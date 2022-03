Pagar 25 millones de dólares por un Oscar: cómo Apple TV+ le ganó la partida a Netflix con 'CODA'

En las últimas semanas se había convertido en la gran favorita para ganar el premio gordo, aún estando solo nominada a tres categorías (que también ha ganado: Mejor actor de reparto y Mejor guión adaptado). 'CODA', la historia de la única persona con audición en una familia de sordos, ha conquistado a la Academia con su mensaje integrador y su tono luminoso y para todos los públicos. Pero también sirve para entender unas cuantas cosas sobre la preeminencia (de cara a la industria, al menos) de las plataformas de streaming.

'El poder del perro', la opción de Netflix de este año para arrasar en los Oscar (como llevaba haciendo los últimos meses en otros premios, como los BAFTA) ha sido finalmente una decepción: doce nominaciones, un premio para Jane Campion como directora. Una decepción casi comparable a la debacle de 'El irlandés' hace un par de años (diez nominaciones, ningún premio) o 'Mank' el año pasado (diez nominaciones, dos premios técnicos), pero reforzada porque el western de Campion sí que se prefiguraba como una de las favoritas.

Quedan lejos los tiempos en los que Alfonso Cuarón, partiendo de diez nominaciones, se llevaba tres premios muy importantes con 'Roma'. Aunque rozó el premio a Mejor película, consiguió las categorías de Mejor película en habla no inglesa, Mejor dirección y Mejor fotografía. En aquel momento, Netflix daba un puñetazo sobre la mesa y cada año se presentaba como firme contendiente -no sin ciertos titubeos previos por parte de la industria- a arrasar en los Oscar. En su haber, desde entonces, hay unos cuantos premios principales, pero no el de Mejor película.

Por ello, es tan asombroso como significativo que Apple TV+, una plataforma de streaming con la misma ambición pero muchos menos medios, se haya convertido en la primera de la historia en ganar el Oscar a Mejor película. Hay que aclarar, eso sí, que 'CODA' no está producida de cero por Apple, sino que es una colaboración de las francesas Vendôme Pictures y Pathé Films para lanzar películas en inglés (de hecho, 'CODA' es un remake de la gala 'La familia Bélier').

El futuro de Apple como productora vale 25 millones

Pero su impacto en Sundance llevó a Apple TV+ a pagar la cifra récord en el ámbito del festival de 25 millones de dólares para su distribución en exclusiva en la plataforma. Esta "primera vez" para Apple TV+ lo es también para el festival de Sundance, que nunca había visto una película estrenada en el festival llevarse el gran premio de los Oscar, con lo que esto supone de hito para el cine independiente. Finalmente, otra novedad histórica, esta más anecdótica y centrada en los Oscar: es la primera vez que la Mejor película se la lleva una producción no nominada a dirección y montaje.

Donde sí ha participado Apple (con lo que el peso de la plataforma puede considerarse esencial a la hora de llevarse el premio) es en la inevitable campaña de promoción para los académicos. 'The Wall Street Journal' calculaba que Apple había invertido aproximadamente diez millones de dólares en la promoción de la película en ese sentido, lo que iguala o incluso supera la cantidad más o menos similar que se estima de presupuesto de producción de la misma.

Llevamos un tiempo advirtiendo de la extraordinaria calidad de las producciones de Apple TV+, muy por encima de los logros de Netflix en ese sentido. Series como 'Separación' (ya claramente una de las series indiscutibles del año) y películas como la extraordinaria 'El canto del cisne' (si nos preguntan, superior a cualquier nominada a Mejor película este año) refrendan las palabras de Tim Cook el pasado 27 de enero, en el informe de resultados para los accionistas: "No tomamos decisiones puramente financieras sobre el contenido en Apple TV+. Intentamos encontrar grandes contenidos que tengan una razón de ser".

Tras los premios, Zack Van Amburg, codirector mundial de vídeo de Apple, declaró que "en nombre de todos los que formamos parte de Apple, estamos muy agradecidos a la Academia por los honores concedidos a 'CODA' esta noche. Nos unimos a nuestros equipos de todo el mundo para celebrar a Siân, Troy, los productores y todo el elenco y el equipo por traer una representación tan poderosa de la comunidad sorda a la audiencia, y romper tantas barreras en el proceso." Está claro que Apple se ha convertido en una competidora importante dentro del gran esquema creativo de Hollywood.

Y lo cierto es que Apple tiene de qué alegrarse con lo que le puede acabar reportando este premio, más allá del prestigio. Aunque la compañía no da cifras sobre los datos de suscriptores de su plataforma, a mediados del año pasado, Variety calculaba que contaba con solo 20 millones de suscriptores, mientras que el analista Entertainment Strategy Guy tiraba aún más por lo bajo: hablaba de solo 8'1 millones de usuarios de pago. Porque esa es otra: se calcula que el 62% de los espectadores de Apple TV+ lo hacen a través de ofertas gratuitas para clientes de la compañía que no reportan beneficio.

Sin embargo, hay que poner en su contexto estas cifras: Apple comunicó a principios de año unos resultados financieros absolutamente demoledores: tiene 785 suscriptores de pago a distintos servicios, un 27% más que el año anterior, y habló de 124.000 millones de dólares de beneficio en el último trimestre del año pasado. Es decir, Apple TV+ no tiene la necesidad de competir en una carrera por estrenar continuamente con Netflix y Disney+. Se puede permitir la producción de series como 'Ted Lasso' o 'The Morning Show', menos atentas a las modas del momento, y tiene fondo presupuestario suficiente para aguantar en la competición todo el tiempo que sea necesario, algo que no se pueden permitir nombres aparentemente más importantes como Paramount.

Todo esto no deja fuera del panorama, ni remotamente, a Netflix, pese a que al fracaso de 'El poder del perro' haya que sumar el ninguneo a 'No mires arriba' (cuatro nominaciones, ningún premio). No hay que olvidar que el año pasado, Netflix hizo historia sumando más premios Oscar que ninguna otra productora, gracias a la acción combinada de 'Mank' y 'La madre del blues'. Era la primera vez que una plataforma de streaming alcanzaba este hito.

Apple TV+, de este modo, añade a sus seguras aspiraciones para otros años el arañar algún Oscar que sumar a las excelentes críticas que cosechan sus películas. Y Netflix, con total seguridad, seguirá produciendo cine abiertamente orientado a la temporada de los premios. Gane quien gane, lo que está confirmado es que las plataformas de streaming se han convertido en una fuerza crítica a la hora de entender las luchas de poder entre los estudios de Hollywood, imponiéndose a marcas consolidadas pero estancadas en el pasado.