahora sabemos que su villano será el Doctor Doom de Downey Jr.

En la Comic-Con, los Russo afirmaron que "cuando dirigimos 'Vengadores: Endgame', realmente creíamos que era el final para nosotros en el Universo Cinematográfico Marvel. Esa racha de cuatro películas fue increíble, y nos dejó creativamente agotados". Pero ahora vuelven para contar "la mayor historia jamás contada en los cómics Marvel". Se refieren a la segunda película de la dupla, al estilo de lo que ya fue 'Infinity War'/'Endgame': 'Avengers: Secret Wars', que sí mantiene el título anunciado hace años.

Ambas películas serán guionizadas por una sola persona, Stephen McFeely, también limpiando de un plumazo todo el baile de guionistas que venía habiendo desde hacía meses. McFeely ha coescrito las cuatro películas previas de los Russo en Marvel, con lo que las intenciones de Disney con este movimiento están claras: volver al momento álgido, en términos de taquilla e impacto, del MCU. Marvel ha mostrado logos de ambas películas de los Vengadores y ha confirmado sus fechas de estreno: mayo de 2026 y mayo de 2027.

Fantastic Four ya tiene título definitivo

Los Vengadores no fueron el único supergrupo Marvel con presencia en la Comic Con: los presentes tuvieron ocasión de conocer el título definitivo de la primera película de los Cuatro Fantásticos en el MCU ('First Steps') y de saborear unas primeras imágenes de la película que, como suele ser habitual, no han trascendido. Matt Shakman, director de la película, habló de que "estamos haciendo un retro-futurismo estilo años 60. Syd Mead ha sido una fuente de inspiración. Los años sesenta, para mí, son todo optimismo"

En el vídeo mostrado, al estilo de un noticiario de la época, se vio a Reed Richards dando clase con un cartel de «Ciencia Fantástica», el Fantasticar icónico del equipo, el lanzamiento de un cohete (presumiblemente, el que les otorgó los poderes) y la Cosa apareciendo en un programa de citas como concursante misterioso. Ah, y Galactus, villano de la película, con lo que otra de las grandes incógnitas del futuro de Marvel queda resuelta (aunque era inevitable, apareciendo Silver Surfer). Está por ver cómo hará el MCU para gestionar simultáneamente dos pesos pesadísimos de la villanía del cosmos de Marvel como son Doom y Galactus.

Post en desarrollo

Cabecera | Marvel