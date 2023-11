En su desplome en taquilla, 'The Marvels' ha dejado vía libre para el modesto triunfo de 'Los Juegos del Hambre'

'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes' ha liderado la taquilla en Estados Unidos y otros países del mundo (entre ellos España), pero sus números distan de ser espectaculares. Mientras tanto, la última propuesta de Marvel sigue volando no muy alto con un nuevo récord poco deseable. La auténtica triunfadora del fin de semana, con todo ello, es 'Trolls 3: Todos juntos'.

Juegos del Hambre por debajo de las expectativas. ¿Hacía falta una nueva 'Los Juegos del Hambre'? Lo sabremos con el paso de las semanas, pero pese a las buenas opiniones (91% del público en Rotten Tomatoes), 'Balada de pájaros cantores y serpientes' se quedó en 44 millones de dólares en Estados Unidos y 54'5 en el resto del mundo, rubricando así el peor estreno de la saga, que siempre había recaudado en su primer fin de semana más de 100 millones de dólares. Lo que no le ha impedido liderar sin problemas la taquilla.

Buenas impresiones. Sin embargo, no podemos calificar esta recaudación de fracaso. Aunque las tres secuelas de 'Los Juegos de Hambre' catapultaron sus presupuestos, la primera entrega estaba en torno a los 100 millones, como esta nueva secuela. Eso hará que sea fácil que la película recupere lo invertido, mucho más si tenemos en cuenta que hablamos de una película menor en una saga ya semiolvidada por el gran público, con lo que las expectativas no son estratosféricas para Lionsgate (como demuestra que la película haya quedado solo levísimamente por debajo de las previsiones de la productora).

'The Marvels' en caída libre. Quien no parece levantar cabeza es 'The Marvels', que ha caído nada menos que un 79% en la recaudación de su segundo fin de semana (después de un arranque ya muy poco lucido), el mayor de la historia de Marvel. Hasta ahora ese ignominioso récord lo ostentaba 'Quantumanía', con una caída del 69'9%, y superando a históricos descalabros Marvel como 'Morbius' o 'X-Men: Fénix Oscura'. Han sido 10'2 millones en Estados Unidos.

El signo de los tiempos. Se confirma así que la película ha supuesto un pinchazo para la hasta ahora infalible franquicia, aunque obviamente un solo tropiezo no indica, de momento, una tendencia ni un futuro claros. Ya analizamos las posibles consecuencias y lo que suponía para Marvel, pero de momento una cosa está clara: sea por la huelga de actores y actrices, sea por la fatiga superheroica, parece que The Marvels no va a llegar a alcanzar al final de su carrera en cines ni siquiera lo que 'Capitana Marvel recaudó en su primer fin de semana. Es momento de reflexión para Disney.

Más trolls. La tercera entrega de la rentabilísima franquicia de animación se ha colocado en el segundo puesto de la taquilla norteamericana con 30'6 millones de dólares. Y aunque queda lejos de otros estrenos animados del año, como 'Super Mario Bros. La película' o 'Spider-Man: Cruzando el multiverso', certifica la buena salud comercial que vive el cine de animación. Aún queda para cerrar el año otra película del género, el regreso casi anual de Disney al cine de princesas, 'Wish', pero de momento podemos hablar de cifras muy jugosas para el cine orientado a los más pequeños.

Otro género infalible. El terror de serie B, claro. En esta ocasión se trata de un viejo conocido: Eli Roth, director de las dos primeras 'Hostel', que retoma el tráiler falso que rodó para el proyecto 'Grindhouse' de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, 'Thanksgiving'. El resultado es un largometraje (que en España hemos titulado 'Black Friday' para quitarle el poso de costumbrismo norteamericano) que ha cosechado mejores críticas de lo esperado (82% en Rotten Tomatoes) y que ha rascado 10'2 millones en la taquilla (con 15 de presupuesto no le costará ser un éxito). A ella se suma 'Five Nights at Freddy’s', ya en su cuarta semana, pero aún manteniéndose en el Top 5 de la taquilla norteamericana.

Cabecera: Lionsgate / Marvel

