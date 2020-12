HBO Max llegará a Europa en la segunda mitad de 2021: app renovada para HBO y "el doble" de contenido

HBO lanzaba este año en Estados Unidos HBO Max, un nuevo servicio de bajo demanda con el catálogo de WarnerMedia y catálogo exclusivo para streaming. Se sumaba así al servicio que ya tenían, con contenido que también emitían en la cadena de cable. La gran pregunta era qué iba a pasar fuera de EEUU con servicios como HBO España, que por ahora no contaban con esa programación exclusiva, y hoy tenemos novedades al respecto: HBO Max llegará a Europa y Latinoamérica en la segunda mitad de 2020.

Andy Forsell, ejecutivo de WarnerMedia, ha anunciado el inicio de la expansión internacional de HBO Max durante el evento WebSummit 2020 como parte de uno de sus principales objetivos: "necesitamos ser un servicio global". Si bien no han ofrecido muchos detalles más allá de la fecha estimada, Forsell ha hablado de "actualizar" los servicios europeos actuales a HBO Max, ofreciendo el "doble de contenido" y más funcionalidades.

Contenido exclusivo pero también fondo de catálogo

Hasta ahora, el contenido exclusivo de HBO Max se repartía fuera de Estados Unidos en distintos servicios. Mientras que 'The Flight Attendant' sí que llegó a HBO España, otros títulos como 'Raised by Wolves' fueron a parar a otras cadenas o directamente aún no tienen sitio para su estreno.

La apuesta de HBO (y WarnerMedia en general) por HBO Max está siendo muy ambiciosa. Hoy mismo anunciaban que, además de 'Wonder Woman 1984', todas las películas que Warner Bros estrene en 2021 se estrenarán al mismo tiempo en el cine y en HBO Max. Está por ver si esa política de estreno simultáneo se limita a Estados Unidos o llegará también con HBO Max al resto de territorios.

Y no sólo estamos hablando de estrenos, sino también de un fondo de catálogo muy potente: durante el evento de hoy Forsell explicó que están trabajando para que HBO Max aglutine todo el contenido de DC también fuera de Estados Unidos. Si nos fijamos en lo que el servicio tiene al otro lado del Atlántico, también podríamos esperar contenidos de Warner Bros., New Line, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth y Looney Tunes, entre otros.

Y digo "podría" porque con esto de los derechos ya se sabe que puede variar mucho de país a país, al menos al inicio cuando ya hay derechos vendidos a otros servicios y cadenas. Tendremos que esperar todavía un poco más para conocer finalmente el catálogo que tendrá y otras variables importantes, como por ejemplo si esto encarecerá el servicio o si habrá distintos planes. En Estados Unidos HBO y HBO Max se comercializan por separado.

HBO Max como nueva aplicación

HBO Max no sólo se caracteriza por un catálogo amplio, sino que además en Estados Unidos tiene una aplicación renovada muy distinta a la que tenemos en Europa (la app de HBO España está basada en la de HBO Nordic y es, a todo los efectos, mucho más básica). Por cómo lo ha explicado hoy Forsell, hablando de "actualizar" los servicios existentes, posiblemente veremos esta nueva aplicación también en Europa con HBO Max.

Además de una interfaz renovada y la llegada de los esperados perfiles, combina las sugerencias automáticas en función del visionado con colecciones seleccionadas a mano por sus expertos.

