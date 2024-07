Ante la crisis, apuestas seguras: Marvel ha decidido recuperar a los Russo para dirigir otra vez 'Los Vengadores'

Era una opción que, por algún motivo, no se había puesto en firme sobre la mesa hasta ahora: los rumores, inevitablemente, existían, pero incluso se llegó a negar su futura implicación en el MCU hace un par de años. Pero en esos dos años han pasado muchas cosas: los hermanos Russo y Marvel están en otro punto, y ambos se necesitan el uno al otro. Tiene todo el sentido que vuelvan, al menos desde un punto de vista comercial.

De vuelta a casa. Según The Hollywood Reporter, los Russo dirigirían no una, sino las dos nuevas películas de los Vengadores. Es decir, la película aún sin título de 2026 (que se tituló 'The Kang Dinasty' hasta que los problemas con Jonathan Majors obligaron a un cambio de rumbo) y la de 2027 'Vengadores: Secret Wars', con las que concluiría la Saga del Multiverso del MCU. Debido a la cercanía prevista para los estrenos, muy posiblemente serán dos películas conectadas entre sí, tal y como ya lo fueron 'Infinity War' de 2018 y 'Endgame' de 2019.

Grandes éxitos... Los Hermanos Russo son responsables de algunas de las películas más queridas de la Marvel pre-Endgame. No solo rubricaron la culminación de la Saga del Infinito, sino que también firmaron 'Capitán América: Soldado de Invierno' en 2014 y 'Capitán América: Civil War'.

A día de hoy no solo son las películas más recordadas de aquellas fases tempranas de Marvel, sino que batieron récords de taquilla. 'Endgame' es la segunda película más taquillera de la historia e 'Infinity War', la sexta. Los Russo son los únicos directores, junto a James Cameron, que llegan a las dos películas que hayan superado los dos mil millones de recaudación (aunque Cameron tiene tres: las dos 'Avatar' y 'Titanic')

... y éxitos no tan grandes. Fuera de Marvel, sin embargo, las carreras de los Russo no han rozado el cielo artístico y financiero de forma tan clara. Para Netflix rodaron la costosísima 'El agente invisible', que aspiraba a convertirse en franquicia y quedó en nada. Su drama criminal para Apple TV+, 'Cherry', pasó algo desapercibido. Como productores triunfaron, eso sí, con 'Todo a la vez en todas partes', pero no tanto con 'Citadel' para Prime Video, de resultados contradictorios. Actualmente están inmersos en la prometedora 'The Electric State' para Netflix.

Marvel te quiere. Marvel sabe que se juega mucho con las películas de los Vengadores, quizás la supervivencia misma del MCU, y está siguiendo un perfil algo más bajo después de los locos anuncios de docenas de películas y series en plena resaca post-Endgame. La taquilla justita de 'The Marvels' o 'Quantumanía' ha hecho que estén atravesando un 2024 sin estrenos más allá de 'Deadpool y Lobezno', tras el que planean una suerte de reinicio con sagas y enfoques completamente nuevos, como los que pueden traer 'Fantastic Four'. Recordemos que aún no hay noticias de cómo serán los nuevos Vengadores post-Thanos.

El tema Jonathan Majors. Y a todos estos descalabros diversos se suma el problema con Jonathan Majors, expulsado de Marvel después de ser condenado por maltrato. Después de su presentación en la primera temporada de 'Loki' y su aparición en 'Quantumanía', iba a ser el gran villano de la siguiente fase de Marvel, pero su cancelación ha llevado a la necesidad de replantear las siguientes fases del MCU. Un auténtico imprevisto que generó un gabinete de crisis del que aún no está claro cómo va a salir Disney.

Otros lo intentaron antes. Los Russo no son los únicos directores asociados a este proyecto, por el que han pasado muchos otros responsables: Destin Daniel Cretton ('Shang Chi') fue el primer encargado, tras el éxito de su primera película en Marvel. También se habló de Shawn Levy, director de 'Deadpool y Wolverine', pero no aceptó por sus compromisos con 'Stranger Things'. Y durante unas semanas se rumoreó la posibilidad de que aterrizaran en las películas de los Vengadores otra pareja, los fantásticos Justin Benson y Aaron Moorhead, que ya estuvieron en 'Caballero Luna'.

A lo seguro. De hecho, es la posibilidad momentánea de que Benson y Moorhead se encargaran de las películas de los Vengadores lo que nos hace pensar en lo que perdemos con la llegada de los Russo, una decisión efectiva y que complacerá a muchos fans, pero también la menos temeraria. En una época de compañías con pánico al riesgo, el regreso de los Russo garantiza películas sin estridencias, absolutamente canónicas y, posiblemente, rebosantes de cameos y guiños a los buenos viejos tiempos. Comercialmente, lo más sabio. Pero... ¿creativamente es lo mejor decisión?

