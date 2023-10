Hay un estreno indio tan potente que ha sacado a 'The Marvels' de todas las salas IMAX de su país: 'Tiger 3'

12 de noviembre es la fecha de estreno de la próxima gran superproducción india: 'Tiger 3'. Está previsto un éxito descomunal, ya que sus protagonistas son grandes estrellas en el país. El problema (no para ellos, desde luego) es que su estreno casi coincide con dos grandes producciones de Hollywood: 'The Marvels' y 'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes'. La primera llega a India el 10 de noviembre y la segunda, el 17. Y no hay salas IMAX para todos.

Pero... ¿qué es 'Tiger 3'? Es la secuela directa de 'Tiger: Agente Especial' (2012) y 'Tiger está vivo' (2017), y la quinta entrega de un universo compartido conocido como el YRF Spy Universe. Inmediatamente antes de ella estuvieron 'War' (2019) y 'Pathaan' (enero de este mismo año). Y ya hay previstas dos entregas más, 'War 2' y ya plenamente sumergidos en el rollo crossover, 'Tiger vs. Pathaan', ambas para 2025. Como se puede ver, han tenido tanto éxito que han llegado a los cines españoles y a las plataformas: 'Tiger está vivo', 'War' y 'Pathaan' están en Prime Video.

De qué va el YRF Spy Universe. Son películas de espías donde la acción y el espectáculo tiene un peso importantísimo. Las dos primeras 'Tiger' se centran en un agente de la RAW (la agencia de inteligencia india) encarnado por Salman Khan, y 'War' retratan a un compañero que traiciona a la agencia. Aunque 'War' no está conectada con las anteriores, ya antes de desarrollarla se pensaba en que más adelante constituyeran un universo compartido, que cuajó en 'Pathaan'.

El éxito de la saga. Las cuatro películas estrenadas hasta ahora han recaudado unos 300 millones de dólares al cambio. Puede no parecer demasiado, pero hay que tener en cuenta que los presupuestos de las cuatro juntas está en torno a los 100 millones. La más exitosa hasta ahora, 'Pathaan', ingresó unos 130 millones de dólares partiendo de un presupuesto de solo 28. Resultado: el estreno de 'Tiger 3' se espera con gran expectación, como demuestra el hecho de que las 23 salas IMAX que hay en la India estén ya reservadas para esta película.

Asia, (literalmente) un sitio distinto. En los países asiáticos lo habitual es que las películas locales recauden más que las norteamericanas. Hace poco más de un año, 'The Hollywood Reporter' se preguntaba si, después de las discretas recaudaciones de 'The Batman' en China, Hollywood tenía que replantearse sus estrategias. E India siempre ha sido un punto y aparte: aunque les llegan y gustan las películas norteamericanas, la mera existencia de zonas con sus propios idiomas y localismos que les ha hecho ganarse apelativos como Bollywood, Tollywood, Kollywood o Pollywood dice mucho de hasta qué punto viven al margen del originario Hollywood.

Hollywood ya no es el canon. En las últimas semanas se ha hablado mucho de cómo los fracaso sconsecutivos de varios blockbusters y la actitud de Hollywood que muchos han interpretado como algo chulesca (y que puede trazar una línea que va del desprecio a las salas durante la pandemia a los diversos disparos en los propios pies que hemos visto últimamente con las huelgas) está jugando en contra del negocio tradicional. La última prueba: el éxito de Taylor Swift tratando directamente con las salas. Y la constatación, una vez más, de que uno de los mercados más jugosos y poblados del mundo no necesita el cine norteamericano es otra prueba de los espinosos momentos que vive la industria masiva.

IMAX quiere max. Por eso empresas como IMAX saben que no pueden depender solo de Hollywood y apoyan los mercados internacionales allí donde hace falta. Incluso dentro de Asia hay un sustancioso intercambio de éxitos que beneficia a todo el mundo salvo a Hollywood. La oscarizada 'RRR', por ejemplo, ganó más en su exhibición en IMAX en Japón que en India. No necesita el cine occidental.

Más problemas para 'The Marvels'. Esta es la última de una larga ristra de malas noticias para 'The Marvels', que puede convertirse en el primer hueso duro de roer de la éxitosa trayectoria de Disney con el MCU. La previsiones arrojan cifras muy poco espectaculares, por debajo incluso de películas que acabaron pinchando, como 'Quantumania'. Habrá que ver si los rumores de que la película está firmemente intrincada en el resto del universo compartido (y por tanto, que es una cita ineludible para fans), desatados hoy mismo y que la han llevado a tendencias en redes sociales, consigue amortiguar estos malos vaticinios.

En Xataka | En India 152 millones de usuarios están suscritos a Gaana, el servicio de streaming de música que supera a Spotify o Apple Music

En Xataka | Cómo ver todas las pelis y series de Marvel en orden cronológico