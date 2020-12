'Dune', 'Matrix 4' y el resto del catálogo de Warner de 2021 se estrenará simultáneamente en salas y HBO Max

'Wonder Woman 1984' no va a ser una excepción, sino la norma. Al menos para Warner, que tras el anuncio de que la nueva película de la Mujer Maravilla se estrenaría simultáneamente en salas y HBO Max, ha confirmado que el resto de sus películas previstas para 2021 seguirán el mismo modelo. Eso incluye 'Dune', 'Matrix 4' y 'Godzilla vs. Kong' (de la que ya se venía rumoreando que se acogería al modelo desde hacía unos días), entre otros estrenos importantes.

Es decir, las películas estarán en HBO Max durante un mes y en cines simultáneamente. Tras ese mes, las películas abandonarán la plataforma de streaming (que ha anunciado que llegará a Europa en la segunda mitad de 2021) y continuarán con su explotación en salas, siguiendo las ventanas de distribución habituales hasta el momento, incluyendo estreno en Blu-Ray y DVD, y vuelta a las plataformas de streaming.

17 estrenos de primera fila

Hasta la fecha, las películas anunciadas por Warner para 2021 son:

The Little Things

Judas and the Black Messiah

Tom & Jerry

Godzilla vs. Kong

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

In the Heights

Space Jam: A New Legacy

The Suicide Squad

Reminiscence

Malignant

Dune

The Many Saints of Newark

King Richard

Cry Macho

Matrix 4

HBO ha reconocido, a través de Ann Sarnofff, CEO de WarnerMedia Studios, que el motivo de esta decisión es la pandemia que vive el mundo. Afirma que "nadie desea más que nosotros que las películas vuelvan a la pantalla grande. Sabemos que el nuevo contenido es el alma de la exhibición en las salas de cine, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de las salas de cine de EE.UU. probablemente funcionarán con una capacidad reducida durante 2021"

Sarnoff asegura que lo ven como "un beneficio para los amantes del cine y los exhibidores, y estamos muy agradecidos a nuestros socios cineastas por trabajar con nosotros en esta respuesta innovadora a estas circunstancias". Jason Kilar, CEO de WarnerMedia, concluye que quieren "brindar a los consumidores 17 notables películas a lo largo del año, dándoles la opción y el poder de decidir cómo quieren disfrutarlas".