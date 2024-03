Los Oscar ponen en evidencia la estrategia de Apple: 700 millones de dólares de inversión, ningún premio

La ceremonia de los Oscar ha dejado unas cuantas certezas tras de sí: Nolan ya ha tenido el reconocimiento de la industria que llevaba años pidiendo a gritos (y a golpe de taquillazo), Messi el perro es la estrella del año, Miyazaki y su actitud ante la vida es una inspiración para todos nosotros y el streaming ya no es la niña bonita de la industria. El caso de Apple es especialmente sangrante.

La caida del streaming. Las plataformas de streaming sumaban entre todas 32 nominaciones y solo se han llevado un premio, para el cortometraje de Netflix 'La maravillosa historia de Henry Sugar'. Supone una caída importante después de victorias en anteriores años, como la de 'CODA' hace dos temporadas o la que giró todas las cabezas hacia las plataformas: 'Roma', que se llevó Mejor película en habla no inglesa, Mejor dirección y Mejor fotografía.

El caso de 'CODA'. Nadie se acuerda ya demasiado de ella, dado que el punto culminante de su carrera lo tuvo en los Oscars que se llevó a casa, un peculiarísimo palmarés (Mejor película, Mejor actor de reparto y Mejor guión adaptado) con el que hizo pleno, ya que estaba nominada solo a esas mismas tres categorías. Apple había pagado por ella la cifra récord en el ámbito del festival de 25 millones de dólares para su distribución en exclusiva en Apple TV+. Nunca antes una película estrenada en el festival se había llevado el premio principal de los Oscar. Fue, sin duda, un punto de inflexión para las inversiones de Apple en cine.

Lluvia de millones. Ese mismo año, The Wall Street Journal (que centraba la competencia de los Oscar de ese año directamente entre Apple y Netflix) calculaba que la primera se había gastado unos 10 millones de dólares en la promoción de 'CODA' entre los académicos. Es decir una cantidad que igualaba o incluso superaba el propio presupuesto del film. Era una apuesta fortísima para una compañía para la que, hasta ahora, el cine era solo un rincón más de su negocio. Pero desde 2023 las apuestas se han multiplicado.

Subimos a setecientos. Variety calculaba en marzo que Apple había gastado 700 millones de dólares en sus tres estrenos de 2023. 'Los asesinos de la luna' de Scorsese había costado nada menos que 215 millones (40 de ellos, relacionados con medidas anti-COVID). A ella se sumaban 'Napoleón' de Ridley Scott y el estrepitoso fracaso en taquilla 'Argylle', de Matthew Vaughn, hasta alcanzar los 700 millones de inversión. Solo 'Napoleón' había conseguido recuperar discretamente su presupuesto, con 221 millones en la taquilla global, seguida de 'Asesinos' con 157 millones y 'Argylle' con 88. Total, 466 millones frente a 700 de inversión.

Objetivo streaming. Según Variety, estas cifras podrían no ser un desastre en términos absolutos, si tenemos en cuenta que lo que interesa a Apple es engordar el catálogo de su plataforma de streaming con contenido exclusivo, y aunque no hay cifras específicas, tanto 'Napoleón' como 'Los asesinos de la luna', que ya han llegado a ella, han coronado los puestos de lo más visto en Apple TV+. La compañía, claramente, no juega a la misma estrategia de Netflix, imbatible en su capacidad de estrenar películas y series sin descanso. Apple prefiere dar una imagen de estrenos escasos pero muy escogidos: todo lo que produce y llega en exclusiva a su plataforma es material de calidad.

La debacle de los Oscar. Y en ese momento llegamos a la ceremonia de este año: los Oscar han supuesto un auténtico fracaso para las plataformas de streaming. Pero Apple era la que había apostado más a este caballo, y la que ha tenido un descalabro que más ha resobado: diez nominaciones para 'Los asesinos de la luna', y cero premios. 'Napoleón' ya fracasó de cara a las mismas nominaciones: claramente era una película pensada para conquistar las categorías principales, y solo se llevó tres nominaciones técnicas... que no ha ganado.

¿Impactará eso en el futuro de Apple? Un solo traspiés no puede definir un futuro que, para empezar, ya estará bien planificado para 2024 y más allá. Apple posiblemente continuará forme en su propósito de surtir a Apple TV+ de exclusivas de gran calidad. O incluso puede que sus planes no se restringan a la mera producción independiente para que distribuyan terceros (Sony ha sido la que le ha ayudado en 2023). Como contaba Dan Ives, de la consultora Wedbush Securities a Variety, "hay mucha presión para que Apple adquiera un estudio importante. Sigo pensando que hay más de un 50% de posibilidades de que adquieran uno en los próximos 12 o 18 meses". La carrera no ha hecho más que empezar.

Cabecera | Apple

En Xataka | 'Napoleón' es la película más polémica de Ridley Scott en años. No entre los críticos: entre los historiadores