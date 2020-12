Warner y HBO Max hacen temblar la taquilla: qué opinan los cines del estreno simultáneo y por qué es una estocada al modelo tradicional

La caída de las acciones de las principales cadenas de cine refleja bien el miedo que provoca la decisión de Warner y HBO Max de estrenar simultáneamente sus principales películas. AMC se deja un 16%, Cinemark un 22%, Marcus Corp. un 13% o Imax un 8%, solo durante el día de ayer.

Desde 'Wonder Woman 1984' o 'Matrix 4' hasta 'Dune' y 'Space Jam: A New Legacy'. Un total de 17 películas que serán "brindadas a los consumidores, dándoles la opción y el poder de decidir cómo quieren disfrutarlas", explica Jason Kilar, CEO de WarnerMedia. Una apuesta arriesgada y sin precedentes que deja a los cines en entredicho.

HBO Max no es la única que está tomando este camino. Disney+ se animó a cobrar 21,99 euros por 'Mulán' (ahora gratis) y la nueva de Pixar, 'Soul', ha decidido saltarse los cines para ir directamente a Disney+. Es solo el principio de un cambio de modelo, pero no queda claro si es una estrategia temporal o supondrá el fin de la exclusividad de los taquillazos en los cines.

Ann Sarnofff, CEO de WarnerMedia Studios, intentaba quitar hierro al asunto: "nadie desea más que nosotros que las películas vuelvan a la pantalla grande. Sabemos que el nuevo contenido es el alma de la exhibición en las salas de cine, pero tenemos que equilibrar esto con el hecho de que la mayoría de las salas de cine de EE.UU. probablemente funcionarán con una capacidad reducida durante 2021". Los cines siguen siendo el gran aliado de las productoras y pese a que viven una situación crítica, su reapertura tiene un profundo impacto en el calendario de los grandes estrenos.

Desde la Federación de Entidades de Empresarios de Cine de España (FECE), representativa del 80% del mercado de salas de cine del país, Borja de Benito, su portavoz y director de comunicación, explica a Xataka cuál es la visión de las salas de cine: "lo vemos más como una guerra de plataformas, donde se está damnificando a las salas de cine. Es la guerra de Disney+ y HBO Max. Entendemos que la incertidumbre está en el mercado americano, en Europa no hay tanta pues la evolución de la Covid va mucho mejor que allí, donde van con mucho retraso".

"Están tomando decisiones que no nos gustan", explican desde la FECE. No saben si se acabará extendiendo a Europa, una decisión que "se toma en EE.UU y afecta a nivel mundial en cascada". "Nosotros entendemos las salas de cine como la mejor forma de ver una película. No podemos hacer una previsión, porque lo más probable es que no se corresponda a la realidad porque no tenemos información", explica de Benito.

"Antes, en etapa pre covid, se estaban realizando niveles de inversión muy altos para mejorar las salas. Con salas 4DX, ScreenX, butacas premium... para mejorar el valor de la experiencia. Y esa será la línea que se continuará y se seguirá defendiendo. No solo es la película, sino la experiencia de una sala de cine".

"El modelo tradicional es que una película se estrenaba en salas de cine y luego al cabo de 3 o 4 meses en otro soporte. Ahora es una plataforma, antes el DVD o el VHS", explica el portavoz. "Es un modelo que ha funcionado en todo el mundo desde hace muchísimos años y funciona. A nivel económico es el que más rendimiento da a todos los actores de la industria".

"El modelo no está en duda ni se cree que haya una alternativa que dé el mismo rendimiento de la ventana actual, para todos los actores", explican. "Contamos que en los próximos años habrá más rendimiento. El escenario actual de la Covid-19 genera tanta incertidumbre que no se puede extrapolar a un escenario normal. Nosotros el año pasado tuvimos el mejor dato de espectadores de los últimos 10 años, con una tendencia de crecimiento constante en los últimos 6 años. El cine estaba en alza hasta que llegó el Covid".

¿Es entonces una decisión únicamente motivada por la pandemia? "Es un lado por la Covid y por otro por la guerra de las plataformas. Hay un nuevo modelo, donde las distribuidoras quieren entrar y ahora se está por a ver quién destaca en esa carrera. Y la forma es potencia y destacar con contenido en exclusiva", explican desde la FECE. "Pero la pregunta es, ¿qué es más rentable? Y a día de hoy lo más rentable es entrenar en cine y seguir el modelo de ventanas actual".

Los cines esperan, pero algunas respuestas empiezan a tener un tono más agresivo

Con el estreno de 'Mulán', las salas de cine ya dejaron entrever su posición. La propia FECE emitía un comunicado asegurando que para "garantizar la supervivencia de toda la industria, es necesario que el nuevo contenido se lance primero en los cines respetando la ventana actual". En el caso concreto de la película de Disney+, se consideró que se había "engañado al público", ya que se había anunciado desde el primer momento que se disfrutaría en salas de cine.

En respuesta a nuestros compañeros de Espinof, el cine Phenomena Experience de Barcelona explicaba que "esperamos que esto sea una decisión resultante de la situación única y excepcional que estamos viviendo y tan pronto como se regresa a la normalidad se reanude el estreno de producciones de todos los estudios en cines".

No está siendo una situación fácil para los cines. Precisamente a mediados de agosto, el Departamento de Justicia estadounidense reconocía que la industria del cine había ido hacia fórmulas impensables y abría la puerta a que Disney o Netflix puedan adueñarse de salas de cine.

Según expresa Jaume Ripoll, cofundador de la plataforma de streaming Filmin, el cambio será permanente y otras distribuidoras seguirán los pasos de HBO Max. Para el directorial editorial de la plataforma, los cines necesitan más que nunca los festivales.

La respuesta de Adam Aron, CEO de AMC, ha sido contundente: "claramente, Warner Media tiene la intención de sacrificar una parte considerable de la rentabilidad de su división de estudios cinematográficos, y la de sus socios de producción y cineastas, para subsidiar su puesta en marcha de HBO Max. En cuanto a AMC, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que Warner no lo haga a costa nuestra. Buscaremos agresivamente términos económicos que preserven nuestro negocio. Ya hemos iniciado un diálogo inmediato y urgente con la dirección de Warner sobre este tema".

Habrá que esperar cómo evoluciona la situación y si los cines pueden volver a reabrir. Será entonces cuando la decisión de estas grandes compañías se podrá analizar en detalle. Si los usuarios continuan asistiendo a los cines, previsiblemente estos seguirán teniendo la fuerza para mantener esta exclusividad. Si en cambio la pandemia se alarga y los usuarios deciden ver los estrenos en casa, es probable que los cine pierdan definitivamente su modelo de ventanas.

